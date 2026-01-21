Teleshow

Pampita apostó por una bikini animal print durante sus vacaciones en el Caribe mexicano: las fotos

Luego de celebrar su cumpleaños 48, la modelo marcó tendencia con su estilo en un exclusivo resort junto al mar

Pampita apostó por una bikini animal print en el Caribe mexicano

Luego de recibir el año en Punta del Este, Carolina Pampita Ardohain decidió continuar el año en el Caribe mexicano rodeada de afectos y estilo. Tras celebrar su cumpleaños número 48, la modelo compartió imágenes en las que luce una bikini con estampado animal durante sus vacaciones en Cancún, lo que generó elogios de sus seguidores en redes sociales.

Las fotos la muestran posando junto a una piscina de bordes oscuros, en un entorno lleno de vegetación tropical y palmeras altas. Su bikini, sumado a unas gafas de sol, resalta en la escena bañada por la luz caribeña. El cabello suelto sobre la espalda y los destellos del agua aportan un aire de relax y sofisticación, propio de un resort exclusivo en Costa Mujeres.

La atmósfera de descanso y lujo se completa con detalles como camas balinesas y sombrillas, ubicadas sobre la arena blanca y cerca del mar. En este ambiente, la conductora disfruta de unos días lejos de la rutina y enfocados en la familia y la amistad.

Las fotos de Pampita junto a la piscina resaltan su estilo relajado y sofisticado, ambientadas entre vegetación tropical y palmeras del Caribe mexicano (Instagram)
Pampita sorprende en el Caribe mexicano con una bikini animal print durante sus vacaciones en Cancún y causa furor en redes sociales

Su elección de estilo para estas vacaciones fue celebrada tanto por amigos como por admiradores. Los comentarios positivos en redes sociales destacaron las imágenes de la modelo en actitud relajada, ya sea caminando descalza o sentada en el borde de la piscina. La naturalidad y el clima cálido del Caribe quedan reflejados en cada publicación.

La fiesta de cumpleaños de Pampita tuvo lugar el sábado 18 de enero de 2026 con una celebración al aire libre en un resort de lujo. El evento reunió a veinticuatro invitados, todos del círculo más íntimo de la modelo.

La modelo viene de celebrar su cumpleaños número 48 en un lujoso resort de Costa Mujeres, acompañada de su círculo íntimo y familiares
Pampita continúa con sus vacaciones en México mientras define su futuro laboral para el 2026

Entre los presentes estuvieron sus hijos Anita y Beltrán, su pareja Martín Pepa, su hermano Guillermo y su sobrina Brisa, así como amigas cercanas como Puli Demaría y Barbie Simons. Una mesa larga con copas de cristal, arreglos florales y luces colgantes creó un ambiente sofisticado sobre la arena blanca, con el resort y un área de DJ como fondo.

Durante la noche, la modelo eligió un vestido largo plateado ajustado, con aberturas laterales y el cabello suelto. Pepa optó por camisa y pantalón blanco, y los niños lucieron prendas claras y frescas, acordes al clima veraniego.

La celebración incluyó música, una cena iluminada por guirnaldas y momentos especiales, como la coreografía grupal en la que un grupo de amigos alzó a Pampita entre risas. El entorno íntimo y la complicidad de los invitados marcaron el tono de la velada.

Pampita marcó tendencia con su look en un exclusivo complejo de Costa Mujeres (Instagram)

En redes sociales, Pampita y su entorno compartieron numerosos saludos y dedicatorias. Martín Pepa escribió: “Feliz cumple, reina”, junto a corazones y una imagen de la modelo sonriente entre flores. Puli Demaría expresó: “Siempre así, mi amada Pampita. Te merecés todo y más. ¡Te amo!”. Barby Franco también envió su mensaje: “¡Feliz cumple a la mujer más maravillosa y fuerte que conozco! Te admiramos y te amamos, Pampita”.

El cierre de la celebración quedó marcado por la cercanía al mar y las luces del resort. Bajo la cálida iluminación, Pampita y Martín Pepa compartieron un abrazo y un beso mientras amigos y familiares aplaudían, en un entorno festivo y emotivo.

Pampita adoptó esta tradición hace un tiempo y la mantiene con el paso de los años. Por caso, durante 2024, celebró su cumpleaños en la Riviera Maya, rodeada de hijos, familiares y amigos. La fiesta incluyó piñatas, mariachis, una mesa imperial baja decorada con colores vivos y platos típicos como aguachile, brochettes de camarón, tacos dorados y guacamole, mientras la brisa del Caribe acompañaba la jornada. Mientras que en 2021 había optado también por Cancún, para festejar su cumpleaños número 43 y anunciar su embarazo desde la playa de un resort cinco estrellas.

