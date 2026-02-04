Cómo fue el segundo round de Wanda Nara y la China Suárez en TV: los posteos de la conductora de MasterChef Celebrity

Wanda Nara celebró el liderazgo de MasterChef Celebrity en el rating de la televisión abierta argentina

Wanda Nara volvió a sacar pecho por el rendimiento de MasterChef Celebrity (Telefe) en el rating y celebró, una vez más, el liderazgo de su programa en el prime time de la televisión abierta. Este miércoles, la conductora compartió en sus historias de Instagram los números de audiencia de la jornada y destacó que el ciclo de Telefe no solo volvió a encabezar la noche, sino que además fue el programa más visto de todos los canales, en lo que fue el segundo round frente a Hija del Fuego, la ficción protagonizada por la China Suárez en Eltrece.

A diferencia del lunes, cuando ambos envíos compitieron de manera directa en un frente a frente especialmente armado por los canales, el martes el escenario fue distinto. Sin embargo, la animadora eligió remarcar los resultados y dejó en claro que el reality show culinario se mantuvo como el gran ganador del “horaio caliente”, superando con comodidad al resto de las propuestas de la televisión abierta.

MasterChef Celebrity se consolidó como el programa más visto de todos los canales el martes 3 de febrero

En una de sus historias, la empresaria y conductora replicó una placa con los “cinco programas más vistos” del martes 3 de febrero. En ese ranking, su programa encabezó la lista con 12,8 puntos de rating, seguido por Pasapalabra con 9,9 y MasterChef Celebrity II con 9,8. Más atrás quedaron Staff de Noticias y Telefe Noticias, confirmando así el fuerte dominio del canal de las pelotas en la jornada.

Además, Wanda también compartió otra placa en la que se comparaban los ciclos más vistos de cada canal. Allí volvió a destacarse MasterChef Celebrity como lo más visto del día, mientras que en Eltrece el programa con mayor encendido fue El Zorro, que alcanzó 4,8 puntos, una cifra considerablemente menor frente al reality de cocina que ella conduce.

En el ranking de audiencia, MasterChef alcanzó 12,8 puntos de rating, por encima de Pasapalabra y MasterChef Celebrity II

Con estos números sobre la mesa, Wanda no necesitó agregar demasiadas palabras. La secuencia de historias, acompañadas por gráficas coloridas y referencias directas al liderazgo del ciclo, funcionaron como un mensaje claro: el segundo round del rating también fue para MasterChef. Una celebración medida, pero contundente, en medio de una competencia que, aunque menos directa que la del lunes, sigue generando lecturas y comparaciones inevitables.

Vale aclarar que el martes no hubo enfrentamiento mano a mano entre la competencia de cocina e Hija del Fuego. Mientras el reality culinario lideraba la noche en Telefe, la ficción de Eltrece no compitió de manera directa con el programa de Wanda, ya que su principal rival en la franja fue Pasapalabra. La ficción de la China Suárez consiguió 4.5 puntos de rating, subió un punto con respecto a su debut, y quedó como el segundo programa más visto de Eltrece. En competencia directa con el programa de Iván de Pineda, la ficción marcó 4.6 puntos y fue superada por 8.8 del ciclo de entretenimiento.

De hecho, Hija del fuego no tuvo el mismo peso en la grilla del martes que el lunes, cuando la batalla fue explícita y promocionada por ambos canales. Aun así, el gesto de Wanda fue leído como una continuidad del duelo simbólico que se instaló desde el Súperlunes. En ese primer round, MasterChef Celebrity también se había impuesto en el rating frente a la serie protagonizada por la ex Casi Ángeles.

El Zorro fue el programa más visto de Eltrece, con 4,8 puntos, lejos de los números logrados por MasterChef Celebrity

El martes, con un escenario distinto, Wanda eligió reforzar la narrativa del triunfo. Al compartir los resultados generales del día, subrayó que su programa no solo lideró dentro de Telefe, sino que fue el ciclo más visto de toda la televisión abierta. Un dato que, en tiempos de encendidos bajos y fragmentación de audiencias, se vuelve aún más significativo.

Mientras tanto, el versus entre la exesposa de Mauro Icardi y la actual pareja del futbolista sigue alimentando titulares. Si bien el lunes marcó un enfrentamiento directo, el martes dejó en evidencia que MasterChef conserva un público fiel que lo acompaña más allá de la competencia puntual.

Así, con placas de rating como único comentario, Wanda volvió a marcar territorio. La conductora dejó que los números hablaran por sí solos y celebró un nuevo liderazgo en la pantalla chica. El segundo round fue para la competencia de cocina y la historia, por ahora, parece seguir a su favor.