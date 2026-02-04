La ex Casi Ángeles que emocionó a todos al anunciar su embarazo: “Hay algo hermoso ocurriendo dentro mío”

La actriz Guadalupe Antón anunció su embarazo (Video: Instagram)

Guadalupe Antón, conocida por su participación en Casi Ángeles, anunció que está embarazada. La actriz, que dejó su carrera frente a las cámaras para dedicarse a la psicología, comunicó la noticia con un sentido posteo a través de su cuenta de Instagram.

La publicación incluyó imágenes y videos en los que la mujer que interpretó a Alelí en la tira de Cris Morena mostró una ecografía y un test de embarazo positivo. “A los 29 años, como mi mamá. Un 11 de diciembre me enteré que venías en camino y me cambió la vida para siempre”, escribió.

Además, Antón manifestó la emoción que la acompaña en esta etapa, comentando que hay “algo profundamente hermoso ocurriendo adentro mío”. Relató que percibe este cambio desde el momento en que supo del embarazo, y que impacta su cuerpo, su corazón y cada nuevo pensamiento.

Guada Antón junto a su hermano Nano y parte del los Teen Angels: China Suárez, Gastón Dalmau y Tacho Riera

En su mensaje, la intérprete dedicó un párrafo especial a su pareja, Matías, describiéndolo como “el amor de mi vida, con el que nada de esto sería igual sin tenerlo al lado mío”. También agradeció su acompañamiento, el apoyo que recibe y la posibilidad de transitar esta experiencia juntos, así como la contención familiar y de sus amigos en este momento significativo.

El anuncio tuvo rápida repercusión en las redes sociales. La publicación superó los 14.000 Me gusta y generó un centenar de comentarios de seguidores y colegas del ambiente artístico. Entre ellos, Gastón Dalmau -quien interpretaba a su hermano en la recordada ficción- le escribió: “Felicitaciones Guadi! Vas a ser una gran mamá”. Paulina Vetrano también celebró la novedad con su mensaje: “Ay felicitaciones guapi! Qué regalo hermoso”.

Antón dedicó emotivas palabras a su pareja, resaltando su apoyo y el valor de compartir juntos este nuevo camino como futuros padres

Este hito marca una nueva etapa en la vida personal y pública de Antón, quien en su infancia fue parte de exitosos programas juveniles argentinos, como Chiquititas y el mencionado Casi Ángeles, donde tuvo un rol recurrente. Más adelante eligió alejarse de la televisión y se dedicó a la psicología, manteniendo una activa presencia digital, donde ahora compartió este anuncio.

La ex Chiquititas considera que el entorno artístico afecta más a los adultos que a los niños, pero teme la exposición que implica la fama

De todo esto habló Antón tiempo atrás con Teleshow, donde analizó el rumbo de su carrera, la huella de su paso por los productos de Cris Morena y el vínculo con sus excompañeros. “No sé si estaba preparada para seguir en la tele”, admitió, sobre un recorrido que la distanció del mundo del espectáculo en plena adolescencia.

Sus primeros pasos frente a las cámaras fueron en Chiquititas: “A los siete años empecé teatro en una escuela de mi barrio. Y a los dos años fui al casting de Chiquititas y quedé. ¡Imaginate lo que fue eso! Una gran emoción, no lo podía creer", contó a la distancia sobre un mundo que cambiaba de raíz: “Fue tocar el cielo con las manos. Al mismo tiempo fue todo muy repentino y mágico. Hoy lo pienso y me cuesta creer que yo estaba pasando por eso”.

Alelí (Guada Antón) en una escena con Cielo Mágico (Emilia Attias) en Casi Ángeles

Antón reveló que la actuación tuvo un impacto profundo en su desarrollo personal: “Había empezado teatro porque era muy tímida y retraída. La actuación hizo que pudiera cambiar un poco mi personalidad, volverme muchísimo más extrovertida. Fue un gran cambio para mi vida haberme metido en el mundo de la interpretación, me sirvió muchísimo desde todos los sentidos”.

Sobre la dinámica de los elencos juveniles y la calidad de la experiencia en las ficciones de Cris Morena, Antón expuso: “Tengo mis mejores recuerdos. Sin temor a equivocarme podría decir que fue la etapa más linda de mi vida. El teatro, las giras, la gente que conocí: realmente fue una experiencia única. Claramente, en ese momento no me daba cuenta de la magnitud de lo que estaba viviendo, era muy chica. Hoy en día miro para atrás y no puedo creerlo. Mis recuerdos son los de una gran etapa”.

Guada y su hermano Nano Antón, con quien también trabajó en Chiquititas y Casi Ángeles (ábum personal de Guada Antón)

Tras el éxito televisivo, Antón eligió apartarse progresivamente del medio: “No sé si fue de un día para el otro que me alejé. Tal vez para el afuera sí, pero creo que en mi cabeza fue mucho más paulatino. Cuando finalizó la segunda temporada de Casi Ángeles hice algunos bolos en programas pero ya no era lo mismo”, contó a Teleshow.

Consultada sobre los motivos detrás de esa decisión, Antón reconoció: “Creo que no busqué las posibilidades para seguir en el medio. Quizás soy una persona muy sensible, que todo me afecta demasiado… por eso no sé si estaba preparada para seguir. Tal vez el no buscar la chance tuvo que ver con eso: en mi cabeza ya estaba la decisión tomada”.

La actriz asegura que la interpretación la ayudó a superar la timidez y a convertirse en una persona más extrovertida

Sobre una posible vuelta a la pantalla, Antón aclaró sus condiciones: “Hoy te digo que no me imagino volviendo al ruedo, pero al mismo tiempo también te digo que si se me presentase la oportunidad, lo pensaría. Por el motivo que ya te dije: realmente fui muy feliz haciéndolo. Por esa parte del combo es que creo que me daría la oportunidad”.