El llamativo look de Mirtha Legrand en su glamoroso regreso a Buenos Aires: vestido fucsia, cristales y plumas

La Chiqui volvió a Buenos Aires y deslumbró con un vestido de Claudio Cosano (Video: La Noche de Mirtha- El Trece)

Luego de cuatro exitosos programas desde la ciudad de Mar del Plata, Mirtha Legrand regresó a Buenos Aires con una nueva edición de La Noche de Mirtha (El Trece). Para esta ocasión, la diva apostó a un look de alto impacto que volvió a confirmar su reinado absoluto en materia de glamour y sofisticación televisiva.

Para este sábado eligió un vestido fucsia diseñado por Claudio Cosano. El modelo, de silueta recta y largo hasta el piso, está confeccionado en tul color fucsia íntegramente bordado con cristales diminutos y mostacillas que crean motivos arabescos y aportan un brillo intenso y sofisticado bajo las luces del estudio.

El escote es cerrado y enmarcado por una incrustación de cristales en forma de V invertida, que suma profundidad y luz al rostro. Las mangas largas del vestido también están bordadas y rematadas en los puños con una línea de cristales más gruesos. Los hombros son los protagonistas de la prenda: presentan voluminosos apliques de tul, plumas y cristales, que crean un efecto de flores en 3D y aportan dramatismo y teatralidad al conjunto, en clara sintonía con la personalidad y el estilo de la conductora.

Mirtha eligió un vestido color fucisa de la colección de Claudio Cosano (Prensa El Trece)

Mirtha completó el estilismo con joyas importantes: aros colgantes de diseño clásico, con piedras transparentes en talla brillante y detalles en plata, sumando luminosidad cerca del rostro. En las manos, lució un anillo solitario de gran tamaño y una pulsera con piedras a tono, que aportaron destellos adicionales y un aire refinado.

El maquillaje fue impecable y a tono con el vestido: base de acabado natural, rubor suave y labios rosados con brillo para resaltar la frescura. Los ojos, protagonistas del make up, llevaron sombra en gamas de malva y fucsia, delineado negro sutil y pestañas marcadas, logrando profundidad y una mirada expresiva sin perder delicadeza.

El peinado, fiel al sello de Mirtha, fue un brushing voluminoso con ondas suaves, raya al costado y puntas modeladas hacia afuera, enmarcando el rostro y aportando movimiento. El color rubio platinado y el acabado pulido refuerzan el aire de diva y la elegancia atemporal que distingue cada aparición de la conductora.

Tul, plumas y brillos fueron los elegidos para el primer programa de regreso en Buenos Aires

El plato fuerte fue la presencia de Patricia Bullrich, quien se desempeñaba como senadora nacional por la Ciudad de Buenos Aires, referente de La Libertad Avanza y ex ministra de Seguridad durante los gobiernos de Javier Milei y Mauricio Macri. Bullrich llegó en un momento de particular protagonismo político, tras haber encabezado debates clave y mantener un perfil combativo en la agenda nacional.

A su lado estuvo Nicolás Wiñazki, periodista de investigación y conductor en TN y Radio Mitre, conocido por sus informes incisivos y su mirada crítica sobre la coyuntura política y judicial. Wiñazki solía marcar agenda con primicias y análisis que generaban repercusión en todos los medios.

El pulso de la sociedad estuvo representado por Guadalupe Vázquez, periodista especializada en actualidad, figura ascendente en LN+ y referente de una nueva generación de analistas. Vázquez se consolidó por su capacidad de traducir el impacto de las medidas de gobierno en la vida cotidiana y en el bolsillo de los argentinos.

El costado del espectáculo y la cultura mediática llegó de la mano de Edith Hermida, quien actualmente conduce Bendita TV (El Nueve) tras la salida de Beto Casella, locutora y voz reconocida por su mirada filosa y humor sobre la realidad. Hermida aportó siempre el toque de ironía y sensibilidad social que la caracteriza desde hace años en la pantalla.

Mirtha junto a sus invitados (Prensa El Trece)

Finalmente, la mesa se completó con Pía Shaw, periodista y panelista de A la Barbarossa (Telefe) y SQP (América TV), especialista en espectáculos y actualidad política. La comunicadora es conocida por su estilo directo, la obtención de primicias y su capacidad de participar en debates de agenda, aportando información y análisis desde una perspectiva fresca y cercana.