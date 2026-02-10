Todos los ganadores de los Estrella de Mar 2026: el Oro para Pimpinela y el gran homenaje a Mirtha Legrand

Mirtha Legrand recibió la primera Estrella de Mar de diamantes en homenaje a su trayectoria (Ente Municipal de Turismo y Cultura de Mar del Plata)

La ciudad de Mar del Plata fue el escenario de la entrega de los Premios Estrella de Mar 2026, una ceremonia que reunió como cada año al sector artístico nacional. La gala se celebró en el NH Gran Hotel Provincial y distinguió a los principales exponentes del teatro, la música y el entretenimiento de la temporada de verano, con la participación de figuras reconocidas, autoridades y público.

El Oro quedó para Pimpinela y entre los principales ganadores se encontraron la comedia La cena de los tontos, con Martín Bossi, Laurita Fernández y Gustavo Bermúdez, y el musical Pretty Woman, protagonizado por Flor Peña y Juan Ingaramo y dirigido por Ricky Pashkus. Otros que se llevaron la estrella fueron Gerardo Romano, Soy Rada, Dalia Gutmann y Diego Ramos, en la noche más esperada del teatro en La Feliz.

Joaquín Galán, en representación suya y de su hermana Lucía, recibió el oro por el concierto de Pimpinela

Ente Municipal de Turismo y Cultura de Mar del Plata (EMTuryC)

Uno de los momentos más destacados se vivió cuando el intendente Agustín Neme otorgó, por primera vez en la historia del galardón, el Premio Estrella de Mar de Diamantes a Mirtha Legrand, en reconocimiento a su extensa trayectoria y su vínculo con la ciudad. Claudia Álvarez Argüelles, amiga de la homenajeada, recibió el premio en su nombre y transmitió un mensaje de agradecimiento: “Mirtha está profundamente agradecida al público y a esta ciudad que siempre le brindó tanto cariño”.

La ceremonia, conducida por Teté Coustarot y Sebastián Pardo, incluyó presentaciones en vivo de Servián el Circo y del cantante lírico Martín Masiello. Además, se entregaron menciones especiales a figuras y proyectos culturales. Mercedes Carreras fue reconocida por su aporte al teatro marplatense, Luis Brandoni por su trayectoria y vínculo con la ciudad y el Proyecto Batata por su propuesta innovadora para infancias. También recibieron distinciones Juan José Kunert, LOVE UP, Bendu Arena, Dinosaurios y El Mundo Jurásico y Circo Fantasía sobre Hielo.

Luis Brandoni recibió una distinción especial

El cierre de la noche estuvo marcado por la entrega del Premio Estrella de Mar de Oro a Pimpinela, que se impuso en la categoría Recital por su espectáculo “Noticias del amor”. Joaquín Galán subió al escenario en nombre de su hermana Lucía, del dúo legendario de la música romántica en español y de los seguidores que año tras año disfrutan de su talento en Mar del Plata.

Todos los ganadores del Estrella de Mar 2026

Teatro Marplatense

El conventillo de la Paloma

Actor Marplatense

Lalo Alías por La Madonnita

Actriz Marplatense

María Cámpora por Solos, un lienzo en blanco

Dirección Marplatense

María Carreras y Victoria Carreras por El conventillo de la Paloma

María y Victoria Carreras, mejor dirección y obra marplatense por El conventillo de la Paloma

Producción Integral Marplatense

Vicky Bosso por Martín Masiello Crescendo y en coproducción con Hernán Genovese, Juan Costantino y Félix Fritz por Operación Rosa Rosa - Las décadas maravillosas

Tributo

Culto gitano, Tributo a Sandro

Jazz

Elizabeth Karayekov Big Band

Tango

Ya está en el aire

Música Marplatense

Hombrepie

Recital

Pimpinela, Noticias del amor

Rock

El plan de la mariposa

Música Clásica

Martín Masiello, Crescendo

Música Original

Camila Suero e Ignacio Corva por Fanfarria, Al latido de un compás

Mercedes Carreras fue reconocida por su extensa trayectoria artística ligada a la historia teatral de Mar del Plata,

Música Tropical / Cuarteto

Luck Ra

Fiesta

Elrow en Mute

Música Electrónica

Artbat en Mute

After de Playa

Konstantin Sibold en El Calamar Loco

Producción Musical

Mute por Boris Brejcha, Pawsa, Hozho, Elrow, Bresh y Artbat

Comedia

La cena de los tontos

Laurita Fernández, actriz de comedia por su trabajo en La cena de los tontos

Actriz de Comedia

Laurita Fernández por La cena de los tontos

Actor de Comedia

Martín Bossi por La cena de los tontos

Comedia Dramática

El secreto

Actor de Comedia Dramática

Gerardo Romano por El secreto

Gerardo Romano sumó otro premio para su vitrina, esta vez por su trabajo en El secreto

Actriz de Comedia Dramática

Malena Solda por Made in Lanús

Drama

La ballena

Actor de Drama

Julio Chávez por La ballena

Actriz de Drama

Gabriela Toscano por Relatividad

Dirección Nacional

Ricky Pashkus por La ballena y Pretty woman, el musical

Teatro Musical

Pretty woman, el musical

Actor de Teatro Musical

César “Banana” Pueyrredón por La llamada

Actriz de Teatro Musical

Florencia Peña por Pretty woman, el musical

Fátima Florez, una de las grandes protagonistas del verano en Mar del Plata

Music Hall - Café Concert

Fátima Universal

Humor

Experiencia Dalia Gutmann

Labor Humorística

Fátima Flórez por Fátima Universal

Actuación de Reparto

Mariano Magnífico por Pretty woman, el musical

Unipersonal

Chanta

Espectáculo Alternativo

Mayumana

Dalia Gutmann se impuso en mejor espectáculo de humor

Labor en Espectáculo Alternativo

Diego Ramos por Sex, la obra

Revelación

Juli Castro por La llamada

Stand Up

Te pido mil disculpas - Nahuel Ivorra y Ceci Hace

Infantil

Mor Malhu

Recital Infantil

Pequeño pez

Variedades

Servián, el circo - El origen mágico

Transformismo

El hotel de las ladies deluxe

Danza Nacional

Bloody tango

Danza Marplatense

Destino tango

Coreografía

Franco Rau por Servián, el circo - El origen mágico

Diego Ramos exhibe su galardón por su participación en Sex, la obra

Compañía de Danza

Ballet Iñaki Urlezaga

Escenografía

Tatiana Mladineo y Luciana Peralta Bo por Chanta

Vestuario

Ginette Servián, Gabriela Servián, Walter Delgado y Alejandra Díaz por Servián, el circo - El origen mágico

Iluminación

Ariel Valdesogo, Yonatan González, Aldana Pascual y Fátima Flórez por Fátima Universal

Producción Nacional

Pardo Producciones en coproducción con Dulce Granados por Pretty woman, el musical y en coproducción con Fátima Flórez por Fátima Universal

Microteatro

Preguntitas al tarot

Autor Nacional

Andrés Bazzalo por Cuestiones con mi padre

Estrella de Mar de Oro

Pimpinela

Fotos: Ente Municipal de Turismo y Cultura de Mar del Plata (EMTuryC)