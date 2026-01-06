Gloria Carrá se sinceró sobre el vínculo de Ángela Torres y Marcos Giles: “Me gustan como pareja, son divinos”

Gloria Carrá opinó sobre el romance de su hija Ángela Torres y Marcos Giles

Desde septiembre pasado, el nombre de Ángela Torres empezó a sonar cada vez con más fuerza junto al de Marcos Giles en el universo de Luzu. Entre miradas cómplices, bromas y gestos de cercanía, la cantante y el streamer se encargaron de alimentar los rumores de un romance que, a esta altura, parece ir mucho más allá de un simple coqueteo televisivo. Las redes sociales y los clips virales hicieron el resto, y la expectativa de los fans creció día a día. Ahora, con el 2026 recién estrenado, una voz clave se sumó al fenómeno: Gloria Carrá, madre de Ángela, habló con Teleshow en Mar del Plata y dejó en claro cuál es su opinión sobre el candidato de su hija.

—Angela con Marcos, ¿te gusta?

—Ay, me encanta... pero no puedo decir más...

—¿Me vas a decir que Angela no te dice...?

—Bueno, me lo dice pero no puedo decirlo...

—¿Pero a vos te gusta como pareja?

—Me encanta Marcos, me parece un chico divino...

—¿Ya hubo presentación en casa?

—No, en casa no, pero ya nos vimos porque él la acompaña mucho a Angela, eso me gusta. Aparte, cuando la teloneó a Yakira estuvimos ahí tomando mate.

—¿Imaginabas que esto iba en serio desde un principio?

—Yo lo que sé es que me gusta esa pareja, me parecen divinos.

—Angela está en una gran etapa, coronada con lo de telonear a Shakira... ¿cómo vivís este momento?

—Lo vivimos con mucha alegría, mucha felicidad. Imaginate que Angela desde muy chiquita -pero muy, ¿eh?- hacía sus shows, repartía entradas y los hacía en su cuarto... O sea, la vengo viendo como la artista que es desde muchos años. Y sabía que en algún momento le tenía que llegar el reconocimiento porque es una gran artista; no lo digo por ser la mamá. A mí realmente me parece una de las mejores voces de la Argentina; es porque soy la mamá, también, pero a la vez soy objetiva. Lo del Coliseo, la otra vez, me emocionó mucho. Ella hace realmente lo que quiere con su voz. Canta de una manera tan tan hermosa que también te llega al corazón. Así que estoy muy, muy feliz...

—Y en los días en los que no salían las cosas...

—No diría que no salían las cosas. Me parece que uno tiene un camino, y ese camino tiene un montón de matices. El éxito no siempre es el reconocimiento de afuera. También el éxito es cantar como canta. No siempre el éxito te lo trae el afuera. Creo que hay una búsqueda interna que es muy importante tener en cuenta. Y con este disco donde pone toda su deseo, sus vivencias, le fue muy bien. Todo tiene que ver con un recorrido. Ella no hubiese podido hacer este disco cuatro años atrás. Así que yo no veo las cosas como éxitos o fracasos: me parece que uno se alimenta del otro.

En el mismo sentido la actriz opinó ante la consulta de Puro Show (El Trece). Y además de la buena impresión inicial, la actriz agregó un detalle que terminó de “aprobar” la relación ante el panel y los seguidores: “Me parece muy amoroso y es un chico de barrio, eso me gusta mucho”.

Mientras la madre de la artista daba su bendición, el romance entre Torres y Giles seguía sumando momentos y emociones, especialmente para los fanáticos que siguen de cerca cada cruce y cada declaración. En diciembre, antes de cerrar el año, el último programa en el que coincidieron encendió aún más la llama. En esa emisión, Nico Occhiato, conductor y dueño de la señal, invitó a Davo Xeneize, quien no dudó en ponerle picante a la tarde y propuso lo que todos esperaban: el famoso beso Margelita.

Desde que empezaron a compartir el estudio, Ángela y Marcos emocionan a sus fans con sus gestos de cariño (Captura de Nadie dice Nada - Luzu)

Ángela aceptó el desafío de inmediato, y el equipo celebró la iniciativa. Sin embargo, la reacción de Marcos fue mucho más cautelosa. “¿Pero un beso en la boca? No, no hay chance. No lo agrandemos mucho. Te dije ayer que no, gordo. Beso en la boca es un montón”, explicó, entre risas y algo de nerviosismo, dejando en claro que prefería reservarse para un momento más íntimo.

La respuesta de Ángela fue tan espontánea como sincera: “Un montón es esta performance, yo pensé que tenías ganas de darme un beso. Yo estoy esperando este beso hace muchísimo tiempo”, confesó la cantante. Pero lejos de dejarse presionar, Marcos aclaró: “Pero demos un beso real en la realidad, que también me lo viene negando. ¿Por qué el primer beso va a ser expuesto?”. Momi Giardina, fiel a su estilo, retrucó: “Porque acá se expone todo”.

Desde Mar del Plata, Gloria Carrá fue consultada sobre la relación entre Ángela Torres y su compañero en Luzu, Marquitos Giles (Puro Show – El Trece)

El clima de telenovela subió de tono cuando, en el cierre del año, Ángela dejó de lado su look habitual para vestirse de blanco y protagonizar una falsa boda con Teo en la terraza del edificio. La escena, cargada de dramatismo y guiños a la ficción, incluyó la clásica pregunta del oficiante: “¿Alguien se opone a la boda?”. Entre murmullos y música de fondo, el corazón de todos los presentes latía al ritmo de la incertidumbre.

Entonces llegó el momento de máxima tensión. Con la voz temblorosa, Marcos se animó a expresar sus sentimientos: “Angélica, ¿sabés lo que siento? Cuando te veo, se me explota el pecho, por favor”. La cantante respondió con honestidad: “A mí también me pasa lo mismo, pero no”. “¿Y entonces?”, insistió Giles. “Me da pena hacerle esto”, dudó ella, mientras él la acorralaba: “¿Por lástima vas a dejar de amar? ¿Por qué no te entregás al amor de una vez?”.

El desenlace fue digno de una novela romántica.“No lo mires a él, mirame a mí. Siempre fui yo, lo sabés”, le pidió Marcos. Con ese impulso final, ambos se acercaron y, ante la ovación de sus compañeros y la emoción del público, se fundieron en un beso apasionado. Fue el broche de oro para una temporada repleta de idas y vueltas, romanticismo, histrionismo y guiños al amor imposible, que dejó a los fans pidiendo más.

Ángela Torres y Marcos Giles sorprendieron a sus fans con un momento que venían esperando en el ciclo (Nadie dice Nada - Luzu)

La historia de Torres y Giles, que empezó como un juego, hoy tiene la bendición de la familia y la expectativa de miles de seguidores. El 2026 recién comienza y todo indica que el romance Margelita, lejos de apagarse, está listo para un nuevo capítulo.