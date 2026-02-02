El insólito motivo por el que Ca7riel y Paco Amoroso no pudieron dar su discurso en los premios Grammy: “No funcionó”

En una entrevista posterior, revelaron el accidente que les impidió dar su discurso en inglés (Video: Instagram/@epcaressi)

La consagración de Ca7riel y Paco Amoroso en los Premios Grammy 2026 dejó imágenes memorables, pero también una perlita inesperada que se volvió viral en las horas posteriores a la gala. Más allá del triunfo de PAPOTA como Mejor Álbum de Rock Latino o Alternativo, el dúo argentino reveló que no pudo leer el discurso que había preparado en inglés para agradecer el galardón. ¿El motivo? La tablet que llevaban al escenario simplemente no funcionó.

La escena fue contada por los propios protagonistas en una entrevista posterior a la ceremonia, realizada en una rueda de prensa luego del trunfo, donde Paco Amoroso explicó con humor, naturalidad y en inglés lo que ocurrió segundos antes de tomar el micrófono: “Saqué la tablet con el discurso en inglés, pero no funcionó. Así que agradecí a Dios y a toda la buena gente que nos ayudó a ser esta nueva versión de nosotros mismos”. Ca7riel, a su lado, acompañó el relato con una sonrisa cómplice y una frase que resumió el momento personal que atraviesan. “No chaos. No chaos. El caos es parte del pasado”, lanzó, adelantando tal vez la faceta zen con la que prometen volver a la música.

Paco Amoroso publicó un divertido video pasando junto a Lady Gaga, después de las disparatadas teorías que aseguran que son hermanos perdidos (Video: Instagram)

En la transmisión oficial de la premiación, la situación se tradujo en un agradecimiento breve y espontáneo. Paco tomó la palabra y dedicó el premio a la Academia, a Sony, a su equipo y a sus familias, con un cierre que emocionó a los fans: “Argentina y toda Latinoamérica, los amamos”. Ca7riel, fiel a su estilo, se limitó a un escueto pero contundente “Thank you”. Recién después, lejos del escenario, se supo que detrás de esa síntesis había un discurso mucho más largo que nunca llegó a leerse.

Lejos de dramatizar el contratiempo, ambos artistas se lo tomaron con ironía. Consultados sobre cómo iban a celebrar el premio, Paco respondió entre risas: “Vitaminas, suplementos… y respirar”, mientras Ca7riel reforzaba la idea de un presente más calmo y enfocado. “Estamos viviendo toda la vida juntos y estamos muy felices de que ahora estemos grandes y ganando cosas”, agregó Amoroso, en una frase que fue celebrada por sus seguidores.

El posteo de Ca7riel y Paco Amoroso con la estatuilla Grammy se viralizó en Instagram, acumulando miles de likes y comentarios en minutos

La repercusión del momento no tardó en trasladarse a las redes sociales. En Instagram, el posteo del dúo con la estatuilla en mano cosechó miles de likes y comentarios en cuestión de minutos. A pesar de que no escribieron nada más que emojis en la descripción, el post se hizo viral. Entre los mensajes destacados aparecieron elogios, chistes internos y referencias a su nueva estética. Bizarrap escribió un “nah, bueno”, mientras otros usuarios celebraron su “clean girl era” y bromearon con el cambio de look y de energía del dúo. “Evolucionaron a tías muy rápido”, comentó una seguidora, y otro resumió el sentimiento general: “Andan en su era zen”.

Pero la seguidilla de momentos virales no terminó ahí. Minutos más tarde, Paco publicó en su Instagam un video caminando por la alfombra roja y pasando casualmente junto a Lady Gaga, lo que reavivó las teorías disparatadas que circulan en redes y que, en tono de meme, aseguran que ambos serían “la misma persona”. El clip, acompañado por la música de “Abracadabra”, desató una catarata de comentarios irónicos. “¿Quién es quién?”, escribió Celeste Cid, “KEEE”, comentó Evelyn Botto, “Aaa por Dios”, puso Ángela Torres y Alex Caniggia se sumó a los mensajes con un propio: “Crack, bro. Seguí rompiéndola, crack. Los barats haters siguen chupándola”, mientras otros celebraban el cruce como la confirmación definitiva de una broma que ya es parte de las redes.

Ca7riel y Paco Amoroso ganan el Grammy 2026 con PAPOTA como Mejor Álbum de Rock Latino o Alternativo, consolidando su carrera internacional (REUTERS/Daniel Cole)

Entre el premio, el discurso que no fue y el cruce con Lady Gaga, Ca7riel y Paco Amoroso cerraron una noche histórica para la música argentina con la mezcla perfecta de talento, humor y su estilo singular.