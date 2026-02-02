Teleshow

Soledad Pastorutti celebró sus 30 años en Cosquín con un show épico: su impactante entrada y una despedida bajo la lluvia

Invitados de varias generaciones y una atmósfera emotiva fueron parte del festival que vio nacer al “Huracán de Arequito”

En una emotiva noche, la cantante llegó al lugar dentro de una luna (Video: Instagram)

30 años después de un debut que marcó un antes y un después en el folklore argentino, Soledad Pastorutti regresó a la Plaza Próspero Molina para celebrar su trayectoria frente a una multitud que desafió la lluvia durante toda la noche. La artista santafesina reapareció en la “octava luna” del Festival Nacional de Folklore de Cosquín 2026 con una puesta en escena de alto impacto, descendiendo de una esfera luminosa a modo de luna. Las entradas se habían agotado con semanas de antelación, reafirmando el lazo entre la intérprete y el público, así como el carácter histórico del acontecimiento.

La expectativa fue en aumento desde el anuncio oficial. Cabe destacar la huella indeleble que dejó La Sole desde su irrupción en el escenario Atahualpa Yupanqui, hace tres décadas. La denominada “octava luna” se transformó en un hito dentro del programa, colocando a la artista en el centro de una celebración que enlazó pasado y futuro del folklore nacional.

Soledad Pastorutti celebró 30 años
Soledad Pastorutti celebró 30 años de carrera en el Festival de Cosquín ante una plaza colmada de público (Créditos: Instagram/@AquiCosquinOK)

La presentación comenzó a la 1:30, cuando una grúa acercó la luna suspendida al escenario y Soledad descendió entre ovaciones para abrir con “Sigo siendo yo”, seguida de “Vivir es hoy”. Un video evocativo de su debut, proyectado previamente, reforzó el puente entre generaciones. Ni el clima adverso opacó el espectáculo: público y artista, empapados, vivieron el ritual folklórico bajo la lluvia.

El recital se estructuró en bloques temáticos y musicales. El inicio incluyó temas pop y eléctricos; después, canciones populares y clásicos del repertorio de la oriunda de Arequito, como “A Don Ata”, “Adonde vayas”, “Hispano” y “Quien dijo”, junto a versiones de “Tu cárcel” y “Yo no te pido la luna”. Cambios de vestuario y la presencia de bailarines aportaron dinamismo, mientras la energía del público aumentaba bajo la lluvia.

La artista santafesina regresó al
La artista santafesina regresó al escenario Atahualpa Yupanqui para un show intergeneracional marcado por la emoción y la lluvia (Créditos: Instagram/@AquiCosquinOK)
La lista de invitados de
La lista de invitados de distintas generaciones, como Cazzu y Teresa Parodi, reforzó el carácter transversal del evento musical (Créditos: Instagram/@AquiCosquinOK)

La lista de artistas invitados reforzó la transversalidad generacional del evento. Participaron su hermana Natalia Pastorutti, Cazzu, Nahuel Pennisi, Pedro Capó, Teresa Parodi, Ivonne Guzmán y La Delio Valdez. También se hicieron presentes figuras como Los Nocheros y nuevos talentos guiados por la propia Soledad, subrayando su rol de referente intergeneracional. Algunos invitados protagonizaron duetos que cruzaron géneros como la cumbia y la balada. Además, el nuevo proyecto de la cantante, titulado “Casa Sole”, fue presentado durante estas colaboraciones.

El público colmó la Plaza Próspero Molina y resistió la lluvia por más de tres horas. Ni la tormenta logró desalojar la plaza en la que se habrían congregado unas 10.000 personas, cuya concurrencia se mantuvo activa hasta la madrugada. Ponchos agitados, espuma y familias completas coreando los temas de La Sole se sintieron en una atmósfera de fiesta que no decayó con el paso de las horas.

Para el cierre de su inolvidable show por sus 30 años, la artista dejó un conmovedor momento (Video: TikTok/ Fakuperalta2)

Uno de los momentos más emotivos llegó al final de la noche. Al interpretar “Brindis”, uno de sus temas más icónicos, Soledad sostuvo en sus brazos a un bebé del público. Después, reunió a su familia en el escenario, pronunció palabras de agradecimiento y saludó a los presentes en caravana sobre un coche de bomberos, pasando por las calles de Cosquín ya en la madrugada. El gesto, que incluyó saludos y firmas de autógrafos, selló la jornada de comunión entre artista y público.

Durante el evento, Pastorutti expresó su gratitud: “Gracias Cosquín por darme una vida entera dedicada a la música. Aquí nací y aquí elijo seguir celebrando”, dijo. “Soy esa niña... Soy esa mujer... Gracias Cosquín!!! #30AñosDeSoledad”, escribió en sus redes sociales, acompañando el video en el que desciende de la luna. Entre lágrimas, risas y ovaciones, la artista reafirmó su identificación con la plaza y el folklore argentino, celebrando tres décadas de recorrido ininterrumpido.

La cantante brindó un show gigante con invitados y un gran despliegue en el escenario que la vio nacer (Video: Instagram)

Una nueva publicación de Instagram selló el agradecimiento de La Sole. “30 años después, la lluvia no nos frenó... Estábamos ahí... juntos”, comenzó su posteo. “Anoche fue de esas noches que te quedan grabadas en el alma. Ver la plaza llena a pesar del agua me llenó de amor... Gracias a cada uno que se quedó, que cantó empapado y que me regaló ese abrazo gigante en medio de mi celebración”, continuó la cantante.

“A mis compañeros de camino, gracias por el corazón que pusieron. Pedro Capó, Cazzu, Teresa Parodi, Nahuel Pennisi, La Delio Valdez, Los Hermanos Lucero y mi hermana del alma, Natalia Pastorutti. Qué lujo me di”, siguió, entre agradecimientos.

Posteriormente, cerró con una reflexión: “El tiempo vuela, pero el amor por nuestra música y por este escenario sigue intacto, más firme que nunca. Celebramos de sol a sol esta rara amistad, imposible de poner en palabras. Gracias por hacerme sentir que sigo siendo esa nena que revoleaba el poncho con la misma ilusión... Gracias Cosquín... Gracias de corazón”.

