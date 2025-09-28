Entre la nostalgia y la fortaleza, el sentido mensaje de Cris Morena para Romina Yan y Mila: “Juntas podemos volar mejor”

A 15 años de la muerte de Romina Yan, Cris Morena recordó a su hija y a Mila Yankelevich (Instagram)

Este domingo, la familia de Cris Morena y Gustavo Yankelevich atravesó un día de profundo significado y emociones encontradas. En una dolorosa coincidencia, no solo se cumplieron 15 años de la muerte de Romina Yan, la hija mayor de la pareja, sino también dos meses del fallecimiento de su nieta Mila, quien tenía apenas siete años cuando en julio pasado perdió la vida en un accidente náutico. La tristeza y la nostalgia se mezclaron con la luz del recuerdo; Cris, referente de las tiras juveniles, eligió compartir su sentir ante sus seguidores y rendir homenaje a las dos grandes ausencias en su vida.

La productora abrió su corazón en las redes sociales con un video íntimo, que comenzó con el dibujo de un corazón palpitando y su propia voz narrando cada sentimiento. “La vida es un segundo. Y en honor a las dos, las vivo a pleno y con todo. Gracias por estar en mi alma siempre, en cada instante de mi vida. Las amo, Ro y Mila. Están en mí. Juntas podemos volar mejor. Mamá Tití”, expresó Cris mientras en las imágenes se alternaban escenas de su hija, y la pequeña hija de Tomás Yankelevich, ambos rostros inolvidables para quienes siguen a la familia. Todo transcurría al ritmo de “Volar Mejor”, la emblemática canción de la serie Chiquititas que protagonizó Romina y que hoy cobra un sentido renovado y profundamente emotivo.

En el posteo, Cris sumó palabras aún más directas y personales dedicadas a ambas. “Ro y Mila: hoy 28 me vienen imágenes de tanto vivido juntas. Ro, hija querida desde mi deseo más profundo, y Mila, chiquitita mágica, hoy juntas en ese infinito nuestro y eterno. Una parte de mi vida se fue con las dos y la otra aprende día a día a vivir con sus ausencias. Descubrí que tengo mi corazón al 1000% y elijo cada día vivir en amor en el presente. Elijo ver la magia de la vida y ver el mundo lleno de luz y amor. Son mi fuerza vital, mi motor, mis guías, mis haditas…”, compartió.

Cris recordó a Romina con palabras dulces y fotos juntas

Cris no esquivó el dolor, pero tampoco se quedó en la tristeza. Reconoció el vacío y, al mismo tiempo, el inmenso aprendizaje que dejan ambas pérdidas en el modo en que hoy elige mirar la vida. “Duele y cómo duele… pero también son mi ‘superpoder’ porque me enseñan el valor de mi tiempo en esta tierra, mis vínculos, ¡mis deseos más auténticos! ¡La vida es un segundo y en honor a las dos la vivo a pleno! ¡Y con todo! ¡Gracias por estar siempre en cada instante de mi vida! Las amo Ro y Mila, están en mí. Juntas podemos volar mejor. Mamá Tití”, cerró la creadora, firmando con ese apodo familiar.

La productora junto a su nieta Mila en el Cris Morena Day

El posteo generó una ola de respuestas en la comunidad: seguidores, colegas y fanáticos de todas las edades enviaron mensajes de fuerza y admiración. “Qué fortaleza. Te admiro tanto”, “Amo profundamente tu sabiduría del amor”, “Es hermoso honrar sus vidas y recordarlas con amor y una sonrisa. Fuerza familia”, “Cris te abrazo bien fuerte. Me las imagino cantando y bailando en el cielo”, “Te abrazamos siempre”. El afecto cruzó pantallas y llegó como sostén en esta fecha cargada de simbolismo para la familia.

Este aniversario resultó ser más que una efeméride. Con sus palabras y su sensibilidad, Cris no solo honró la memoria de Romina y de su nieta Mila, sino que renovó el legado de luz que ambas dejaron. Canciones, fotos, recuerdos y gestos de resiliencia convirtieron el homenaje en una lección sobre la vida, el amor y el modo de afrontar la ausencia.

En un dibujo, tía y sobrina abrazadas en la eternidad (Instagram)

Así, ambas siguen unidas por el cariño indestructible de una mamá y una abuela, y por la huella que dejaron en todos aquellos que aún hoy las extrañan. Porque como planteó Cris en su publicación, “la vida es un segundo”, y en ese latido, la familia volvió a volar mejor, mirando al cielo pero con los pies en el amor más terrenal y verdadero.