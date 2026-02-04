La noche en que La Sole aterrizó en la luna de Cosquín: así se armó el show homenaje por sus 30 años en el festival

La Sole compartió las imágenes del backstage de su ingreso al show en Cosquín

El impactante regreso de Soledad Pastorutti al Festival Nacional de Folklore de Cosquín en 2026 transformó la Plaza Próspero Molina en el escenario de una puesta en escena sin precedentes. Treinta años después de su debut, la artista santafesina eligió un despliegue visual y conceptual que sorprendió incluso a quienes han seguido cada paso de su carrera.

La jornada comenzó mucho antes de que las luces se encendieran en el escenario mayor. Detrás de escena, Soledad llegó al predio camuflada entre la multitud. Vestida con ropa oscura y una capucha, evitó ser reconocida por el público que ya colmaba los alrededores. Minutos después, en el interior de la estructura que la llevaría al centro del espectáculo, la artista se preparó para uno de los ingresos más recordados en la historia del festival. El equipo técnico la ayudó a acomodarse en el interior de una esfera luminosa, diseñada especialmente para la ocasión.

La entrada de la “luna” a la plaza se vivió como un hecho fuera de serie. Una grúa elevó la esfera a más de 30 metros de altura, desplazándola lentamente sobre la platea mientras el público seguía cada movimiento bajo la lluvia. La relación entre la estructura flotante y la tradición coscoína no fue casual: cada jornada del festival es conocida como una “luna”, y la de Soledad correspondía a la octava, un guiño que reforzó la conexión simbólica con el evento. Al descender de la esfera, vestida de blanco y envuelta en ovaciones, la artista dio inicio al espectáculo con “Sigo siendo yo”, seguida por “Vivir es hoy”.

La cantante brindó un show gigante con invitados y un gran despliegue en el escenario que la vio nacer (Video: Instagram)

El festival, testigo de su consagración en la infancia de la cantante, fue el escenario elegido para una jornada inédita en la historia de la música popular argentina. La puesta en escena, de casi tres horas, se estructuró en tres bloques conceptuales que reflejaron la evolución artística de la intérprete.

El primer tramo presentó a una Soledad contemporánea, dialogando con lenguajes actuales y explorando nuevas sonoridades y recursos visuales. El segundo bloque se centró en la intimidad y el encuentro, generando un clima de cercanía con el público. El cierre, profundamente folklórico, la llevó de regreso a los orígenes y contó con la participación de su hermana Natalia, símbolo de la conexión familiar y musical que atraviesa su historia.

Durante toda la noche, el espectáculo mantuvo una narrativa que cruzó pasado, presente y futuro. Un video evocativo de su debut en Cosquín, proyectado antes del inicio, y la aparición de un holograma de Soledad adolescente, reforzaron el puente generacional y la dimensión emocional del evento.

La artista santafesina regresó al escenario Atahualpa Yupanqui para un show intergeneracional marcado por la emoción y la lluvia (Créditos: Instagram/@AquiCosquinOK)

La masividad y el fervor que acompañaron el regreso de la artista fueron evidentes desde semanas antes, cuando las entradas se agotaron por completo. A pesar de la lluvia persistente, miles de personas permanecieron en la plaza durante toda la noche, portando paraguas y capas plásticas. Nadie quiso perderse el ingreso “volando” de Soledad ni el repertorio que repasó tres décadas de trayectoria, con visuales inmersivos y efectos de viento acompañaron la música, aportando una dimensión sensorial que renovó el formato tradicional del festival.

La integración de tecnología de última generación, como el holograma de la artista en su adolescencia, convivió con elementos clásicos del folklore, logrando un equilibrio entre innovación y respeto por la tradición. La narrativa visual y sonora fue pensada para emocionar y sorprender, demostrando que los recursos técnicos pueden estar al servicio del legado cultural.

Para el cierre de su inolvidable show por sus 30 años, la artista dejó un conmovedor momento (Video: TikTok/ Fakuperalta2)

El tramo final, junto a su hermana Natalia, fue uno de los momentos más celebrados, reafirmando la importancia de los lazos familiares en la trayectoria de la cantante. Y el cierre con “Brindis”, arropando a un bebé en sus brazos, dejó una postal para la historia.

El homenaje de Soledad Pastorutti a sus 30 años de carrera en Cosquín fue mucho más que un show: se transformó en un acontecimiento cultural y artístico que quedará registrado como uno de los hitos más grandes en las 66 ediciones del festival por excelencia del folclore.