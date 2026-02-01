Jimena Barón reveló el motivo por el que postergó su regreso laboral: “No puedo”

A poco tiempo de convertirse en mamá por segunda vez, Jimena Barón le explicó a sus seguidores el motivo por el que todavía no retomó la actividad laboral por completo (Instagram)

El 2025 fue un año de transformaciones para Jimena Barón, quien celebró la llegada de su segundo hijo, Arturo, junto a su pareja Matías Palleiro. Desde entonces, la artista encontró un nuevo equilibrio entre los cambios familiares, el balance de la maternidad, las vacaciones y la preparación para mudarse a una casa más grande. En ese panorama, la artista decidió sincerarse con sus seguidores y explicar por qué todavía no volvió a trabajar a pleno en sus proyectos.

La cantante y actriz compartió recientemente en sus historias de Instagram un breve clip filmado en plena calle. “Aparezco”, escribió sobre el video, sin dar detalles adicionales. La publicación, lejos de pasar inadvertida, disparó la curiosidad de sus seguidores, uno de los cuales le comentó en tono de broma: “Levantaste la pala, Jime”. La respuesta no tardó en llegar: la propia Jimena se mostró ante la cámara junto a Arturo, usando un filtro divertido, y explicó el verdadero motivo por el que todavía no regresó a trabajar de lleno en sus proyectos. “¿Mami trabajó? Pero mami no puede dejar a este bebé de tantas horas. No. ¿Por qué mami no vuelve al ruedo con toda? Porque extraña a este pibe”, expresó, entre risas y caricias a su pequeño, que miraba la cámara con asombro.

Con la misma chispa, Jimena volvió a grabarse con el filtro y reforzó el mensaje: “No lo puedo dejar tantas horas. ¡Le agarra bebitis! Miralo a este chico”. La complicidad y el cariño entre madre e hijo fueron protagonistas de cada historia, y la artista dejó en claro que, por ahora, la maternidad es su mayor proyecto.

Ante la curiosidad de sus seguidores, la artista explicó qué le impide volver a la actividad laboral (Instagram)

Esta no es la primera vez que Jimena Barón se refiere a su presente laboral y familiar. En noviembre, fue entrevistada por LAM (América) y habló sobre el futuro de su carrera. Aunque su día a día gira en torno a la crianza y los cambios en el hogar, la artista anticipó que la ficción podría volver a ocupar un lugar importante en su vida. “Yo creo que vuelve la ficción en 2026. Creería que sí”, aseguró. Cuando la notera le preguntó si se trataría de una novela, una serie o cine, Jimena soltó un guiño: “Yo creo que una serie. Si no, dos. Vamos a ver”. Aunque no dio detalles precisos, confirmó que los proyectos están avanzados: “Estamos bastante más cerca de concretar alguna ficción, si Dios quiere”.

El futuro profesional de Jimena es solo una parte de los grandes planes que la familia tiene por delante. Entre ellos, se destaca la inminente mudanza a una casa más grande. A comienzos de enero, la actriz compartió la noticia con sus seguidores: “Esta familia tiene casa nueva. La casa de nuestros sueños. ¡Te vamos a renovar y armar con todo nuestro corazón! Todavía no caigo… ¡Qué equipo! ¡Qué año nos espera! Gracias, Dios”. El entusiasmo por este nuevo capítulo se sumó a la felicidad cotidiana que Jimena transmite en cada publicación.

Jimena Barón comparte detalles de su vida familiar tras el nacimiento de su hijo Arturo y anticipa una mudanza por falta de espacio (LAM - América TV)

La maternidad, lejos de ser un obstáculo, se convirtió en el motor de todas sus decisiones. La artista no duda en mostrar tanto los momentos de ternura como los desafíos de criar a un bebé y organizar una familia en pleno crecimiento. Cada historia, cada video y cada reflexión son recibidos con cariño y empatía por sus más de dos millones de seguidores, que la acompañan desde los días de La Cobra hasta el presente familiar.

En cada aparición pública, Jimena volvió a dejar ver su costado más real y sincero: la mujer que disfruta del presente, se permite un respiro y prioriza el tiempo de calidad con sus hijos. Aunque los fans esperan ansiosos su regreso a la actuación o la música, la artista asegura que la espera valdrá la pena y que, cuando vuelva, lo hará renovada y con nuevos sueños por cumplir.