Así vive Rocío Marengo sus primeros días como mamá de Isidro: el tiempo de relax antes de la rutina laboral

A través de imágenes y mensajes, la modelo narra la emoción de tener a su primer hijo, mientras aprende el oficio de ser madre

Rocío Marengo y la imagen
Rocío Marengo y la imagen compartida en sus redes sociales

En las últimas semanas, Rocío Marengo inundó su cuenta de Instagram con postales que reflejan la intimidad y ternura de su nuevo rol como madre. La modelo, que atraviesa la experiencia de la maternidad por primera vez, decidió abrir las puertas de su vida privada para mostrar a sus seguidores cómo vive cada instante junto a su hijo, Isidro Fort Marengo.

Las imágenes compartidas en sus redes sociales transmiten la calidez de los primeros días en familia. En una de las fotos se la puede ver recostada junto a su bebé, ambos en un ambiente de serenidad tras una jornada de lactancia. Acompañó la escena con un mensaje lleno de cariño: “Chiquitito de mamá. Te amo”. La publicación no tardó en recibir cientos de comentarios, muchos de los cuales celebran la felicidad y ternura que transmite la imagen.

En sus historias, Rocío relató pequeños momentos cotidianos que conforman su nueva rutina. Mostró a Isidro sonriendo por la mañana y expresó la emoción que le provoca cada gesto de su hijo: “¡Ay, cuando te engancho la sonrisa mañanera! ¡Mi bebito es muy simpático! ¡Te amo!”. Incluso compartió que, al retomar sus compromisos laborales, decidió llevar a su hijo a una reunión, mostrando así cómo integra la maternidad a su vida profesional.

Rocío Marengo compartió unas imágenes
Rocío Marengo compartió unas imágenes de su día a día con Isidro

La llegada de Isidro Fort Marengo marcó un antes y un después en la vida de Rocío Marengo. La modelo, quien se convirtió en madre primeriza junto a Eduardo Fort, vivió el nacimiento de su hijo como un verdadero sueño hecho realidad. Isidro nació el miércoles 3 de diciembre, con 34 semanas, y desde entonces se convirtió en el centro de atención y cariño de toda la familia.

La felicidad de Rocío quedó plasmada en cada imagen y mensaje que publica. La maternidad, anhelada durante mucho tiempo, se transformó en una experiencia colmada de amor y satisfacción. En palabras de la propia Marengo, la llegada de su hijo le permitió aprender un nuevo “oficio”, ese que exige dedicación, entrega y mucha paciencia.

El entorno digital de la también influencer reflejó el impacto positivo de la noticia. Las publicaciones sobre Isidro provocaron una avalancha de mensajes de figuras públicas y seguidores que celebraron la maternidad de la modelo. Entre los comentarios destacados, se encuentra el de Ángela Leiva, quien expresó: “Que hermosa te ves de mamá, Ro”. También se sumó Emily Lucius con palabras de admiración: “¡Afortunado Isi de tan hermosa familia! Los quiero mucho”.

Rocío Marengo mostró el look
Rocío Marengo mostró el look de su hijo cuando estaban saliendo a una reunión de trabajo

Las muestras de cariño no se limitaron a las celebridades. Muchos seguidores anónimos quisieron participar de la alegría, dejando mensajes como: “La felicidad que me da verte así, amiga. Lo soñaste tanto, hiciste tanto por lograrlo, que me emociona” y “Pura ternura, divino el pequeño y dulce la mami. Les deseo toda la felicidad del mundo ahora y siempre”. Estas interacciones confirmaron el afecto y la empatía que despierta la historia de Rocío y su familia.

La adaptación de Marengo a su nueva vida como madre primeriza se refleja en cada publicación y relato. En sus mensajes, la modelo reconoce el aprendizaje constante que implica la crianza de un recién nacido. Describe cómo cada día representa un desafío y, al mismo tiempo, una oportunidad para crecer junto a su hijo.

Los comentarios de sus seguidores
Los comentarios de sus seguidores no se hicieron esperar, con palabras de emoción

Rocío comparte abiertamente las exigencias de amor y cuidados que demanda Isidro durante sus primeras semanas de vida. Al hablar de su experiencia, la modelo revela que la llegada de su hijo la colmó de felicidad y le permitió cumplir un sueño largamente acariciado. La entrega diaria se ve acompañada por la alegría de ver a Isidro crecer rodeado del cariño de sus padres.

La familia se muestra sonriente y unida, pese a las corridas y las exigencias que implica la llegada de un bebé. La imagen de Rocío y Eduardo Fort, asistiendo juntos en cada paso para que todo esté en orden, completa el retrato de una etapa donde la emoción y la ternura marcan el pulso cotidiano.

