Cuál fue el rating de la tevé: del repunte de la serie de la China Suárez a una nueva eliminación en MasterChef

Hija del fuego mejoró las cifras de El Trece, mientras el reality culinario de Telefe vivió una noche cargada de emociones. Regresos, reemplazos y el resto de las propuestas

El actor quedó fuera del reality culinario en un frente a frente con Marixa Balli (Video: MasterChef Celebrity/ Telefe)

Las noches televisivas se viven con intensidad, marcadas por la competencia feroz de los principales programas del prime time en cada uno de los canales. Entre ficciones, realities y ciclos de entretenimiento, las audiencias definieron sus preferencias y posicionaron a los protagonistas de la franja nocturna.

El estreno hace una semana de Hija del fuego, la venganza de la bastarda significó un impulso para El Trece. La serie, con Eugenia China Suárez como figura central, renovó el interés en la ficción nacional, así como en su momento lo fue la emisión de El Encargado. Su llegada elevó los números del canal que dirige Adrián Suar, promediando 4,2 puntos en su primera semana y mostrando una tendencia al alza en los días siguientes.

La trama, cargada de secretos, alianzas y muertes, atrajo a más de 340 mil televidentes. El personaje de Letizia, interpretado por la China Suárez, consolidó el magnetismo de la historia. En su debut, la serie marcó 3,3 puntos y este lunes se mantuvo segunda en la franja, con números que superaban los 5 puntos, mientras el plan de Letizia avanzaba hacia una segunda muerte, profundizando el suspenso en cada capítulo.

Mariano Saborido, actúa junto a La China Suárez en La Hija del Fuego (El Trece)

Durante ese horario, Pasapalabra se impuso como líder inicial del prime time. Con la participación de personalidades como Guillermina Valdés, José María Muscari y Fabián Vena en un equipo enfrentado a Ernestina Pais, Rochi Igarzabal y Juan Palomino, el ciclo alcanzó un pico de 9,6 puntos. La dinámica ágil y la presencia de figuras reconocidas aseguraron la atención en el inicio de la noche.

A las 22.15, MasterChef Celebrity inició su gala de eliminación, partiendo de un sólido piso de 9,4 puntos y posicionándose al tope del rating. El reality de cocina, en su último mes al aire, complejizó las pruebas y mantuvo la expectativa por el desenlace. A la instancia de la “última chance” llegaron figuras como Susana Roccasalvo, Leandro ‘Chino’ Leunis, Marixa Balli, la Joaqui, Andy Chango y Miguel Ángel Rodríguez. La competencia giró en torno al desafío de la torta arcoíris, que resultó definitorio para el futuro de los participantes.

La tensión aumentó cuando, en la recta final de la gala, Marixa Balli y Miguel Ángel Rodríguez quedaron en riesgo de eliminación. Finalmente, el actor fue quien debió abandonar la competencia. El programa alcanzó un pico de 12,3 puntos, lo que le permitió liderar la franja y consolidar su posición como fenómeno de audiencia en tiempos d emenos encendido.

Edith Hermida se encuentra al
Edith Hermida se encuentra al frente de Bendita

Mientras tanto, la ficción de El Trece llegó a una marca máxima de 5,1 puntos, lo que alcanzó para que se mantenga segunda en su segmento. La competencia interna del canal se reflejó también en otras propuestas: a las 22 horas, el cine del Trece presentó Sherlock Holmes con Robert Downey Jr. y Jude Law, que registró un pico de 4,5 puntos y logró sostenerse en torno a los 3 puntos durante su emisión.

La batalla por el público se extendió a otros canales y formatos. En América, LAM con la conducción de Denise Dumas —en reemplazo temporal de Ángel de Brito por vacaciones— marcó 3,3 puntos. Por su parte, Bendita, otro clásico de la noche, registró un pico de 2,5 puntos, llo que muestra la fragmentación de la audiencia y la diversidad de opciones disponibles.

Hernan Drago quedó al frente
Hernan Drago quedó al frente de Bienvenidos a ganar en Canal Nueve

En canal Nueve, el estreno de la nueva temporada de Bienvenidos a ganar, ya con la conducción de Hernán Drago, consiguió 2,3 puntos, insertándose en la competencia por la atención nocturna. En Polémica en el bar, Mariano Iúdica junto a Diego Moranzoni, el periodista Javier Calvo, Alicia Barbasola, Emmanuel Danann, Karina Iavícoli y Gabriel Schultz repasaron los sucesos del fin de semana y lograron una marca de 2,5 puntos.

La suma de estos datos evidencia el atractivo que conservan los realities y las ficciones nacionales. Mientras MasterChef Celebrity se consolida como el programa más visto del horario estelar, el avance de la nueva serie de la China Suárez en El Trece marca el regreso de la ficción local a la conversación televisiva. Los ciclos de formato clásico, como Pasapalabra y Bendita, encuentran su espacio en una grilla cada vez más competitiva y fragmentada, donde cada décima de rating representa una pulseada por la preferencia del público.

