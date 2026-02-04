Nicole Neumann mostró su apoyo a Manu Urcera en la previa de su primera carrera del año: “Con compañía especial”

Nicole Neumann, Cruz y la pasión familiar por los autos: un fin de semana inolvidable

Después de un 2025 lleno de alegrías, adrenalina y desafíos en la pista, Manu Urcera se prepara para subirse nuevamente a su auto y disputar cuanta competencia tenga enfrente. En ese marco, este miércoles, el piloto arribó a la ciudad de Paraná para su primer compromiso y, como era de esperarse, contó con el apoyo de Nicole Neumann y su hijo Cruz.

“Hola papá, hola Paraná”, escribió la modelo en su cuenta de Instagram junto a una imagen de su pequeño descendiendo de un vehículo. Minutos después, Urcera reposteó la historia y demostró su alegría por compartir el fin de semana con su familia: “Este finde con compañía especial”, escribió junto a un emoji con ojos de enamorado.

Luego, ya una vez en el autódromo de Paraná. Urcera y Nicole recorrieron los boxes junto a Cruz. En la foto compartida por Neumann se observa a Manu y al pequeño de espaldas. Mientras el menor le toma la mano a su padre, ambos observan cómo los mecánicos trabajan en la puesta a punto del auto.

Cruz Urcera, hijo de Manu y Nicole Neumann, acompaña a su padre en el autódromo de Paraná y demuestra su pasión por los autos (Instagram)

Más tarde, con el objetivo de que el sonido de los motores no dañara a Cruz, sus padres le colocaron unos auriculares especiales que recubrían sus orejas. En la foto compartida por Urcera se observa al niño en cuclillas, revisando una botella de agua con los colores de Argentina. Para cerrar este día deportivo, Manu publicó una imagen de su auto durante su recorrido por el autódromo. “Nos vemos el finde para arrancar con todo este 2026”, expresó el corredor.

Cruz Urcera ha llamado la atención en el ámbito familiar por su marcada afición a los autos. Este entusiasmo refleja la pasión de su padre, José Manuel “Manu” Urcera, figura destacada del automovilismo argentino. Su madre, Nicole Neumann, modelo y conductora, expresa una felicidad sincera ante las preferencias de su hijo menor, quien protagoniza escenas cotidianas que evocan el mundo del motor.

En el hogar, Cruz demuestra su creatividad y entusiasmo con los autos de juguete. Hace unos días, fue fotografiado mientras se desplazaba sobre un auto gris de plástico, luciendo un gorro vintage de piloto. Esta imagen, compartida por Nicole en redes sociales, generó comparación inmediata con su padre y reforzó la percepción de una pasión transmitida dentro de la familia.

Manu Urcera inicia la temporada 2026 en Paraná con el apoyo incondicional de Nicole Neumann y su hijo Cruz (Instagram)

El legado de Manu Urcera es un punto esencial para la familia y para el deporte nacional. El piloto conquistó títulos en diferentes disciplinas: comenzó en el motociclismo, sumando campeonatos en SX y MX entre 2005 y 2010, y ganó el Enduro del Verano en la clase 2T Pro. En 2011, inició su carrera en el mundo de los autos, pasando por el TC Mouras y la Clase 3 del Turismo Nacional, donde fue campeón en 2019 y 2020. Su consagración llegó en 2022 al obtener el título del Turismo Carretera para Torino, tras 51 años sin triunfos de la marca en esa categoría. A finales de noviembre pasado, Urcera logró un nuevo hito: se proclamó campeón argentino de pista en ciclismo en el velódromo de Mar del Plata, convirtiéndose en el primer deportista nacional en obtener títulos en motocicletas, autos y bicicletas.

El reciente logro deportivo de Urcera dio pie a una celebración familiar especial. Nicole expresó su satisfacción a través de un mensaje: “¡Felicidades, amor! Tantas horas de esfuerzos dieron sus resultados. Primer deportista argentino en ser campeón en tres disciplinas distintas”. Urcera respondió en sus redes con un mensaje afectuoso: “¡Gracias, mi amor! Sos parte de mis logros siempre”.

El crecimiento de Cruz Urcera y la admiración por Manu reflejan la transmisión de valores y la pasión por el deporte en la familia (Instagram)

La familia festejó el campeonato en ciclismo, adquirido en equipo junto a Agustín Ferrari y Lucas Vilar, compartiendo la alegría en el cierre del año. Estos momentos permitieron combinar el orgullo por los logros deportivos con la satisfacción de la vida cotidiana.

En la familia Urcera-Neumann, la pasión por el automovilismo y los valores compartidos forman un vínculo visible. El crecimiento de Cruz y la admiración por los éxitos de Manu confirman que el verdadero valor de sus historias reside en el afecto diario y en el legado que construyen juntos.