La felicidad de Nicole Neumann por el logro de Manu Urcera: “Campeón en tres disciplinas”

Nicole Neumann y Manu Urcera están viviendo un gran presente personal y profesional

Nicole Neumann no oculta el brillo en su mirada. Desde sus historias de Instagram, la modelo exhibe sin reservas su orgullo por José Manuel Urcera, su esposo, al compartir un collage de imágenes donde ambos aparecen fundidos en abrazos, con sonrisas sinceras, y en medio de ellas, una foto que parece congelar la gloria: Urcera en lo más alto del podio, consagrándose. Bajo las imágenes, las palabras de Nicole resuenan: “¡Felicidades, amor! Tantas horas de esfuerzos dieron sus resultados. Primer deportista argentino en ser campeón en tres disciplinas distintas”.

La historia de amor y conquistas se multiplica. Urcera, emocionado, replica en sus redes sociales la dedicatoria y suma un mensaje imposible de ignorar: “¡Gracias, mi amor! Sos parte de mis logros siempre”. ¿Cuántas veces puede un sueño compartirse hasta volverse realidad? ¿Cuánto pesa la mirada de quien acompaña y celebra en la intimidad y en la algarabía pública?

Manu Urcera y Nicole Nuemann, tras la histórica conquista del deportista (IG Manurcera)

El motivo de tanto revuelo es un hecho sin precedentes en la historia del deporte nacional. Por primera vez, un deportista argentino logra conquistar títulos a nivel nacional en motos, autos y bicicletas. El nombre es uno solo: José Manuel Urcera. A los galardones obtenidos en motociclismo —allí donde el barro y la velocidad compiten con el riesgo y la pasión—, y automovilismo, este jueves se le sumó una nueva proeza: Urcera se coronó campeón argentino de pista en ciclismo durante el certamen celebrado en el velódromo de Mar del Plata.

El piloto nacido en San Antonio Oeste no viajó solo hacia la cima: integró la terna ganadora de velocidad por equipos junto a Agustín Ferrari y Lucas Vilar. Quienes fueron testigos relatan que la celebración tuvo un tono especial. ¿Cómo no iba a serlo? Al principio, el ciclismo llegó como un simple complemento de entrenamiento. Nada más que rutinas y ejercicios, bajo la mirada atenta de su entrenador, Martín Ferrari. Pero el calendario avanzó. Las horas de práctica encontraron un nuevo rumbo. Cuando el talento busca su propia frontera, ¿qué límite puede frenarlo?

Nicole Neumann no sólo felicitó a Manu Urcera, sino tambíen a todo el equipo que acompañó y fue parte de este logro

La historia de José Manuel Urcera es, en sí misma, una sucesión de transformaciones y desafíos. Desde temprano, se enamoró de las motos. Disputó carreras de enduro, ganó diversos títulos en SX y MX entre 2005 y 2010, y se inscribió como campeón en el mítico Enduro del Verano, dentro de la clásica clase 2T Pro. Dos años, 2009 y 2010, bastaron para dejar huella.

En 2011, Manu se atrevió al cambio: el rugido de los motores de dos ruedas cedió espacio a los autos. Su debut fue en categorías zonales de Neuquén y, en 2012, inició el salto a ligas mayores: TC Mouras y la Clase 3 del Turismo Nacional. Las miradas especializadas lo reconocieron pronto: asumió roles protagónicos en las divisionales de la Asociación Corredores de Turismo Carretera, logrando subcampeonatos tanto en el TC Pista como en el Turismo Carretera. El palmarés crecía a la par de la presión, pero Urcera nunca detuvo su marcha. Fue campeón de la Clase 3 del Turismo Nacional en 2019 y 2020.

Manu Urcera, al centro del podio en el festejo (IG ciclismo.argentina)

El año 2022 tiene un lugar dorado en la memoria de Manu y de los fanáticos: se consagró campeón del Turismo Carretera de la ACTC a bordo de un Torino, llevando la mística de la marca nuevamente al centro del festejo, luego de 51 años de espera para estar en lo más alto del podio.

Entre postales familiares y festejos consagratorios, entre la ovación ajena y el eco íntimo de un mensaje dirigido a su compañera, Urcera escribió una página que une el vértigo de la velocidad, el empuje del pedal y la incesante búsqueda de nuevos horizontes. ¿Dónde se detiene el impulso de quien siempre quiere más? ¿Cuántas disciplinas caben en el corazón de un campeón?