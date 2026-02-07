La tajante decisión de Florencia Peña tras suspender una función por temas de salud: “Estoy muy cansada”

Florencia Peña aseguró que no volverá a hacer teatro en invierno

Después de una extensa temporada teatral en Mar del Plata, Florencia Peña atraviesa un presente complejo. La actriz, que no se encuentra al 100% de salud, se recupera poco a poco después de tener que suspender una función por el estado de su voz. Así las cosas, en las últimas horas, la arista contó cómo se siente y la decisión que tomó de cara a los próximos meses de trabajo.

Todo se dio cuando la actriz asistió a una entrevista en un medio local de La Feliz. Al principio de la charla, Peña comenzó hablando de hace cuánto tiempo no dejaba de hacer teatro. “Hace mucho. De hecho, este año voy a dejar de hacer un ratito porque estoy muy cansada. Este invierno no hago”, dijo en diálogo con Radio Brisa.

Luego, Florencia opinó sobre la ciudad y recordó épocas pasadas en la ciudad: “Me encanta “Mar del Plata”. Creo que es mi temporada número seis a lo largo de mi historia. Ya había venido con Enrique Pinti, con Vale Todo, en el auditorio, que también había sido hermosa. Esa es una versión que se llama Anything Goes en Estados Unidos y era con música de Cole Porter. Y la verdad que Mar del Plata es un lugar que a mí me fascina porque es una ciudad con mar. Hay algo de eso. Yo soy bastante cosmopolita. Y es una ciudad con mar y además tiene algo de que tenés todo. A mí me gusta ir a fiestas electrónicas, tenés mute. ¿Querés teatro? Tenés teatro”.

Florencia Peña confirmó que este invierno realizará una pausa en el teatro debido al extremo cansancio acumulado (Crédito: José Tetty)

Días atrás, la reciente suspensión de funciones de la obra Pretty Woman en el teatro de Mar del Plata, protagonizada por Florencia Peña, generó inquietud y versiones encontradas en la comunidad teatral. El programa Intrusos (América) aportó detalles clave y subrayó que la actriz enfrenta un problema de salud que afecta sus cuerdas vocales, negando que la decisión esté vinculada a una posible baja en la venta de entradas.

Durante el programa, Adrián Pallares introdujo el tema: “Vienen noticias un poco preocupantes desde Mar del Plata con Pretty Woman. Hacía funciones de martes a domingos. Es una de las pocas obras que no hace dos funciones los fines de semana”.

Daniel Ambrosino, también en Intrusos, destacó lo poco común de este cambio en plena temporada teatral: “Es raro, porque generalmente cuando empiezan a bajar la cantidad de funciones es a partir del 15, que la gente ya se está volviendo, que empiezan a preparar las cosas para los chicos, para el colegio”.

La actriz explicó que prioriza el cuidado de su voz, tras estudios en Buenos Aires y recomendación médica (Crédito: José Tetty)

Más adelante, Florencia Peña fue consultada por un cronista del programa para explicar el motivo real de la suspensión: “La levantó mi productor que vio que estaba realmente muy mal de la garganta. A mí me cuesta mucho levantar funciones. Me volví a Buenos Aires, me hice un estudio para ver cómo estaban mis cuerdas. Todavía no estoy tan bien”, manifestó en conversación con Intrusos.

Con sinceridad, la actriz expresó los sentimientos que le generó esta decisión. “El domingo estaba realmente en estado de probar. De hecho, tenía notas que hacer y las tuve que bajar todas. Bueno, raro en mí, pero realmente tengo que cuidar”, señaló.

Ya desde Buenos Aires, Peña relató el proceso médico recomendado para su caso. “La verdad es que no estoy bien todavía”, reconoció durante la entrevista en Intrusos. Añadió que la prioridad es recuperarse siguiendo el consejo médico recibido y que esa fue la razón de su regreso temporal a la capital.

Florencia Peña suspendió funciones de Pretty Woman en Mar del Plata por problemas de salud en sus cuerdas vocales (Crédito: José Tetty)

Florencia Peña también negó cualquier relación entre la suspensión y eventuales problemas en la venta de localidades, despejando especulaciones surgidas tras la cancelación de la función en el teatro Mar del Plata. “A mí me cuesta mucho levantar funciones”, reiteró, y descartó cualquier motivación ajena al cuidado de su salud vocal.

Estrenada en diciembre, Pretty Woman se presenta en Mar del Plata. La obra narra la historia de Vivian, una prostituta que conoce a Edward, un hombre millonario. Juntos atraviesan situaciones que transforman sus vidas y profundizan en el universo de las clases altas.

En todo momento, Peña dejó claro que su principal preocupación es resguardar su bienestar físico para evitar complicaciones mayores. Lamentó no poder cumplir con el público y el equipo, pero reafirmó su compromiso de priorizar la recuperación, con la esperanza de retomar las funciones habituales en Mar del Plata cuando su salud lo permita, tal como expresó en su diálogo final con Intrusos.