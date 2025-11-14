Teleshow

Jimena Barón, entre la llegada de su bebé, la maternidad y planes de mudanza: “No entramos”

La actriz y cantante abrió su corazón en LAM sobre su hijo Arturo, la convivencia con su pareja Matías Palleiro y la búsqueda de una casa más grande para acomodar a su familia en pleno crecimiento

Jimena Barón comparte detalles de su vida familiar tras el nacimiento de su hijo Arturo y anticipa una mudanza por falta de espacio (Video: LAM, América TV)

Jimena Barón volvió a aparecer ante las cámaras después de convertirse nuevamente en mamá, y lo hizo con la frescura y sinceridad que la caracterizan. En una nota con LAM (América TV), la actriz habló en profundidad sobre cómo vive este nuevo momento familiar junto a Arturo, su hijo menor, y cómo se reorganiza su rutina entre pañales, mudanza y proyectos laborales. Además, dejó claras algunas posturas sobre su vida personal que rápidamente se volvieron tema de conversación.

Recién llegada de un viaje familiar, la cantante se mostró de buen ánimo y muy conectada con su maternidad. “Intensísimo”, definió entre risas cuando le preguntaron cómo atraviesa esta nueva etapa. “Precioso, pero intenso. Aparte ahora tengo dos hijos. Tengo uno de 11, que también es una edad particular y muy intensa, y un bebito que se porta increíble y hace que todo sea bastante fácil dentro de lo que es tener dos hijos chicos”. Con su estilo frontal y descontracturado, Jimena dejó entrever cómo convive la ternura del recién nacido con las exigencias de Momo, su hijo mayor. “Está en ese momento clave que es difícil”, reconoció sobre el niño, a quien el público suele percibir como más grande de lo que realmente es.

La actriz y cantante revela cómo equilibra la maternidad de dos hijos con su carrera artística y nuevos proyectos laborales (Instagram)

Entre las novedades familiares, Barón confirmó que están buscando una nueva casa. No se trata de un capricho, sino de una necesidad: la familia creció y el espacio quedó chico. “Nos tenemos que mudar. No entramos. Nuevamente no entramos”, dijo con humor. Y agregó con picardía: “Eso pasa cuando vos le decís a tu pareja: ‘¿Querés vivir conmigo?’ Te dice que no, y después se arrepiente. Bueno…”. A pesar del caos que suele generar una mudanza, ella aseguró que lo está llevando con calma: “No es una de emergencia, pero entendemos que nos quedamos cortos de lugar”.

Jimena también se refirió a su pareja y padre de Arturo, Matías Palleiro, a quien definió como un compañero presente y cariñoso. “Ay, es lo más. Es un divino. Aparte él es primerizo y yo no, entonces es como graciosísimo”, contó divertida. Entre risas, explicó que sus estilos como padres no podrían ser más distintos: “Él se lleva a su hijo, al heredero, y yo estoy como: ‘No pasa nada’. Yo soy más bruta que obse. Soy del club de las relajadas”. Matías, asegura, la acompaña en todo, incluso en los eventos: “Nos acompañamos mucho. Los dos”.

Aunque su presente está marcado por la maternidad, Barón también dio pistas sobre su regreso a la actuación. “Yo creo que vuelve la ficción en 2026. Creería que sí”, anticipó. Cuando la notera le preguntó si sería una novela, una serie o cine, ella soltó un guiño: “Yo creo que una serie. Si no, dos. Vamos a ver”. No dio detalles, pero aseguró que los proyectos están avanzados: “Estamos bastante más cerca de concretar alguna ficción, si Dios quiere”.

La artista anticipó su regreso a la ficción en 2026 y confirmó que los proyectos televisivos están avanzados

El momento más resonante de la nota llegó cuando le preguntaron por la relación actual con Daniel Osvaldo, padre de su hijo Momo. La respuesta fue inmediata y tajante: “No hablo de ese señor. No. Hace ya mil… ¿Hace cuánto me frenan y me preguntan? Yo no hablo de él”, dijo, dejando claro que el tema está completamente cerrado para ella. Incluso, reaccionó con humor cuando la notera intentó imaginar algún acercamiento a raíz del nacimiento de Arturo:“¿Vos me decís que Arturo es hijo suyo? ¿Estás trayendo esa duda?”, lanzó entre risas.

Luego explicó hasta dónde llega hoy su vínculo familiar :“Yo llego hasta Gian, que es el medio hermano de Momo por parte de él. Lo amamos. Trato de apapachar, unir, juntar. La sangre y la familia a mí me importan. Hasta ahí llego”. Y cuando le sugirieron la posibilidad de recibir algún tipo de ayuda del exfutbolista, Jimena estalló: “¿Que me ayude él? No, mi reina. ¡Qué decís! Ojalá. Es más factible que me vengas a ayudar vos con la criatura”. De todas formas, cerró la idea con calma y firmeza: “Estamos bien así. Cada uno hace con su vida lo que puede y lo que quiere. Nosotros estamos bien”.

