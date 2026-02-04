Teleshow

Wanda Nara apuntó contra Mauro Icardi en plena batalla judicial: “Vamos por el remate de la casa de los sueños”

La conductora habló en DDM para dar su versión sobre la guerra que mantiene con su exmarido. Sus fuertes declaraciones

La conductora de MasterChef Celebrity se refirió a las denuncias que mantiene con su exmarido (Video: DDM/ América TV)

Wanda Nara salió al aire en DDM (América TV) para lanzó acusaciones directas contra Mauro Icardi y defenderse en medio de la batalla judicial que enfrenta con su exmarido. Explicó que hay una deuda alimentaria pendiente de USD 600.000 y aclaró que la división de bienes con el futbolista fue “cincuenta y cincuenta”, realizada en Italia, y que se considera equitativa por ambas partes.

En un alto de las grabaciones de MasterChef Celebrity (Telefe), la conductora afirmó: “Hay una división de bienes hecha hace cuatro años que no fue hecha en este país. Yo me quedé con la misma cifra que se quedó la otra parte. Mi arreglo fue cincuenta y cincuenta y fue hecho en Italia. Si él después tiene algo para quejarse o para arreglar, se va a tener que hacer allá”.

Consultada sobre un supuesto “robo millonario” que denunció Icardi, la empresaria subrayó: “No voy a hablar de dinero porque me parece un montón. Los dos nos quedamos con la misma cifra y se supone que si esto no hubiera sido así, yo hubiera tenido una denuncia. Si alguien me roba una cifra semejante, lo primero que hago es una denuncia. Y nunca existió”.

“Mauro tiene su casa de la isla embargada. Seguramente Ana Rosenfeld resuelva y vaya por el remate de la casa de la isla”, señaló Wanda Nara (Instagram)

La situación económica referente a la manutención de sus hijas también ocupó parte central de la charla. “Siempre pagué yo. Todavía eso que él pagó no llegó a mis manos. Lo pagó solo para poder salir del país y la verdad que la deuda de alimentos es algo que ya me cansé de hablar”. Añadió que “por suerte está Ana Rosenfeld, que va a defender a las chicas porque las adora y las tuvo en brazos. Es una cifra que asusta bastante, pero tiene mucho de intereses”. “Cada día que pasa y él no paga, se le está haciendo un choclo gigante que quizás no se lo comunican sus letradas, porque cuanto más lío haya, más ganan ellas y menos se aclara el conflicto”, aseveró.

Respecto al pago de la medicina prepaga, Wanda precisó que mantienen un plan familiar. Subrayó: “Él solo paga lo correspondiente a sus dos hijas y yo no puedo esperar a que él o la justicia lo resuelvan porque tengo que pagar una medicación que me da la prepaga. Las abogadas están cobrando USD 30.000 para defender a un deudor alimentario. Eso es una vergüenza”.

Durante la entrevista, también detalló la posición de sus hijas ante la posibilidad de mudarse con Icardi a Turquía. “Para mis hijas, la verdad que no quieren. Ya lo expresaron en un montón de situaciones, no quieren vivir en ese país, quieren ver a su papá, tienen comunicación todos los días y siempre la tuvieron”, sostuvo. Remarcó además la importancia del vínculo entre hermanos: “Mis hijas nacieron en brazos de Valentino. Son un clan de cinco hermanos que van juntos para todos lados, no se separan. Me daría vergüenza ser abogada y pedir separar hermanos”.

Sobre el futuro escolar y la residencia de las menores, la conductora señaló: “Podrían tranquilamente venirse a Argentina, tener a sus hijas cerca. No ir atrás del dinero, que ni siquiera ese dinero es hoy para las nenas, porque están viviendo del trabajo mío”.

En relación al embargo de bienes, la conductora reveló que la polémica “casa de los sueños”, la propiedad en Nordelta que ocuparon el futbolista y la actriz, está embargada: “Tiene su casa de la isla embargada. Seguramente Ana resuelva y vaya por el remate de la casa de la isla”.

Consultada sobre su reclamo económico, indicó: “En Italia ya pidieron y está establecida una compensación por los años que él no me permitió trabajar. Es normal, es también lo que seguramente le pida a su actual pareja si el día de mañana se separan y demuestra que él no la dejó más trabajar”.

Sobre las causas judiciales y denuncias, la empresaria fue directa: “Todo lo penal sigue su curso. Hay llamadas a testimonios, estoy evaluando un montón de situaciones y los abogados están trabajando en el tema. Hay más de diez testigos presentados”.

