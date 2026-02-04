Teleshow

Fran Yan, el nieto de Cris Morena, contó que nunca sintió presión por ser actor: “Casteé para Aliados y no quedé”

El intérprete se sinceró antes de la llegada de la segunda temporada de Margarita y reveló que su familia nunca lo empujó en esa dirección

El hijo mayor de Romina Yan se sinceró acerca de su faceta actoral (Video: Instagram)

De cara al estreno de la segunda temporada de Margarita, Fran Yan —hijo mayor de Romina Yan y nieto de Cris Morena— sorprendió con una confesión que derriba mitos sobre el peso familiar en su carrera. Alejado de la idea de privilegios o exigencias, el joven relató cómo vivió el proceso de elegir la actuación y hasta reveló que su propia abuela lo rechazó en un casting siendo adolescente.

“Yo casteé para Aliados y no quedé“, comenzó diciendo en el reel que subió en sus redes sociales. Y siguió: ”¿Quién es Fran? Es una persona que sueña todos los días, que crea todos los días. Mi cabeza está en constante creación e imaginación. Nunca sentí la obligación o el peso de tener que dedicarme. Yo lo que siempre, siempre me acuerdo es que mi mamá siempre quería que yo fuera feliz”, contó, dejando en claro que la libertad y la vocación fueron siempre sus motores.

Sobre su vínculo con Cris Morena, aclaró: “La gente seguramente va a pensar: ‘Ah, bueno, es la primera vez que trabaja con la abuela. No’. Yo cuando tenía trece años o doce, yo casteé para Aliados y no quedé. Yo siempre creo que las cosas se dan por un motivo y ese no era mi momento, para nada”.

Esta es la primera vez que Franco trabaja codo a codo con su abuela

Al recordar su pasó por la primera temporada de la novela, el nieto de Gustavo Yankelevich se describió: “Y hay dos canciones muy especiales. Una es la canción de Fach, Alma de Ladrón, y otra es Princesa, que no, no mucha gente lo sabe. A veces hasta yo me olvido que yo hice esa canción”. Finalmente, sobre su llegada a Margarita, relató: “¿Y cómo llegó después Margarita? Bueno, muchos años después, casi diez años después, y por supuesto, cuando llegó Facha a mis manos, dije: yo quiero hacer”.

La respuesta de Cris no tardó en llegar y no fue desde su cuenta pública, sino desde la privada, donde tan solo un grupo selecto de personas tienen acceso. “Sos tan verdadero y mágico nieto amado, estoy muy orgullosa y feliz de tu camino de la vida y del arte, además de tu ser amoroso en cada entrega y tu creatividad tan potente !Te amo Fran, siempre”, escribió la productora y creadora de Casi Ángeles.

De esta manera, Fran Yan dejó en claro que su camino en la actuación y la música es genuino y personal, lejos de cualquier mandato familiar, y que el estreno de la nueva temporada de Margarita lo encuentra afianzando su espacio, con proyectos y sueños propios.

La canción de Franco Giordano, el hijo de Romina Yan en Margarita

Como su madre, el joven de 24 años tiene una gran pasión por el arte y se desempeña en la actuación y el canto. En el capítulo número 30 de esta nueva producción, que se encuentra en Max y pronto llegará a la pantalla de Telefe, presentaron a su personaje, que resultó ser un rol clave para la trama de la novela.

Franco no solo estuvo a cargo del rol de Fach, sino que también tuvo la oportunidad de demostrar su gran talento para el canto con ”Alma de ladrón”, una canción que forma parte de la banda sonora de la novela y que, en sus historias de Instagram, definió como un tema “muy especial”.

Si bien se confirmó en el final de la serie, desde el momento que apareció en escena, los fans se centraron en el nombre con el que se presentó el nieto de Cris Morena y las especulaciones apuntan a que es Federico, por lo que FACH podría ser un acrónimo de Federico Calderón de la Hoya, uno de los trillizos de Floricienta y el Conde, interpretado por Fabio di Tomasso.

