La reacción de Furia al ver el jugado look de Lisandro Navarro para una marca de lencería: “Hay que salir de los moldes”

El jugado look de Lisandro Navarro, ex Gran Hermano, para una marca de lencería

Durante su paso por la casa de Gran Hermano (Telefe), Furia y Lisandro Navarro mantuvieron una relación que pasó por todos los estados. De la confrontación al deseo, la doble de riesgo protagonizó diversos cara a cara con el joven, e incluso llegó a elogiar su físico, deseando pasar una noche juntos. Así las cosas, tiempo después de aquel paso por televisión, Juliana Scaglione reaccionó a una llamativa foto del oriundo de Lomas de Zamora.

“A veces hay que salirse de los moldes, ¿no? Arriesgarse…¿Si me importa lo que digan de mí? Acá tenes tu respuesta. Me animé a algo más osado”, escribió el joven para describir el video que había compartido ante sus más de 570 mil seguidores. En el clip se podía ver parte del detrás de escena de la sesión de fotos que había realizado para una tienda de lencería y ropa interior. El exparticipante lucía un body de diseño masculino confeccionado en material sintético negro brillante. La prenda combina paneles de vinilo que cubren el torso bajo y la pelvis, junto con laterales de malla de rejilla negra. Dos tirantes anchos del mismo material suben desde la zona de los muslos hasta sobresalir por encima de los hombros, dejando el pecho y el abdomen descubiertos. Al estar sin remera, el vestuario permitía observar los tatuajes extensos del joven sobre el brazo izquierdo, así como su barba corta y pelo oscuro, ligeramente desordenado.

A lo largo de su paso por el reality, Furia y Licha pasaron del amor al odio

Al ver sus poses, miradas y reacciones, Furia no pudo evitar comentar la publicación. Lejos de las efusivas palabras que decía la exparticipante en la casa, esta vez se adaptó a reaccionar con numerosos emojis de aplausos. La respuesta de Scaglione fue celebrada por los propios fans del reality, los cuales dejaron mensajes como: “si se vestía así en la casa.... Te imagino”, “Apenas vi la publicación me la imaginé a furia y así fue” y “Recordé el video donde estaba vestido de demonio y vos dijiste: ¿sabés lo que me gustás cariño?”.

Durante su participación en Gran Hermano Juliana “Furia” Scaglione y Lisandro Navarro modificaron la naturaleza de su relación. Ambos participantes, que protagonizaron enfrentamientos marcados durante semanas, pasaron a demostrar una convivencia más armónica y cercana. Esta transformación captó la atención de la audiencia y alimentó las expectativas de quienes siguen el programa a través de Telefe.

La estrategia de Furia y Licha para ganar un premio a pedido de Gran Hermano: "Pico, pico"

El cambio en la relación entre Furia y Lisandro no solo se percibió en el cese de conflictos, sino que se tradujo en acciones dentro de la convivencia diaria. Las conductas evasivas o tensas del pasado se transformaron en gestos más amistosos e incluso colaborativos. Los seguidores del reality notaron cómo la interacción entre ambos fluía con mayor naturalidad, surgiendo momentos de complicidad que contrastan con las antiguas discusiones acaloradas. Esta evolución no pasó inadvertida para los fanáticos, quienes comenzaron a proyectar sus deseos de un vínculo más estrecho entre los dos concursantes. Las redes sociales y los debates en torno al programa reflejan el entusiasmo de quienes ven con buenos ojos la posibilidad de un acercamiento afectivo entre “Furia” y Lisandro, a partir del marcado giro en la dinámica entre ambos.

Uno de los episodios significativos entre Juliana “Furia” Scaglione y Lisandro Navarro se dio cuando el joven se encontraba descansando en el sillón durante una siesta, allí recibió inesperadamente un beso en la mejilla de parte de la doble de riesgo. Este gesto, aunque breve y espontáneo, marcó un punto de inflexión en la convivencia entre ambos y captó la atención tanto de los habitantes de la casa como del público fuera de ella. La respuesta del público frente a este suceso fue inmediata y masiva. Muchos espectadores comenzaron a expresar sus ilusiones y expectativas acerca de un posible romance entre ambos, fortaleciendo el entusiasmo colectivo en torno a la idea de que los concursantes pudieran formar una pareja dentro del programa. Los comentarios y teorías sobre la naturaleza del beso circularon con rapidez, convirtiendo el momento en uno de los temas más comentados por la audiencia en jornadas posteriores.

Posterior al episodio del beso en la mejilla, Furia protagonizó un diálogo donde, de forma desenfadada, le reprochó a Lisandro su conducta, mientras este respondió con afirmaciones que generaron risas y comentarios insinuantes. “¿Vos no me fuiste a dar un beso ayer de las buenas noches?”, dijo el joven. La participante admitió el gesto, aunque lo calificó entre risas como “el beso de la muerte”, restándole gravedad pero reconociendo que, en parte, había sido un beso real. Además, Furia explicó que su actitud se debía a que Lisandro había declarado previamente no sentirse atraído por ella, a lo cual él contestó aclarando la situación: “Yo no dije que no gustaba de vos, dije que tengo novia, nada más”.