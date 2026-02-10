Daniela Celis aclaró una falsa imputación penal que la vincula a una causa de apuestas ilegales

“Pueden creer lo que estoy viviendo? Se me termina de imputar PANALMENTE , en una causa por apuestas ILEGALES en el 2025 (que no hice)...", empieza el posteo

Daniela Celis comunicó, a través de sus redes, un episodio que la dejo, dice, completamente descolocada. La influencer hizo un posteo dando cuenta de haber sido imputada penalmente por una causa de apuestas ilegales en la que -asegura- no tiene nada que ver.

“Pueden creer lo que estoy viviendo? Se me termina de imputar PANALMENTE , en una causa por apuestas ILEGALES en el 2025 (que no hice) con los datos de una cuenta FALSA y un núero de celular QUE NO SON MIOS! No soy yo. ES UNA CUENTA FANDOM CON MAS DE 400K. Está facturando cifras millonarias con MI IMAGEN. Y yo tengo que ABONAR UNA LOCURA DE DINERO para que se demuestre que soy inocente. Qué injusta es la vida, no? Así es como me trata el 2026″. Para afrontar su defensa cuenta con la asistencia de su abogado, WAlter Cormace.

La información de caracter judicial llega justo por las mismas horas en que la ex Gran Hermano también daba a conocer un episodio que vivió con sus gemelas durante el difícil momento que vivió su Thiago Medina.

Durante el mes en que Thiago Medina permaneció en coma, un hecho desconcertante atravesó la vida de su familia y marcó de forma indeleble a Daniela Celis. Mientras la influencer intentaba sobrellevar la ausencia de su pareja, notó una conducta inusual en sus hijas: ellas, decididamente apegadas a su padre, dejaron de mencionarlo por completo durante ese tiempo, según relató en el programa Patria y Familia de Luzu TV.

Ya en la etapa posterior a la internación, Daniela recordaría con claridad un episodio ocurrido en el último tramo del coma de Thiago. Mientras compartía la habitación con sus hijas, una de las niñas, Laia, miró hacia la puerta, pronunció “papá”, señaló el acceso y luego, sin más, continuó jugando junto a su hermana.

La anécdota tomó mayor relieve cuando, tras la recuperación de Thiago, surgió una coincidencia que impactó a la familia. En una conversación ya fuera del hospital, Thiago Medina compartió un sueño que se le había repetido durante su internación. Según contó Daniela en el mismo espacio, Thiago le confió: “Hay un sueño que se me viene repetidamente a la cabeza, que lo soñaba cuando estaba en el hospital y me dice: ‘Estabas vos sentada en la pieza de las nenas. Estaba en la puerta y quería entrar a jugar con ustedes y no podía. Había algo que me chocaba. Hacía fuerzas para entrar y no podía pasar esa puerta’”.

La coincidencia entre ese sueño y la percepción de su hija caló hondo en Daniela, quien admitió sentir “piel de gallina” al constatar que ambos relatos parecían alinearse. Sin poder establecer con exactitud si ambos hechos ocurrieron el mismo día, la exparticipante de Gran Hermano recordó haber respondido a su pareja: “Thiago, yo no sé si será el mismo día, no será el mismo día, pero yo viví una situación en la que la nena me señala la puerta y me decía, ‘Papá’”.

En la búsqueda de una explicación para el silencio de sus hijas ante la ausencia de su padre, Daniela recurrió a la consulta profesional y halló una respuesta que le otorgó consuelo. Según relató, el psicólogo le explicó que las niñas no preguntaban por Thiago porque “lo sentían con nosotras, o sea, él como que estaba siempre ahí al lado de ellas”. Finalmente, la influencer concluyó con firmeza ante las cámaras de Luzu TV: “Mis hijas lo vieron”, convencida de que, más allá del estado clínico de Thiago, la presencia paterna jamás se alejó del entorno familiar.