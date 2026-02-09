Teleshow

Juliana ‘Furia’ Scaglione oficializó su romance con el arquero Nicolás Rodríguez

La exparticipante de realities y figura mediática inicia una etapa sentimental junto al futbolista, desatando alegría en su comunidad digital

Guardar
Nicolás Rodriguez arquero de Excursionistas
Nicolás Rodriguez arquero de Excursionistas y pareja de Furia

Juliana “Furia” Scaglione confirmó el 9 de febrero de 2026 su relación sentimental con Nicolás Rodríguez, arquero de Excursionistas, al publicar una imagen juntos en Instagram.

En la foto, ambos aparecen abrazados y sonrientes, acompañados por un emoji de corazón, lo que generó un gran revuelo entre sus seguidores.

La publicación en redes sociales fue, en primer lugar, compartida por Rodríguez. Más tarde, Scaglione replicó la imagen en su cuenta, consolidando así la confirmación pública del romance y sumando rápidamente miles de reacciones.

Furia Scaglione blanqueó su romance
Furia Scaglione blanqueó su romance con Nico Rodríguez

La repercusión en redes fue inmediata. Mensajes como “Que seas muy feliz, Juli querida”, “Casate, reina”, “Hacen hermosa pareja”, “Se los ve muy bien juntos” y “Te amamos” inundaron la publicación. Los seguidores manifestaron su entusiasmo, celebrando esta nueva etapa de la ex participante de Gran Hermano y mostrando el constante interés que despierta su vida personal.

Nicolás Rodriguez arquero de Excursionistas
Nicolás Rodriguez arquero de Excursionistas y pareja de Furia

Scaglione alcanzó popularidad en Gran Hermano 2023, donde se hizo conocida por su carácter fuerte y las discusiones con otros participantes. Aunque su paso por el reality terminó antes de la final, su personalidad la convirtió en una de las figuras más recordadas del programa.

Tras salir del programa, probó suerte en el streaming y en el teatro, aunque sin gran repercusión. Sin embargo, continuó activa en los medios, explorando nuevos formatos y desafíos fuera de la televisión tradicional.

A finales de 2025, Furia participó en “El internado”, un reality grabado en Perú y transmitido en Chile, donde volvió a llamar la atención tras una discusión a gritos con Laura Bozzo, reconocida presentadora peruana. Este episodio reavivó el interés sobre Scaglione y la mantuvo en el centro del debate público.

Actualmente, Juliana Scaglione apuesta por un momento distinto en su vida, alejada de polémicas mediáticas y enfocada en su relación con el arquero de Excursionistas y además comprometida con algunos proyectos para la nueva edición de Gran Hermano 2026.

Furia particpará de algunos proyectos,
Furia particpará de algunos proyectos, cuando comience el nuevo GH

Su actividad continúa generando repercusiones en redes sociales, y su comunidad de seguidores permanece atenta a cada novedad.

El presente de Furia destaca por el respaldo constante de sus seguidores, quienes celebran su felicidad y acompañan cada decisión que toma en esta nueva etapa personal.

Furia se animó a un cambio

La emoción de Furia luego de haberse operado la nariz

La exconcursante de Gran Hermano, Furia Scaglione, impactó a sus más de 700 mil seguidores con la decisión de someterse a una cirugía estética. La intervención, una rinoplastia secundaria realizada por un especialista, implicó una corrección sobre una operación previa y fue documentada en detalle en sus redes sociales. Esta transformación, que expuso tanto en imágenes como en video, marcó un punto de inflexión en su imagen pública y desató miles de comentarios positivos entre sus seguidores.

El profesional a cargo explicó los desafíos técnicos particulares de este tipo de procedimiento: “La rinoplastia secundaria requiere de mayor precisión técnica, ya que trabaja sobre una estructura que ya fue intervenida”, afirmó el cirujano estético durante el registro del proceso.

"Hoy me toca operarme la
"Hoy me toca operarme la nariz. No lo puedo creer, llegó el día, así que esta criatura se va”, anunció Furia

En el video compartido en su cuenta oficial de Instagram, Furia manifestó su estado de ánimo previo al ingreso al quirófano. “¿Cómo va, gente? Hoy me toca operarme la nariz. No lo puedo creer, llegó el día, así que esta criatura se va”, dijo señalando su nariz. La exhermanita mostró tanto el nerviosismo como el entusiasmo que atravesó durante la previa de la intervención, que se realizó el martes 27 de mayo de 2025.

Finalizada la cirugía, Scaglione publicó un nuevo video con imágenes del antes y el después y dejó ver su conformidad con el resultado. “No la puedo creer. Gracias, doc. Sos el uno”, escribió en los comentarios de la publicación, agradeciendo al médico responsable y destacando su satisfacción con el cambio experimentado.

Temas Relacionados

Juliana ScaglioneBuenos AiresExcursionistasLaura BozzoRelación ConfirmadaSeguimiento Mediático

Últimas Noticias

Luis Brandoni dirá presente en la entrega de los premios Estrella de Mar: sorpresa en la temporada teatral

A pesar de las restricciones por salud, el actor estará en la gala y compartirá tiempo con sus colegas. La palabra exclusiva de Carlos Rottemberg para Teleshow

Luis Brandoni dirá presente en

Sofía Pachano, su hijo Vito y el perro Apolo: el video que enterneció a las redes

La llegada del bebé se vivió con emoción en el hogar de la artista, que relató cómo preparó a su mascota. El inesperado cruce con una seguidora

Sofía Pachano, su hijo Vito

La contundente decisión de Homero Pettinato: “Yo elijo no exponer mi parte sentimental”

Mientras relanza su carrera musical, confiesa que una relación breve pero intensa atravesó su último trabajo. Detalles de un vínculo que se vuelve canción y los mensajes ocultos del álbum

La contundente decisión de Homero

El rodaje en la costa, los gritos de auxilio y la cadena humana: así fue el rescate de los Weinbaum en Mar del Plata

El popular dúo vivió una experiencia límite gracias a la abrupta geografía, sorteando obstáculos imprevisibles y reaccionando con velocidad inusual ante el imprevisto

El rodaje en la costa,

El Chino Leunis vivió una jornada entre la presión y el error: así fue su momento más tenso en Masterchef Celebrity

Entre cajas misteriosas y robos de ingredientes, el participante quiso salvarse con una milanesa. Quiénes serán parte de la gala de eliminación

El Chino Leunis vivió una
DEPORTES
Una foto reveló la causa

Una foto reveló la causa de la dramática caída que sufrió una figura del esquí en los Juegos Olímpicos de Invierno

La imagen que recorre el mundo: un luchador de MMA le mordió la oreja a su rival durante una pelea

El secreto de las escuderías de Fórmula 1 detrás de la presentación de los nuevos autos: “Parecen auténticos”

La desopilante respuesta de Guillermo Barros Schelotto tras el triunfo de Vélez ante Boca Juniors y una reflexión sobre Bianchi

El dilema de Julián Álvarez: de los 100 días sin convertir a su relación con Simeone y por qué será clave en las elecciones del Barcelona

TELESHOW
Luis Brandoni dirá presente en

Luis Brandoni dirá presente en la entrega de los premios Estrella de Mar: sorpresa en la temporada teatral

Sofía Pachano, su hijo Vito y el perro Apolo: el video que enterneció a las redes

La contundente decisión de Homero Pettinato: “Yo elijo no exponer mi parte sentimental”

El rodaje en la costa, los gritos de auxilio y la cadena humana: así fue el rescate de los Weinbaum en Mar del Plata

El Chino Leunis vivió una jornada entre la presión y el error: así fue su momento más tenso en Masterchef Celebrity

INFOBAE AMÉRICA

La represión en Irán se

La represión en Irán se intensifica con encarcelamientos y sentencias a activistas

Panamá desplegará más de 30 mil agentes para blindar los Carnavales 2026

El derrumbe de un edificio en Líbano dejó al menos 14 muertos

El primer ministro británico Keir Starmer dijo que no dimitirá en medio de la crisis que sacude su gobierno

Las memorias de un veterano de la Segunda Guerra Mundial que cumplió 100 años y lo celebró en el acorazado New Jersey