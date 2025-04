El encuentro de Gastón Dalmau con la estrella israelí Noa Kirel luego de la cancelación de la China Suárez

Gastón Dalmau viajó a Tel Aviv para el recital de Noa Kirel (Video: Instagram)

Una de las últimas estrellas que lanzó Israel al mundo es la cantante Noa Kirel, quien se encuentra grabando junto a Agustín Bernasconi en nuestro país una serie producida por Yair Dori, exsocio de Cris Morena. La China Suárez iba a viajar hasta el país para participar de un recital junto a la artista, pero se bajó por graves motivos y en su lugar viajó Gastón Dalmau.

“Eugenia habló conmigo ayer y me contó que, a raíz de su participación en mi show, en nuestro video, está recibiendo amenazas contra su vida, contra la vida de sus hijos y muchas contra su pareja“, aseveró la estrella pop israelí, luego de que la China había realizado un posteo comunicando que no iba a poder viajar al país, todavía en guerra por su conflicto en Gaza.

Ante esta situación, el también ex Casi Ángeles tomó el lugar de la actual pareja de Mauro Icardi, y se presentará junto a la cantante en el Teatro Park Hayarkon en Tel Aviv el lunes 14 de abril. Noa es una gran fanática de la ficción que fue semillero también de artistas como Lali Espósito, Nicolás Riera y Rocío Igarzabal, y la convocatoria también estuvo motivada porque el ganador de MasterChef Celebrity también actúa en la serie que protagoniza Noa.

El encuentro de Gastón Dalmau y Noa Kirel (Instagram)

Gastón Dalmau Noa Kirel en los ensayos de su recital en Tel Aviv

Fue el actor quien compartió las primeras imágenes de su llegada a Israel y la bienvenida que le dieron un grupo de fanáticos en su llegada al Aeropuerto Internacional Ben Gurión. “Gracias por el recibimiento en el aeropuerto a las 3 de la mañana”, destacó, mientras mostraba las imágenes de un grupo de jóvenes con el que compartió saludos, besos, abrazos y selfies.

También desde su cuenta de Instagram registró el momento en el que se encontraba con la artista en una sala de ensayos para preparar su preparación. A través de las fotos, aparece cantando y haciendo un dueto con Noa, quien es una de las figuras más destacadas de la música israelí del último tiempo.

Noa había dado detalles de la decisión de la China de no presentarse junto a ella y no viajar al país. En su testimonio, la estrella pop israelí, deja entrever que la carrera de Icardi podría estar relacionada con los hechos: “Para quienes no lo saben, su pareja es futbolista y vive en Turquía. Así que se trata de amenazas realmente muy, muy aterradoras, y ella está muy asustada. Me dio muchísima pena, porque tenía muchas ganas de que viniera, trabajé mucho para lograrlo, y sé cuánto ustedes estaban esperando“.

Gastón Dalmau tomó el lugar de la China Suárez en el recital que dará en la capital de Israel

Noa Kirel y Gastón Dalmau en uno de sus ensayos

“Me lo tomé muy a pecho, pero sinceramente no estoy enojada, porque en cierto modo puedo entenderla. Y lamentablemente, en este último año y medio, estas cosas también han pasado, cosas más políticas, y eso me entristece y me decepciona. Pero no me voy a rendir, sigo trabajando duro para que el espectáculo sea lo más perfecto posible”, se lamentó hace unos días.

A este mensaje en primera persona lo siguió una historia con fondo negro y letras blancas en español: “La verdad es, que hoy en día no es fácil ser israelí, y yo quería que la música nos una y me da lástima que cedió a las amenazas. Pero igual, sigo teniendo amor y respeto para Eugenia”.

La primera en expresarse fue la protagonista de Abzurdah y Linda con una captura de pantalla de una llamada de WhatsApp y en inglés escribió: “Noa, lo siento mucho, esta vez no voy a poder ir. Estoy muy agradecida por tu invitación y estoy segura de que el show va a ser increíble. Nos vemos pronto en Argentina“. El mensaje llegó luego de que ambas había realizado un vivo en sus redes anunciando el show que darían.