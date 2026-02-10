Fotos, juegos y mucha complicidad: así fue el viaje de Pampita y sus hijos a Universal

La modelo disfruta del invierno estadounidense en los parques de Universal

Carolina Pampita Ardohain vivió unas vacaciones inolvidables junto a su hija Anita García Moritán, fruto de su matrimonio con Roberto García Moritán, y su hijo Benicio Vicuña, el menor de sus hijos con Benjamín Vicuña, en los parques de Universal en Orlando, y las imágenes que compartió en sus redes resumen a la perfección la alegría, la complicidad y la magia de viajar en familia.

El recorrido comenzó con una de las atracciones más coloridas: Pampita y Anita, sonrientes, posaron montadas en un pez rojo gigante en la zona acuática inspirada en el universo del Dr. Seuss. Rodeadas de esculturas extravagantes y agua celeste, madre e hija disfrutaron de la fantasía y el aire libre bajo el sol de Florida, inaugurando un álbum de recuerdos plagado de diversión.

Una de las postales más simpáticas muestra a Pampita junto a tres enormes peluches de perezosos, apoyada en la estructura de premios de uno de los juegos del parque. Vestida con una remera blanca, jeans anchos y una gorra canchera, la modelo posó distendida y relajada, reflejando el espíritu casual de la jornada.

El viaje siguió en la zona de Harry Potter, donde Pampita y Anita se fotografiaron con un empleado caracterizado frente al imponente Hogwarts Express. La conductora eligió para el pie de foto una cita literaria que resume el espíritu de la aventura: “Usted podría afirmar que cualquier cosa es real basándose únicamente en que nadie ha demostrado lo contrario”, J.K. Rowling, Harry Potter y las reliquias de la muerte (Harry Potter, #7), Hermione Granger. Esta referencia al mundo mágico acompañó una imagen icónica para la familia.

Pampita sonríe mientras abraza a su hija Anita García Moritán, posando junto a una figura de dinosaurio y un jeep en un parque temático de Universal en Estados Unidos.

Pampita se divierte en grande durante su visita al parque de diversiones Universal en Estados Unidos, posando de manera acrobática con un personaje.

Benicio Vicuña, hijo de Pampita, sonríe junto a un personaje de Popeye en la zona Toon Lagoon del parque Universal en Estados Unidos.

La noche trajo el broche de oro con la clásica foto bajo el globo terráqueo de Universal, iluminado y rodeado de vapor. Allí, Pampita posó abrazada a Benicio y Anita, todos sonrientes y abrigados, sellando el álbum familiar con la postal más emblemática del parque.

Las aventuras de Benicio también quedaron retratadas: el adolescente posó junto a Popeye en la Toon Lagoon, y Pampita no dudó en sumarse al juego, mostrando el clásico gesto de fuerza junto al famoso personaje. Anita, la menor, fue protagonista de varias postales: se la vio en la entrada de Universal haciendo el gesto de la paz y sacando la lengua, y más tarde divertida cerca del Jeep de Jurassic Park, con un dinosaurio asomando entre la vegetación. En otra imagen, Anita abrazó a Pampita en una muestra de ternura y conexión madre-hija.

En otro momento destacado, Pampita demostró su flexibilidad y sentido del humor posando junto a Tigresa de Kung Fu Panda, imitando la pose del personaje y sumando un guiño lúdico a la secuencia de fotos.

Las postales reflejan el valor de compartir tiempo juntos, la felicidad de Pampita al ver crecer a sus hijos rodeados de diversión y cariño, y la magia de los parques como escenario de aventuras, risas y recuerdos imborrables. Entre personajes, juegos, colores, desafíos y abrazos, la conductora volvió a demostrar que los mejores tesoros de sus viajes están en los pequeños grandes momentos vividos en familia y en la posibilidad de seguir creyendo en la fantasía y la maravilla, tal como lo expresa la frase de Hermione Granger que eligió como lema de esta escapada.

Pampita posa sonriente junto a una estatua de Homero Simpson vestido de policía en el parque temático Universal Studios, durante sus vacaciones en Estados Unidos.

Pampita sonríe junto al icónico DeLorean en Universal Studios, disfrutando de una noche llena de fantasía en Estados Unidos.

Pampita posa sonriente con sus hijos Anita García Moritán y Benicio Vicuña frente al icónico globo de Universal Studios, disfrutando de una noche mágica en el parque temático (Instagram)

La escapada de Pampita y sus hijos a los parques de Universal se transformó en una sucesión de postales inolvidables, donde la diversión, la fantasía y la complicidad familiar fueron protagonistas. Cada foto y cada experiencia compartida demuestran que, más allá de la fama y la vorágine cotidiana, los recuerdos más valiosos y duraderos se construyen en esos pequeños grandes momentos de alegría genuina, juego y amor, en los que la realidad y la magia se entrelazan para siempre.