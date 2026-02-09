Juliana ‘Furia’ Scaglione oficializó su romance con el arquero Nicolás Rodríguez

Nicolás Rodriguez arquero de Excursionistas y pareja de Furia

Juliana “Furia” Scaglione confirmó el 9 de febrero de 2026 su relación sentimental con Nicolás Rodríguez, arquero de Excursionistas, al publicar una imagen juntos en Instagram.

En la foto, ambos aparecen abrazados y sonrientes, acompañados por un emoji de corazón, lo que generó un gran revuelo entre sus seguidores.

La publicación en redes sociales fue, en primer lugar, compartida por Rodríguez. Más tarde, Scaglione replicó la imagen en su cuenta, consolidando así la confirmación pública del romance y sumando rápidamente miles de reacciones.

Furia Scaglione blanqueó su romance con Nico Rodríguez

La repercusión en redes fue inmediata. Mensajes como “Que seas muy feliz, Juli querida”, “Casate, reina”, “Hacen hermosa pareja”, “Se los ve muy bien juntos” y “Te amamos” inundaron la publicación. Los seguidores manifestaron su entusiasmo, celebrando esta nueva etapa de la ex participante de Gran Hermano y mostrando el constante interés que despierta su vida personal.

Scaglione alcanzó popularidad en Gran Hermano 2023, donde se hizo conocida por su carácter fuerte y las discusiones con otros participantes. Aunque su paso por el reality terminó antes de la final, su personalidad la convirtió en una de las figuras más recordadas del programa.

Tras salir del programa, probó suerte en el streaming y en el teatro, aunque sin gran repercusión. Sin embargo, continuó activa en los medios, explorando nuevos formatos y desafíos fuera de la televisión tradicional.

A finales de 2025, Furia participó en “El internado”, un reality grabado en Perú y transmitido en Chile, donde volvió a llamar la atención tras una discusión a gritos con Laura Bozzo, reconocida presentadora peruana. Este episodio reavivó el interés sobre Scaglione y la mantuvo en el centro del debate público.

Actualmente, Juliana Scaglione apuesta por un momento distinto en su vida, alejada de polémicas mediáticas y enfocada en su relación con el arquero de Excursionistas y además comprometida con algunos proyectos para la nueva edición de Gran Hermano 2026.

Su actividad continúa generando repercusiones en redes sociales, y su comunidad de seguidores permanece atenta a cada novedad.

El presente de Furia destaca por el respaldo constante de sus seguidores, quienes celebran su felicidad y acompañan cada decisión que toma en esta nueva etapa personal.

Furia se animó a un cambio

La emoción de Furia luego de haberse operado la nariz

La exconcursante de Gran Hermano, Furia Scaglione, impactó a sus más de 700 mil seguidores con la decisión de someterse a una cirugía estética. La intervención, una rinoplastia secundaria realizada por un especialista, implicó una corrección sobre una operación previa y fue documentada en detalle en sus redes sociales. Esta transformación, que expuso tanto en imágenes como en video, marcó un punto de inflexión en su imagen pública y desató miles de comentarios positivos entre sus seguidores.

El profesional a cargo explicó los desafíos técnicos particulares de este tipo de procedimiento: “La rinoplastia secundaria requiere de mayor precisión técnica, ya que trabaja sobre una estructura que ya fue intervenida”, afirmó el cirujano estético durante el registro del proceso.

"Hoy me toca operarme la nariz. No lo puedo creer, llegó el día, así que esta criatura se va”, anunció Furia

En el video compartido en su cuenta oficial de Instagram, Furia manifestó su estado de ánimo previo al ingreso al quirófano. “¿Cómo va, gente? Hoy me toca operarme la nariz. No lo puedo creer, llegó el día, así que esta criatura se va”, dijo señalando su nariz. La exhermanita mostró tanto el nerviosismo como el entusiasmo que atravesó durante la previa de la intervención, que se realizó el martes 27 de mayo de 2025.

Finalizada la cirugía, Scaglione publicó un nuevo video con imágenes del antes y el después y dejó ver su conformidad con el resultado. “No la puedo creer. Gracias, doc. Sos el uno”, escribió en los comentarios de la publicación, agradeciendo al médico responsable y destacando su satisfacción con el cambio experimentado.