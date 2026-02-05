El cambio de look de Sofía Gonet que sorprendió a todos en MasterChef Celebrity: “Había que redoblar la apuesta”

Durante su paso por las cocinas del certamen, Sofía Gonet apostó por un estilo particular para sorprender a sus colegas (MasterChef Celebrity - Telefe)

Desde que se encendieron las cocinas de MasterChef Celebrity (Telefe), Sofi Gonet no tardó en convertirse en una de las favoritas del público. Su carisma, sus ocurrencias y su capacidad para sorprender con cada intervención la posicionaron como una de las participantes más comentadas en redes sociales y charlas de sobremesa. En una competencia marcada por desafíos complejos y devoluciones exigentes del jurado, la influencer encontró la manera de hacerse notar, y no solo por sus preparaciones. En la última emisión, la joven se robó el centro de atención por un motivo inesperado: su impactante look dorado.

Su imagen dejó completamente descolocados a Wanda Nara, los jurados y a sus propios compañeros en la competencia. Todo comenzó al inicio del programa, cuando los concursantes ocuparon sus lugares habituales. Mientras cada uno se acomodaba en su puesto, Sofi apareció en escena envuelta en un vestido dorado y cubierta con pintura del mismo tono, generando un efecto total body painting que no pasó desapercibido.

La conductora fue la primera en notar el brillo fuera de lo común: “¿Cómo están? Buenas noches...”. A su lado, Donato de Santis no pudo ocultar el asombro: “¡Mira esto!”. Damián Betular, fiel a su estilo, aportó una cuota de humor: “Pero, ¿es el niño de cobre? ¿El hombre galáctico?”. La conductora, divertida, sumó: “Hay algo que brilla allá atrás”.

Donato continuó con las referencias. “The Wizard of Oz”, expresó, asombrado, ante el estilo de la concursante. La influencer, entre risas, lanzó: “Soy la medalla. Soy abundancia. Hoy soy la medalla dorada, personificada. Había que redoblar la apuesta...”. El juego siguió con comentarios del jurado sobre el nivel de detalle de su look. “Total body painting”, remarcó Betular, mientras Wanda exclamaba: “Wow, el cuerpo también”.

Previo a su llegada al estudio, Gonet mostró de cerca de su look de "medalla dorada" (Instagram)

El chef italiano insistió: “Es la dorada”. Sofi destacó: “Total body painting con pelo incluido”. Además, explicó el por qué de su look: “Estoy muy motivada y ya vengo recolectando medallas doradas. Por eso me convertí en este personaje que soy hoy”. Nara, siempre atenta al detalle, preguntó por las manos. Sofi aclaró: “Las manos no, pero igual es todo comestible, por si están interesados”. Donato se sorprendió: “Wow, ¿en serio?”. Betular bromeó: “Claro, porque alguien se la quiere comer”. Y como cierre, la joven sumó una cuota de ironía: “Cabe la duda de que todo esto sea inflamable, porque ahí estaríamos en un problemón”.

Este despliegue no es aislado en el recorrido de Gonet por MasterChef. De hecho, no es la primera vez que sorprende a sus colegas y al público con un cambio de look que va más allá de lo esperado en un reality culinario. A comienzos de enero, protagonizó un homenaje tan inesperado como efectivo a Germán Martitegui y a Moria Casán. En aquella ocasión, la sorpresa se hizo evidente desde el primer momento: ingresó al estudio con su delantal blanco, una gorra que imitaba una cabeza sin pelo y un maquillaje prolijamente trabajado. Nara, una vez más, no pudo disimular su asombro y exclamó: “¡Hay alguien nuevo!”. Las cámaras enfocaron a Gonet, que avanzó con seguridad, sabiendo que su imagen ya había captado todas las miradas.

Sofía Gonet apareció en la competencia culinaria con una particular imagen que no pasó inadvertida (MasterChef Celebrity - Telefe)

Minutos después, Sofi explicó el sentido de su homenaje. “Es un homenaje para Martitegui y también para Moria, por su libro Memoria”, relató, recordando la tapa de la autobiografía de la diva, donde posó completamente calva y convirtió esa imagen en un símbolo de libertad, ruptura y poder personal. Como si eso no bastara, remató la explicación con su habitual ironía y una referencia pop: “Y tengo la estabilidad emocional de Furia de Gran Hermano. Soy la mezcla de esas tres personalidades”.

Así, entre medallas doradas, homenajes inesperados y frases memorables, Gonet sigue dejando su huella en MasterChef Celebrity, demostrando que la cocina, el humor, la osadía y el arte pueden convivir en un mismo plato y transformar cada desafío en un verdadero show.