José María Muscari anunció que comenzaron los ensayos de su obra Doradas: “A la sensibilidad actoral no le pasa el tiempo”

José María Muscari inició los ensayos de ‘DORADAS’ en el Teatro Nacional Cervantes y presenta un elenco de cinco actrices destacadas

El 2026 promete ser un año de crecimiento y desafíos para José María Muscari, quien anunció su desembarco en el Teatro Nacional Cervantes con una obra que reúne a cinco grandes actrices de la escena argentina y marca un debut especial tanto para él como para su elenco. En un contexto de homenaje a la trayectoria y la sensibilidad actoral, el director teatral se prepara para una temporada cargada de emoción, memoria y celebración del teatro nacional.

En sus redes sociales, compartió la alegría del inicio de los ensayos y una foto junto a Cristina Alberó, Carolina Papaleo, Judith Gabbani, Ginette Reynal y el esperado regreso de Marta Albertini. “Oficialmente estamos ensayando para ustedes, ellas son mis Doradas. 5 actrices de toda la vida que por primera vez, al igual que yo, llegamos al Teatro Nacional Cervantes. Cristina Alberó / Carolina Papaleo / Judith Gabbani / Ginette Reynal y la vuelta al trabajo de la gran Marta Albertini. Gran debut 19 de marzo en el Salón Dorado. Vení a descubrir cómo a la sensibilidad actoral no le pasa el tiempo. Mujeres con historias escénicas”, escribió a modo de presentación oficial.

El estreno de ‘DORADAS’ será el 19 de marzo de 2026 en el Salón Dorado del Cervantes, marcando un homenaje a la trayectoria actoral femenina

La obra, que tendrá su estreno el jueves 19 de marzo en el Salón Dorado del Cervantes, promete reunir sobre el escenario la experiencia, la emoción y el talento de intérpretes inigualables, invitando al público a redescubrir la vigencia del teatro y la fuerza de las mujeres protagonistas. Con esta apuesta, Muscari enfrenta el 2026 con entusiasmo y el desafío de crear un espectáculo donde la memoria y la pasión artística sean las verdaderas estrellas de la temporada.

“Doradas se da dentro del marco del festejo de que el año próximo cumplo 30 años con la profesión como director. Y en estos treinta años nunca dirigí en el Cervantes. Esta va a ser la primera vez”, había compartido en un diálogo previo Teleshow. “Tomé la decisión de que las actrices que formen parte de este proyecto sean actrices que tampoco hayan actuado nunca en el Cervantes. Por eso esta confección, entre comillas, de elenco.Son mujeres súper experimentadas que se dedicaron toda su vida al mundo del espectáculo, pero ninguna de ellas actuó ahí”, expresó.

Muscari presentó al elenco de Doradas, su obra creada con inteligencia artificial para celebrar sus 30 años de carrera

“Por otro lado, la obra tiene algo en su formato bastante novedoso, que es la primera obra, y única por ahora, de la República Argentina escrita con inteligencia artificial. Va a ser escrita con la ayuda de la IA y el espectáculo va de alguna manera a hablar de lo que significa dedicarse durante toda la vida a actuar y ese nivel de entrega”, reveló, sobre la inesperada fusión del teatro con las herramientas que proveen esta tecnología informática.

“En el elenco hay actrices con las que ya trabajé, como es el caso de Ginette Reynal, con quien hice La casa de Bernarda Alba y después una versión de Sexos. Carolina Papaleo, que estuvo conmigo en Derechas. O Cristina Alberó que fue parte de Casa Valentina. También hay personas con las que nunca trabajé, como es el caso de Judith Gabbani, que la llamé especialmente para esto y Marta Albertini, que esta obra significa su vuelta al trabajo, porque desde antes de la pandemia que no actúa. Así que también tiene un costado atractivo, al ser la primera vez de Marta conmigo”, destacó, sobre la actriz de telenovelas como Piel naranja, Chiquilina mía y Regalo del cielo.

La propuesta reunirá a otros destacados de las tablas nacionales: “El espectáculo va a ser una especie de cóctel. El Salón Dorado se va a convertir en un gran evento con la ambientación de Martín Roig, uno de los mejores ambientadores de Buenos Aires y de la noche porteña. La estética del vestuario va a estar a cargo de Vero de la Canal con toda su impronta, su glamour y su onda. Es un espectáculo que me ilusiona un montón y la apertura oficial de la temporada del año que viene en el Cervantes”.