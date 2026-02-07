Teleshow

Tamara Báez reveló sus planes de agrandar la familia junto a Thiago Martínez: el tierno anuncio en redes

El posteo de la influencer generó reacciones de apoyo y entusiasmo en su perfil, mientras la pareja fortalece su vínculo con nuevas experiencias y gestos de compromiso

La influencer respondió a sus seguidores sobre su proyecto de maternidad para el próximo año, generando gran expectativa (Instagram)

Tamara Báez sorprendió a sus seguidores en Instagram al anunciar los planes de vida que tiene junto a su pareja, Thiago Martínez. Lejos de referirse a un posible viaje o una mudanza, la joven llamó la atención de sus fanáticos al afirmar que planea agrandar su familia en 2027.

El mensaje, difundido a través de una historia en la red social, generó una reacción inmediata y despertó nuevas expectativas en torno a su vida personal. Durante una dinámica de preguntas y respuestas, un usuario le consultó si pensaba en ser madre nuevamente este año o prefería esperar. La influencer contestó de manera directa: “El año que viene”, acompañando la respuesta con el emoji de una mujer embarazada. Este comentario fue interpretado como una confirmación de los planes de agrandar la familia junto a Martínez.

La respuesta recibió muestras de apoyo y entusiasmo por parte de sus seguidores. Muchos interpretaron la declaración como una señal clara del proyecto de maternidad de la pareja, consolidando la imagen de un vínculo afianzado y con planes de futuro.

Tamara Báez habló de sus planes para agrandar su familia junto a Thiago Martínez (Instagram)

Tamara Báez ya es madre de Jamaica, hija de su relación anterior con L-Gante. En distintas publicaciones ha compartido aspectos de su vida familiar y el valor que le otorga a la maternidad en su rutina diaria.

A comienzos de 2026, tras una breve separación ocurrida a principios de agosto, la relación sentimental con Thiago Martínez vivió una etapa de reconciliación. A partir de ese reencuentro, la pareja retomó la convivencia y reinició los proyectos en común.

En ese contexto, Báez celebró el cumpleaños de Martínez a través de Instagram con un mensaje extenso: “Feliz cumpleaños bebé. Te amo con toda mi alma. Sos el mejor compañero que me pudo tocar en la vida. Aprendemos juntos, crecemos juntos y somos felices juntos. Nada mejor que despertarme y tenerte todos los días. Gracias por tanto @thiago.martinezook2, que cumplas todos tus deseos mi amor”.

Tamara Báez confirma en Instagram sus planes de agrandar la familia junto a Thiago Martínez en 2027

Pero la celebración no se detuvo allí. En una segunda historia,Báez reposteó una publicación original de su pareja, en la que él le agradecía por hacerlo feliz y le declaraba su amor públicamente. La imagen, cargada de recuerdos y gestos personales, mostraba diversas fotos impresas de la pareja, cartas manuscritas y una tarjeta con el mensaje: “Nos vamos a Brasil mi amor. Feliz cumpleaños”.

Como parte del festejo, Báez le obsequió a Martínez un viaje sorpresa a Brasil. Publicó imágenes del regalo y cartas manuscritas, reforzando el significado especial del gesto: “Primer regalito, obvio que lo tenía planeado hace días. Te amo muchísimo. Nos fuimos, bebé. A seguir disfrutando y conociendo lugares”.

Poco después, la pareja anunció públicamente que comenzaron una nueva convivencia, respuesta confirmada por Báez con una foto de sus brazos entrelazados y el mensaje: “No nos podemos soltar ni un rato. Así que sí”.

El vínculo sentimental también quedó reflejado mediante gestos de compromiso como el tatuaje que Martínez se hizo en la muñeca con el nombre de Tamara. Ella compartió la imagen en sus redes y expresó: “Te amo tanto, mi amor. Una vez más sorprendiendo”.

El tierno mensaje de cumpleaños de Tamara Báez a su novio Thiago Martínez (Instagram)

Las publicaciones en redes sociales han puesto de manifiesto la evolución emocional de la pareja. Fotografías juntos en la cama, imágenes de viajes y mensajes públicos se han sumado a los momentos de complicidad ante su comunidad digital.

Entre gestos significativos, viajes y decisiones compartidas, Tamara Báez y Thiago Martínez proyectan su relación hacia el futuro, fortaleciendo su unión y sumando nuevos motivos para celebrar.

De esa manera,la pareja volvió a dejar en claro el amor y la conexión que los une. Este presente sentimental, que se vive abiertamente en redes sociales, se consolidó aún más con un anuncio realizado a través de Instagram en noviembre pasado: el inicio de una nueva convivencia.

