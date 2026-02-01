Teleshow

Jimena Barón reveló el motivo por el que postergó su regreso laboral: “No puedo”

La artista compartió un video junto a su hijo Arturo y explicó qué le impide volver a plenos a sus proyectos

Guardar
A poco tiempo de convertirse en mamá por segunda vez, Jimena Barón le explicó a sus seguidores el motivo por el que todavía no retomó la actividad laboral por completo (Instagram)

El 2025 fue un año de transformaciones para Jimena Barón, quien celebró la llegada de su segundo hijo, Arturo, junto a su pareja Matías Palleiro. Desde entonces, la artista encontró un nuevo equilibrio entre los cambios familiares, el balance de la maternidad, las vacaciones y la preparación para mudarse a una casa más grande. En ese panorama, la artista decidió sincerarse con sus seguidores y explicar por qué todavía no volvió a trabajar a pleno en sus proyectos.

La cantante y actriz compartió recientemente en sus historias de Instagram un breve clip filmado en plena calle. “Aparezco”, escribió sobre el video, sin dar detalles adicionales. La publicación, lejos de pasar inadvertida, disparó la curiosidad de sus seguidores, uno de los cuales le comentó en tono de broma: “Levantaste la pala, Jime”. La respuesta no tardó en llegar: la propia Jimena se mostró ante la cámara junto a Arturo, usando un filtro divertido, y explicó el verdadero motivo por el que todavía no regresó a trabajar de lleno en sus proyectos. “¿Mami trabajó? Pero mami no puede dejar a este bebé de tantas horas. No. ¿Por qué mami no vuelve al ruedo con toda? Porque extraña a este pibe”, expresó, entre risas y caricias a su pequeño, que miraba la cámara con asombro.

Con la misma chispa, Jimena volvió a grabarse con el filtro y reforzó el mensaje: “No lo puedo dejar tantas horas. ¡Le agarra bebitis! Miralo a este chico”. La complicidad y el cariño entre madre e hijo fueron protagonistas de cada historia, y la artista dejó en claro que, por ahora, la maternidad es su mayor proyecto.

Ante la curiosidad de sus
Ante la curiosidad de sus seguidores, la artista explicó qué le impide volver a la actividad laboral (Instagram)

Esta no es la primera vez que Jimena Barón se refiere a su presente laboral y familiar. En noviembre, fue entrevistada por LAM (América) y habló sobre el futuro de su carrera. Aunque su día a día gira en torno a la crianza y los cambios en el hogar, la artista anticipó que la ficción podría volver a ocupar un lugar importante en su vida. “Yo creo que vuelve la ficción en 2026. Creería que sí”, aseguró. Cuando la notera le preguntó si se trataría de una novela, una serie o cine, Jimena soltó un guiño: “Yo creo que una serie. Si no, dos. Vamos a ver”. Aunque no dio detalles precisos, confirmó que los proyectos están avanzados: “Estamos bastante más cerca de concretar alguna ficción, si Dios quiere”.

El futuro profesional de Jimena es solo una parte de los grandes planes que la familia tiene por delante. Entre ellos, se destaca la inminente mudanza a una casa más grande. A comienzos de enero, la actriz compartió la noticia con sus seguidores: “Esta familia tiene casa nueva. La casa de nuestros sueños. ¡Te vamos a renovar y armar con todo nuestro corazón! Todavía no caigo… ¡Qué equipo! ¡Qué año nos espera! Gracias, Dios”. El entusiasmo por este nuevo capítulo se sumó a la felicidad cotidiana que Jimena transmite en cada publicación.

Jimena Barón comparte detalles de su vida familiar tras el nacimiento de su hijo Arturo y anticipa una mudanza por falta de espacio (LAM - América TV)

La maternidad, lejos de ser un obstáculo, se convirtió en el motor de todas sus decisiones. La artista no duda en mostrar tanto los momentos de ternura como los desafíos de criar a un bebé y organizar una familia en pleno crecimiento. Cada historia, cada video y cada reflexión son recibidos con cariño y empatía por sus más de dos millones de seguidores, que la acompañan desde los días de La Cobra hasta el presente familiar.

En cada aparición pública, Jimena volvió a dejar ver su costado más real y sincero: la mujer que disfruta del presente, se permite un respiro y prioriza el tiempo de calidad con sus hijos. Aunque los fans esperan ansiosos su regreso a la actuación o la música, la artista asegura que la espera valdrá la pena y que, cuando vuelva, lo hará renovada y con nuevos sueños por cumplir.

Temas Relacionados

Jimena BarónMatías PalleiroArturoMomoCarreraTrabajoMaternidad

Últimas Noticias

La contundente respuesta de Flor Vigna a las críticas por su canción a Luciano Castro: “Lo usé a mi favor”

En medio del revuelo por su último proyecto musical con guiños al actor, la artista salió a enfrentar los comentarios negativos y planteó su postura al respecto

La contundente respuesta de Flor

Willem Dafoe presentó The Souffleur en el MALBA y se rindió ante el público argentino: las fotos

Entre figuras del espectáculo y fanáticos, el actor compartió el cariño de los fanáticos locales, firmó autógrafos y celebró la proyección de su film, dirigido por Gastón Solnicki

Willem Dafoe presentó The Souffleur

Soledad Aquino recordó la desgarradora muerte de su primer hijo con Marcelo Tinelli: “Lo enterró solo”

La expareja del conductor habló a corazón abierto sobre la tragedia familiar que atravesó y el modo en que mantuvo vivo el recuerdo de Santiago

Soledad Aquino recordó la desgarradora

Nuevos detalles de la íntima cena de cumpleaños de Susana Giménez: platos de autor, figuras y un cierre con torta Rogel

La reconocida conductora decidió celebrar sus 82 años rodeada de amigos como Ricardo Darín, Florencia Bas y los hermanos Cella en un reconocido restaurante de la ciudad española

Nuevos detalles de la íntima

En busca del sexo perdido: la comedia que conquista la calle Corrientes con una actriz que se reinventa “en su doble vida”

Con dirección de Gisella Sirera y la actuación de Eliana Villanueva, que equilibra su trabajo en Recursos Humanos con la pasión por el escenario, la pieza se volvió un fenómeno de público en la cartelera porteña

En busca del sexo perdido:
DEPORTES
Un jugador de la selección

Un jugador de la selección argentina que busca su lugar en el Mundial 2026 podría ser la nueva figura del Atlético de Madrid

River Plate buscará prolongar su racha ganadora ante Rosario Central en el Torneo Apertura: hora, TV y formaciones

Impacto en la NBA: una estrella fue suspendida por 25 partidos tras violar la política antidrogas de la liga

Boca Juniors buscará volver al triunfo en el Torneo Apertura frente a Newell’s: hora, TV y formaciones

Tragedia en el rugby argentino: murió un histórico médico de Los Pumas tras ser atropellado en Punta del Este

TELESHOW
La contundente respuesta de Flor

La contundente respuesta de Flor Vigna a las críticas por su canción a Luciano Castro: “Lo usé a mi favor”

Willem Dafoe presentó The Souffleur en el MALBA y se rindió ante el público argentino: las fotos

Soledad Aquino recordó la desgarradora muerte de su primer hijo con Marcelo Tinelli: “Lo enterró solo”

Nuevos detalles de la íntima cena de cumpleaños de Susana Giménez: platos de autor, figuras y un cierre con torta Rogel

En busca del sexo perdido: la comedia que conquista la calle Corrientes con una actriz que se reinventa “en su doble vida”

INFOBAE AMÉRICA

Willem Dafoe en el Malba:

Willem Dafoe en el Malba: “Siempre estoy buscando una aventura”

Rusia mató a 12 trabajadores mineros en un ataque con dron contra un autobús en el este de Ucrania

Oymyakon, el lugar más frío del mundo, registró el mes de enero más caluroso de su historia

Crecen las dudas en Bolivia sobre el paradero de Evo Morales: volvió a ausentarse de su programa radial sin explicación oficial

Crece la tensión en Pakistán: los combates entre el Ejército y los separatistas baluches dejaron cerca de 200 muertos en 48 horas