El “Mini” de Duro de Domar fue internado de urgencia y está en terapia intensiva

Juan Carlos Velázquez internado de urgencia (Instagram)

Juan Etchegoyen dio a conocer la información en su programa (Radio Mitre) y contó cómo está la salud del humorista que se encuentra en terapia intensiva en el Hospital San Isidro de la provincia de Buenos Aires.

“Me acabo de enterar de una noticia que es triste y tiene que ver con Juan Carlos Velázquez, más conocido popularmente como el “Mini” de Duro de Domar que está peleando por su vida”, aseguró el periodista. “En estos momentos se encuentra en terapia intensiva después de haber sufrido una descompensación el fin de semana, se le tapó una arteria y empezó a sentir un dolor fuerte en el pecho, le costaba caminar y respirar”.

El periodista según su fuente agregó: “Le empezó a agarrar una tos seca al principio y fue empeorando. No te imaginas la desesperación que tenía, incluso me dicen que el sábado le dijo a un familiar ‘hermano llévame al hospital porque no puedo más’”, agregó Etchegoyen sobre el actor.

En desarrollo