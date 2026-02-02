El desesperado video de Camila Bordonaba de Rebelde Way por los incendios en la Patagonia: “Duele y entristece”

La integrante de Erreway compartió su angustia por la destrucción de los bosques y el impacto en la comunidad y los animales (Video: Instagram/

El dolor que atraviesa Camila Bordonaba, actriz de Rebelde Way e integrante de Erreway, frente a la emergencia ambiental por los incendios en la Patagonia quedó reflejado en un testimonio cargado de emotividad. La actriz, que se alejó de la televisión desde 2009 para radicarse en esa zona y recién volvió a los escenarios el año pasado para una gira internacional con la banda musical, compartió a flor de piel su experiencia.

A través de un video difundido por Mamanitas Bosque Cultural, un proyecto del que forma parte que se define como “un refugio donde el arte y la naturaleza se entrelazan en la Patagonia”, la intérprete expuso el profundo lazo que la une al territorio afectado por los incendios y realizó un llamado para la colaboración.

“Duele. Entristece. No se entiende. Pero acá seguimos: acompañando este bosque que tanto nos da, acompañando estas montañas, a estos animales, a las personas que lo habitan", se lamentó Camila Bordonaba (Instagram)

Desde ese entorno, Bordonaba se detuvo a observar la transformación del paisaje. Al recordar una fotografía que se tomó un año atrás en una zona boscosa junto a Benjamín Rojas y Felipe Colombo, también integrantes de Erreway, la artista describió los cambios provocados por el fuego y cómo esa zona hoy ya fue consumida por las llamas. “Gracias a la gente que está ahí poniendo el cuerpo. A los brigadistas y a las brigadistas. A quienes se quedan en el pueblo, a las escuelas abiertas y las donaciones desde afuera”, resaltó.

El mensaje fue acompañado por el nombre de diferentes entidades y ONG con las que se puede colaborar en medio de un clima de desesperación: “Duele. Entristece. No se entiende. Pero acá seguimos: acompañando este bosque que tanto nos da, acompañando estas montañas, a estos animales, a las personas que lo habitan. Solo tenemos eso. Solo nos tenemos. Y en esa estamos. Gracias”.

Camila Bordonaba: "Sabemos que la salida es colectiva"

La exprotagonista de Rebelde Way subrayó la importancia de la acción común como única vía para enfrentar la crisis: “Sabemos que la salida es colectiva. Sabemos dónde poner la energía. Sabemos lo que es importante. Aprendimos muchas cosas”. Bordonaba agregó que la tragedia no solo afecta al ambiente, sino también a los vínculos afectivos que mantiene con la región y su gente.

Desde su retiro del mundo mediático, la actriz se volcó al proyecto comunitario Mamanitas y a la vida en la Patagonia, apartándose de los estudios de televisión y priorizando el trabajo territorial. Pese a rechazar varias propuestas de regreso, en 2025 aceptó participar en la gira de Erreway, el grupo surgido de la exitosa ficción juvenil que marcó una etapa clave en su trayectoria.

Brigadistas continúan intensas tareas de combate a los incendios en la Patagonia argentina (EFE/ Provincia de Chubut)

El avance del fuego en la Patagonia argentina viene provocando que cinco provincias estén bajo Emergencia Ígnea. El foco principal afecta al Parque Nacional Los Alerces, donde la extensión quemada supera las 45 mil hectáreas.

El operativo desplegado en Los Alerces involucra a 247 personas y se realiza en conjunto entre la Administración de Parques Nacionales, la Agencia Federal de Emergencias y el Gobierno de Chubut, que aporta 265 efectivos propios. El apoyo logístico se refuerza con más de 300 brigadistas y guardaparques provenientes de distintas regiones del país, preparados para sumarse a la línea de combate o para reemplazos estratégicos.

El cerro Pirque en El Hoyo, en la región patagónica de la provincia de Chubut, Argentina, el 7 de enero de 2026 (Martin LEVICOY / AFP)

La situación se complica debido a condiciones climáticas adversas: la baja humedad, las temperaturas elevadas y los vientos intensos dificultan el control de los focos y aumentan el riesgo de propagación. No se espera lluvia en la región durante la jornada, lo que mantiene la alerta y obliga a adaptar las tareas de contención de forma constante.

Los incendios no solo afectan a Los Alerces, sino que también se reportan focos activos en los Parques Nacionales Lago Puelo, Nahuel Huapi y Lanín. Ante la simultaneidad de los siniestros y la extensión de las áreas dañadas, la coordinación entre las distintas autoridades se ha vuelto fundamental para proteger tanto al personal como a los visitantes y los ecosistemas.