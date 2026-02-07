Wanda Nara viajó en forma sorpresiva a la provincia de San Luis: cuál fue el motivo

La llegada de Wanda Nara a San Luis, junto a sus hijas, su novio Martín Migueles y su amiga Nat Córdoba

La llegada de Wanda Nara a San Luis tomó por sorpresa a seguidores del espectáculo y del deporte. La empresaria viajó en un vuelo privado este sábado 7 de febrero acompañada por sus hijas Isabella y Francesca, su novio Martín Migueles y su amiga Nat Córdoba, para acompañar a su hijo Valentino López en su regreso al fútbol tras una recuperación prolongada de una lesión de rodilla.

La empresaria, que arribó con una cartera Chanel con un muñequito de Hello Kitty y un Tamagotchi, viajó con el motivo principal debrindar apoyo a Valentino, su hijo mayor con Maxi López, en el retorno a la actividad luego de una cirugía y meses de rehabilitación.

Valentino López, de 17 años, tuvo que dejar el fútbol a fines de septiembre de 2025 por una lesión que requirió intervención quirúrgica y cuatro meses de recuperación. El entusiasmo por su vuelta se reflejó en redes sociales, donde compartió una imagen vestido con la indumentaria del club y la inscripción “2026”, mostrando sus ganas de iniciar una nueva etapa.

River Plate eligió San Luis y el Centro de Alto Rendimiento Deportivo de la Universidad de La Punta como base para la pretemporada de las categorías cuarta y sexta de sus divisiones juveniles. El estadio Juan Gilberto Funes, en La Punta, fue escenario elegido para los partidos amistosos entre los juveniles riverplatenses y sendos combinados de futbolistas locales. Entre los compañeros de Valentino se encuentra Bastián Demichelis, hijo del exentrenador del conjunto de Nuñez Martín Demichelis y Evangelina Anderson, modelo y actual participante de MasterChef Celebrity.

La llegada de Wanda Nara y la delegación de River Plate tuvo impacto en la provincia. El gobernador de San Luis, Claudio Poggi, visitó el complejo Visit Hotel & Apart, donde se alojaba el grupo. Poggi dialogó con dirigentes del club y resaltó la importancia de este tipo de visitas para el progreso deportivo y la promoción de la infraestructura local.

En el proceso de recuperación, el apoyo familiar fue fundamental para Valentino López. Tras las vacaciones en Punta del Este y unos días de separación, la emoción del reencuentro con su madre y hermanos quedó reflejada en el mensaje de Wanda en redes sociales: “Llegaron los amores de mi vida”, junto a una imagen recorriendo la terminal aeroportuaria con sus hijos. La familia celebró el final de una etapa difícil y el regreso de Valentino a la competencia.

La rehabilitación de Valentino incluyó ejercicios en el gimnasio, donde contó con la compañía de sus hermanos, y el uso de botas de presoterapia para acelerar la recuperación. La constancia y el seguimiento médico permitieron que recibiera el alta médica para volver a entrenar y unirse nuevamente a la división juvenil de River Plate.

La expectativa generada en San Luis por la presencia de figuras como Wanda Nara y el regreso de Valentino López marcó la pretemporada. Los partidos amistosos se anunciaron con transmisión en directo a través de San Luis + Stream y acceso gratuito al estadio.

Valentino López con sus padres, Wanda Nara y Maxi López, el día que cumplió 17 años

El último 25 de enero, Valentino cumplió 17 años en medio de un gran festejo familiary en una postal de unión para el clan que integran Wanda Nara y Maxi López. En esa jornada especial, el joven jugador de River Plate estuvo acompañado por sus hermanos, su novia Carola Sánchez Aloe, la familia Nara y hasta Martín Migueles, en un encuentro que dejó atrás las diferencias del pasado y puso el acento en la celebración y el afecto genuino.

Con su regreso a las canchas, Valentino López deja atrás meses de dificultad física y personal. Ahora encara una nueva etapa deportiva, con el respaldo de su familia y la determinación de avanzar en el fútbol juvenil. Este nuevo comienzo evidencia el resultado de la perseverancia y el compromiso, reflejo del esfuerzo de quienes apuestan al deporte profesional desde temprana edad.