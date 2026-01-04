Rocío Marengo y Eduardo Fort festejaron el primer mes de su hijo Isidro: “Que seas inmensamente feliz”

Rocío Marengo y Eduardo Fort celebraron el primer mes de su hijo Isidro

Isidro, el hijo de Rocío Marengo y Eduardo Fort, celebró su primer mes de vida en un contexto cargado de emoción y alivio para la familia. El pequeño recibió el alta de neonatología el 24 de diciembre, tras haber pasado sus primeras tres semanas bajo el cuidado constante de los médicos. Su regreso a casa, justo antes de Navidad, marcó el inicio de una etapa de enorme gratitud y felicidad para sus padres, quienes compartieron el festejo de este primer mes con un tierno carrete de imágenes y mensajes de amor.

Para conmemorar la fecha, la pareja compartió un tierno carrete de fotos que captura la intimidad y la felicidad de este momento. “Hoy mi bebé cumple un mes. Que seas inmensamente feliz, Isidro de mi corazón”, escribió la actriz. En la primera imagen, Rocío y Eduardo aparecen recostados en el piso, ambos sonrientes y atentos a Isidro, que está vestido completamente de blanco y acostado sobre una manta clara. Marengo sostiene una placa de madera con la inscripción “1 month”, mientras Fort se acerca al bebé con un gesto tierno.

La segunda foto muestra a Isidro solo, acostado en el centro de una manta circular blanca, usando un enterito y gorrito haciendo juego. A su lado, la placa que indica su primer mes de vida. El bebé mira hacia un costado, con gesto sereno y curioso, en una composición donde predominan los tonos claros y el ambiente cálido y seguro de su hogar.

"Desde que llegaste me hiciste cambiar la forma de mirar el mundo", escribió la modelo en el pie de foto del posteo

En la tercera toma, el encuadre se acerca aún más al rostro de Isidro, que observa atento y relajado, recostado sobre la manta y rodeado de luz natural. El detalle de la placa “1 month” junto a él refuerza el hito de este primer mes, mientras su postura y expresión reflejan la tranquilidad y la ternura de la escena.

El festejo fue una oportunidad para Rocío de expresar públicamente la transformación profunda que significó la llegada de Isidro: “Feliz cumple mes Isidro de mi corazón. ¡Desde que llegaste me hiciste cambiar la forma de mirar el mundo! ¡Te amo infinito!”, escribió junto a las imágenes, consolidando la felicidad de esta nueva etapa junto a su marido.

Además, la modelo compartió la intimidad del festejo en sus historias, mostrando el costado más tierno y divertido de la familia. En uno de los videos, se la ve junto al empresario completamente entregados a las primeras experiencias de la paternidad, grabando y fotografiando cada instante: “Decime que sos primeriza sin decírmelo”, escribió Rocío sobre la imagen donde ambos retratan cada gesto del bebé. En otra historia, celebró con emoción: “¡Hoy mi bebé cumple 1 mes! ¡Que seas inmensamente feliz Isidro de mi corazón!”, junto a una imagen de Isidro en la manta blanca con la placa de su primer mes.

La felicidad de los flamantes padres por el primer mes de Isidro

Las publicaciones reflejan la felicidad, la ternura y el agradecimiento que atraviesan esta etapa en la vida de la exparticipante del Bailando y el empresario chocolatero. Cada momento, desde el alta médica hasta los pequeños rituales en casa, es vivido y atesorado como único, marcando el comienzo de una historia familiar llena de amor y nuevos recuerdos.

Días atrás, la modelo compartió en sus redes una imagen muy especial de Isidro Fort, el día en que recibió el alta de neonatología. En la foto, el recién nacido aparecía dormido, envuelto en una manta de hilo blanca y acompañado por un peluche de elefante gris. La actriz transmitió la emoción del momento con palabras simples y sentidas: “Mi amorcito llegó el día… ¡Hoy, nos vamos a casa!”, reflejando la inmensa satisfacción de poder volver al hogar justo en vísperas de la Navidad.

A continuación, subió un video que ilustraba la situación con un guiño de humor y ternura, sumando una frase imaginaria firmada por Isidro: “Duermo un ratito más y me visto para ir a casa. Mientras, mamá llora, no importa cuando leas esto”. El mensaje, cargado de emoción, mostraba la mezcla de ansiedad, felicidad y gratitud que atraviesa a toda la familia en ese momento clave.

Rocío celebró el primer mes de su hijo en redes (Instagram)

Más tarde, Rocío celebró la llegada a casa con una serie de fotos y un texto donde expresó: “Llegamos a casa con Isidro y la felicidad es inmensa. Estamos desbordados de amor, paz y gratitud. Hay una sensación de relax profundo, de misión cumplida… imposible de explicar con palabras“.

Para cerrar, Marengo agradeció especialmente al equipo médico y a quienes la acompañaron durante la internación: “Gracias al equipo maravilloso de Neo. Son todas enormes. Con Isi las vamos a extrañar. A los amiguitos de Isi, mamis y papis que cruzamos en este camino, todo nuestro amor y esperamos verlos pronto. Que pasen una lindísima Nochebuena y una hermosa Navidad”. Así, Rocío dio cuenta no solo de la felicidad familiar, sino también de la comunidad y el apoyo que rodearon a Isidro en sus primeras semanas de vida.