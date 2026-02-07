La China Suárez y Benjamín Vicuña saludaron a su hija Magnolia por su cumpleaños

China Suárez compartió una tierna imagen junto a su hija Magnolia en la cama para celebrar su cumpleaños, deseándole buenas noches a su 'cumpleañera amada'

Magnolia Vicuña celebra este sábado 7 de febrero su octavo cumpleaños acompañada del cariño familiar y con los preparativos para una fiesta temática en Nordelta. Su madre, Eugenia “la China” Suárez, y su padre, Benjamín Vicuña, compartieron mensajes emotivos e imágenes inéditas de Magnolia en redes sociales antes del evento especial.

La hija de la actriz y el actor chileno fue el centro de dedicatorias y saludos que rápidamente captaron la atención digital. En la primera imagen publicada por la China Suárez, madre e hija aparecen recostadas en la cama, envueltas en sábanas y almohadas blancas.

La actriz, vistiendo una camiseta negra y con una trenza sujeta con un moño rojo, sostiene el teléfono para registrar el momento. Magnolia, con el cabello rubio suelto y camiseta clara con letras rojas, apoya la cabeza sobre el hombro de su madre, ambas con expresión relajada.

Sobre la foto, la actriz escribió: “Buenas noches con mi cumpleañera amada❤️✨”.

La segunda imagen muestra a Magnolia sola, recostada de lado sobre un fondo de flores verdes, blancas y rosas. Lleva una blusa verde con motivos florales claros y sonríe mirando a la cámara.

El texto que acompaña esa publicación dice: “No se cuál foto elegir porque son todas lindas, Feliz Cumple Magnoloti del amor, loquita linda que queremos tanto!”.

Por su parte, Benjamín Vicuña publicó un carrete de diez imágenes acompañado de la frase: “El amor siempre puede más. Pensé que lo conocía todo, hasta que llegaste tú. Elegiste el mes de carnavales, de la sandía y el melón. Elegiste una familia grande, con muchos hermanos. Aún me sorprendo, cuando te contemplo en silencio, de tu belleza traída de otras épocas. Aún me sorprende que se pueda amar tanto a la vez. Gracias por venir a enseñarme que el amor no tiene límites ni medidas. Gracias por ser risa, por ser canto, por ser lo que quieras ser. Feliz cumpleaños, Magno.”

Benjamín Vicuña saludó a su hija Magnolia por su cumpleaños

En la fotografía principal, padre e hija están sentados sobre la arena, ambos sonrientes, y la niña sostiene una flor azul. Otra imagen, en blanco y negro, los retrata abrazados en la primera infancia de Magnolia: Vicuña, con ojos cerrados y mejilla apoyada en la cabeza de su hija, viste una camiseta clara; la niña, apenas bebé, aparece con el torso descubierto.

Varias imágenes muestran momentos familiares junto a los hermanos de Magnolia. En una, toda la familia está reunida en un sofá de cuero negro; en otra, se los ve alrededor de una mesa repleta de mariscos, papas fritas y bebidas en un restaurante iluminado por la luz natural.

Una de las fotografías que publicó Benjamín Vicuña fue con Magnolia cuando era bebé

Destaca además una foto familiar en la que Benjamín Vicuña usa una gorra de baño rosa con flecos. Juega con Magnolia y Amancio, el hermano menor; la niña ríe mientras Amancio le tira de los flecos de la gorra.

La convivencia y el reencuentro entre hermanos son parte central de la festividad. Se espera la presencia de todos los hermanos de Magnolia, incluyendo los hijos que Wanda Nara tiene con Mauro Icardi. La conductora de MasterChef Celebrity sería quien lleve a los niños al evento.

Mauro Icardi, por su parte, no asistirá al festejo por compromisos profesionales con el club Galatasaray en Turquía.

Otros tiempos: la China Suárez con Benjamín Vicuña y Magnolia

La fiesta tendrá lugar en la llamada “casa de los sueños” de la familia, ubicada en el barrio de Nordelta. El evento estará ambientado bajo la inspiración de la temática Stranger Things, con decoración y detalles que evocan el universo de la serie.

La China Suárez se encarga de los preparativos, desde la comida hasta los elementos decorativos que definirán el tono singular de la celebración. Todo está enfocado en propiciar un reencuentro alegre para Magnolia, sus padres y hermanos.

El festejo funcionará como un espacio de unión familiar y consolidará los lazos entre la China Suárez y Benjamín Vicuña, en una jornada dedicada a su hija.

En esta ocasión especial, la familia celebra la infancia, los sueños y la autenticidad de Magnolia, testimoniando el afecto que une a todos sus integrantes.