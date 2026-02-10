La emotiva despedida de Miguel Ángel Rodríguez tras su paso por MasterChef: “Voy a hacer algo que nunca hice”

Miguel Ángel Rodríguez se despidió de MasterChef Celebrity con un emotivo video dirigido a sus seguidores en redes sociales

Un tono cercano y espontáneo marcó la despedida de Miguel Ángel Rodríguez de MasterChef Celebrity, Agradecido por la experiencia, el actor se dirigió a sus seguidores mediante un inusual video publicado en redes sociales tras finalizar su paso por el reality gastronómico.

“Voy a hacer algo que nunca hice hasta ahora: grabar este estilo de videos para subir a Instagram”, anticipó Rodríguez para dar pie. Se quitó los lentes y buscó una mirada directa con sus fans, subrayando la intención de un diálogo íntimo y familiar. Desde el inicio, el artista transmitió satisfacción por su recorrido en el programa, empleando términos populares para describir su experiencia: “Muy feliz y muy contento. Ochenta programas de cien, ya afanamos bastante, se dieron cuenta”.

El actor se tropezó en el programa al comienzo de un desafío (Video: MasterChef Celebrity/ Telefe)

Siempre con humor, apeló al vocabulario futbolero para graficar suandar en el certamen: “Fue un campañón, retirate con la honra de una buena campaña. Jamás soñé llegar a ochenta programas”.

A continuación, Rodríguez insistió en que la televisión es, ante todo, entretenimiento y describió su paso por MasterChef como “un juego”, destacando la importancia de divertirse incluso en las competencias televisivas. El agradecimiento fue extenso para el equipo detrás del programa, que lo conectó a los inicios en el espectáculo: “Quiero agradecer a la gente de Telefe, a mi querido Canal Once, al que entré allá por 1982, el viejo Canal Once”.

Rodríguez cerró su despedida recordando el legado del humor argentino y evocando a Tato Bores como símbolo de celebración y alegría televisiva

Enumeró uno a uno a quienes facilitaron su estadía: “Los coaches, la gente de producción, la gente de sonido, maquillaje, vestuario, los del control, los productores ejecutivos, las autoridades del canal, la parte artística, todos, todos, todos. No voy a tener otras palabras que gracias”.

El foco del mensaje, sin embargo, apuntó directamente al público y el actor remarcó el impacto de los mensajes de sus seguidores: “El objetivo principal de este video es llegar a ustedes, los muchísimos mensajes que estuve recibiendo toda la temporada de MasterChef”.

El actor no tuvo la mejor de las noches. Damián Betular, Germán Martitegui y Donato de Santis valoraron el sabor del resultado final, pero no su aspecto (video: MasterChef Celebrity/ Telefe)

Rodríguez admitió que no responde a cada mensaje individualmente, pero aseguró que los lee uno por uno: “Ustedes se toman un tiempo hermoso de sus vidas para escribirle a uno, y expresar todo lo que sienten a través de lo que a lo mejor uno le genera o lo que le pasa en la vida. Y es un placer leerlos, uno por uno”, expresó. Reconoció la conexión intergeneracional de su trayectoria, apelando a madres que cuentan a sus hijos quién es él y celebrando el contagio de alegría que produce en las nuevas generaciones.

“Si me vieron en algo y les alegró la vida, los chicos se sienten contagiados y se ríen con aquellas cosillas mías… de eso se trata hacer algo artístico en un programa de tele que tiene que entretener”.

Miguel Ángel Rodríguez rompió unos frascos en el mercado de MasterChef Celebrity que provocó el susto de Wanda Nara (Video: MasterChef Celebrity/ Telefe)

Su discurso incluyó también a quienes manifestaron opiniones opuestas y mostró respeto hacia las voces diferentes: “También leí a a quellos que no les gustó, sépanlo. Y está bien, porque a mí tampoco me gustan un montón de cosas. Han sido muy respetuosos conmigo, salvo alguna puteada, algún epíteto, pero no pasa nada. El drama es otra cosa”.

En el recuento, el intérprete destacó la amplitud geográfica de quienes lo contactaron, de diferentes puntos de la Argentina: “Me supera muchísimo, me asombra y me encanta no perder la capacidad de asombro a esta altura de la vida. Me impresiona el reconocimiento de pueblitos recónditos que uno no conocía”.

También reconoció el cariño de argentinos residentes en el exterior: “Uruguay, que tanto amo, Paraguay, Chile, Bolivia, Perú, Brasil, Venezuela, Puerto Rico, México, Estados Unidos, Portugal, España, Italia, Francia, Londres, Canadá… pero son argentinos que viven en ese país, que están allá. Uno, dos, tres, no importa. Pero se tomaron el trabajo de escribir”.

“Y como decía el gran Tato Bores, finalizamos con vermú con papas fritas y good show. Chau, amigos” cerró Miguel Ángel Rodríguez

Antes de cerrar, Rodríguez reiteró su gratitud y deseos de bienestar: “Les deseo lo mejor, se los quiere mucho, realmente, que leo uno por uno los mensajes, repito, porque necesito repetirlo y que le deseo mucha salud”.

Al despedirse, evocó el estilo clásico de la televisión argentina y el legado del humor nacional, guiando su mensaje final hacia un ambiente de celebración compartida y alegría...“Y como decía el gran Tato Bores, finalizamos con vermú con papas fritas y good show. Chau, amigos”