Teleshow

Escandaloso cruce en vivo de Marixa Balli con Esteban Mirol en vivo: “Me metiste en un puterío del que no formo parte”

Una acalorada discusión en LAM desató el momento más incómodo de la semana cuando la exvedette enfrentó al periodista al aire

Guardar
Marixa Balli y Esteban Mirol protagonizan un tenso cruce en vivo por declaraciones sobre La Salada y la industria textil (Video: LAM, América TV)

Lo que prometía ser un intercambio de opiniones terminó convirtiéndose en uno de los momentos más tensos de la semana en LAM (América TV). Marixa Balli y Esteban Mirol protagonizaron un durísimo cruce en vivo que se extendió por varios minutos, subió de tono de manera constante y concluyó con una escena inédita: el periodista abandonó el móvil en plena transmisión.

El conflicto se desató a partir de declaraciones previas de Mirol sobre el vínculo de Balli con La Salada, en el marco del debate por la crisis de la industria textil y el cierre del local de ropa de la empresaria. Invitados a aclarar posiciones, ambos se encontraron cara a cara —aunque él en un móvil desde su domicilio y ella, desde el piso del ciclo de Ángel de Brito— y el diálogo rápidamente se volvió explosivo.

Desde el inicio, Marixa se mostró muy molesta. Le reprochó a Mirol haberla “minimizado” y haber dicho “barbaridades” sobre su persona. Con un tono firme, recordó que durante su paso por el predio fue sometida a “tres años de investigación” judicial y remarcó que tuvo “los ovarios suficientes” para bancarse ese proceso. “Quiero ver quién se banca tres años de investigación como me los banqué yo”, lanzó, marcando el eje de su descargo.

La fuerte pelea entre Esteban
La fuerte pelea entre Esteban Mirol y Marixa Balli (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mirol intentó despegarla de las acusaciones más graves, asegurando que él no la había señalado directamente, sino que estaba hablando del funcionamiento de la feria informal de ropa más grande de Latinoamérica como fenómeno económico y social. Sin embargo, Balli insistió en que sus palabras la habían incluido directamente y que no estaba dispuesta a tolerarlo. “Yo no vine a hablar de La Salada, vine a defenderme de lo que dijiste ayer”, aclaró una y otra vez, mientras cuestionaba sus cuestionables dichos como ”le voy a pasar con un camión por encima" y “es una caradura”.

La tensión escaló cuando el periodista comenzó a exigirle ejemplos concretos de los supuestos ataques. Ante la negativa de Marixa a repetirlos al aire, Mirol redobló la apuesta y la acusó de no saber qué decir. Fue entonces cuando Balli explotó: aseguró que había tenido que “hacer una cadena nacional” para defenderse y que le había dado vergüenza salir a responder por las cosas que se dijeron sobre ella.

En medio del intercambio, el conductor Ángel de Brito intentó intervenir para ordenar el debate y bajar la temperatura, pero el cruce ya estaba descontrolado. Incluso Mirol le reprochó a la exvedette el haber asegurado que él la había invitado a salir, ante la falta de argumentos. La mención derivó en un nuevo foco de conflicto y terminó involucrando a Yanina Latorre, nombre que apareció de manera inesperada y encendió aún más la discusión, ya que el periodista sostuvo que en MasterChef Celebrity y hablando de la conductora de SQP, fue que se dio su primera y única charla.

Marixa Balli defendió su trayectoria
Marixa Balli defendió su trayectoria laboral y negó haber avalado irregularidades durante su paso por La Salada

Marixa negó cualquier ocultamiento y se mostró desafiante. “No tengo nada que ocultar, tengo la frente bien en alto”, sostuvo, mientras el integrante de El Nueve insistía en que ella estaba defendiendo a La Salada. La bailarina fue tajante: explicó que trabajó allí, tuvo un local y defendió a quienes trabajan allí, pero que eso no significaba avalar irregularidades ni delitos. “No pongas palabras en mi boca que yo no dije. Me metiste en un puterío del que no formo parte”, reclamó con dureza.

El punto de quiebre llegó cuando Mirol, alterado, anunció que se iba del móvil. A pesar de los pedidos de De Brito para que continuara —“No te vayas, está bueno el debate”—, el periodista se quitó el equipo de audio y abandonó la escena en vivo. El estudio quedó en silencio por unos segundos, hasta que Ángel reaccionó con ironía: aseguró que nunca le había pasado que alguien “abandone un móvil” de esa manera.

Mientras tanto, Marixa cerró su descargo con bronca e incredulidad, aunque al igual que el periodista, no dio el brazo a torcer y mantuvo firme su postura.

Temas Relacionados

Marixa BalliEsteban MirolLAMLa Salada

Últimas Noticias

Marisa Brel se ausentó de LAM y se sinceró sobre el doloroso momento que atraviesa: “Estoy rota”

La periodista abrió su corazón y contó cómo la muerte de un ser muy querido por ella golpeó a su familia, dos días antes de viajar a Panamá

Marisa Brel se ausentó de

La tajante decisión que tomaría María Susini tras su separación de Facundo Arana

La modelo estaría buscando nuevo hogar en otra ciudad, en el medio del escándalo que generó su ruptura con el actor. Dónde podría instalarse y los motivos por los que lo elegiría

La tajante decisión que tomaría

El gran anuncio de Xuxa que enloqueció a sus fanáticos de Argentina: “Los amo”

La artista brasileña recordó su show de Buenos Aires en el Estadio de Vélez en 1991. En medio de su gira de despedida, sembró euforia sobre su vuelta al país

El gran anuncio de Xuxa

La plácida vida de Calu Rivero y Aíto de la Rúa junto a sus hijos en la naturaleza de José Ignacio: mar, playa y caballos

La actriz y el empresario, radicados en Uruguay, apuestan por rutinas familiares conectadas a la calma, experiencias ecuestres y una mirada diferente sobre la infancia

La plácida vida de Calu

El cambio de look de Sofía Gonet que sorprendió a todos en MasterChef Celebrity: “Había que redoblar la apuesta”

La influencer se robó el centro de la escena con un creativo atuendo que se llevó todas las miradas del jurado y sus compañeros

El cambio de look de
DEPORTES
Iba a ser titular, pero

Iba a ser titular, pero no tuvo minutos: la razón detrás de la ausencia de Julián Álvarez en la goleada del Atlético de Madrid

Temperley sorprende a Barracas Central y le gana por los 32avos de la Copa Argentina

El sugerente comentario de Mastantuono al repasar junto a Davoo Xeneize su golazo a Boca en el Superclásico

Investigan supuestas trampas mediante el agrandamiento del pene de los esquiadores en los Juegos Olímpicos de invierno

Argentina ya conoce los detalles para el debut de Paola Suárez en la Billie Jean King Cup: sede, fecha y todo lo que hay que saber

TELESHOW
Marisa Brel se ausentó de

Marisa Brel se ausentó de LAM y se sinceró sobre el doloroso momento que atraviesa: “Estoy rota”

La tajante decisión que tomaría María Susini tras su separación de Facundo Arana

El gran anuncio de Xuxa que enloqueció a sus fanáticos de Argentina: “Los amo”

La plácida vida de Calu Rivero y Aíto de la Rúa junto a sus hijos en la naturaleza de José Ignacio: mar, playa y caballos

El cambio de look de Sofía Gonet que sorprendió a todos en MasterChef Celebrity: “Había que redoblar la apuesta”

INFOBAE AMÉRICA

Cómo nació el icónico sticker

Cómo nació el icónico sticker Parental Advisory y por qué dividió a Estados Unidos

Por qué la Luna parece más grande en el horizonte, según la ciencia

Estudiantes del sector público salvadoreño tendrán tutor gratuito con IA tras acuerdo entre Bukele y Musk

Estados Unidos apuesta por la diplomacia con Irán pero Donald Trump mantiene abierta la opción militar

Crisis en Cuba: la Casa Blanca insiste en dialogar mientras la dictadura se prepara para un escenario de “cero combustible”