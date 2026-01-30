La romántica declaración de Marcos Giles a Ángela Torres que terminó en un beso ante una multitud

La romántica propuesta de noviazgo de Marcos Giles a Ángela Torres (Luzu TV)

El verano de 2026 de la programación de Luzu TV cerró con uno de los momentos más comentados y esperados por la audiencia: la oficialización del romance entre Ángela Torres y Marcos Giles. Tras meses cargados de rumores, gestos cómplices y una química que se hacía evidente en cada emisión, el ship conocido como Margelita pasó de la especulación a la confirmación pública en un evento que se volvió tendencia.

La expectativa creció durante todo el cierre de la temporada de Nadie Dice Nada, el ciclo que conduce Nico Occhiato desde la playa de Pinamar. El equipo y sus seguidores ya intuían que algo especial podía ocurrir, pero nadie anticipó la magnitud del gesto romántico que marcaría el final del verano.

Mientras el staff de Nadie Dice Nada se despedía en vivo de la temporada desde el parador, una avioneta irrumpió en el cielo. No promocionaba nada en particular, como suele suceder en los veranos argentinos, sino que desplegó un cartel con un mensaje directo: “Angela querés ser mi novia?”.

Así fue la romántica propuesta de Marcos Giles

La reacción fue inmediata. La cara de Ángela Torres reveló una mezcla de sorpresa e incredulidad. En medio de los gritos de euforia de sus compañeros y el público presente, la artista aceptó la propuesta de Marcos Giles, conocido como El Mito, sellando así uno de los romances más celebrados por la comunidad del streaming.

La confirmación no terminó con el sí de Ángela. La pareja que se encontraba en el escenario principal, dieron paso al cordobés Luck Ra para continuar la fiesta con un show masivo. Frente a una marea humana que colmó la playa, Ángela y Marcos se fundieron en un beso, mientras la multitud coreaba el nombre de la pareja y el ambiente se impregnaba de emoción y alegría colectiva.

El mensaje de Marcos Giles a Ángela Torres que todos esperaban

Durante meses, los fans siguieron de cerca la relación entre Ángela Torres y Marcos Giles en el programa Nadie Dice Nada. Las miradas, los chistes internos y la evidente complicidad alimentaron el Margelita mucho antes de la confirmación. El romance se convirtió en tema recurrente entre la audiencia, que esperaba el momento de la oficialización.

La química entre la cantante y el streamer, sumada a los clips virales y los rumores de romance, hizo que cada aparición juntos se convirtiera en tendencia. En simultáneo con su participación en el streaming, arreglaron una particular salida a pescar que precedió a la oficialización del noviazgo, mostrando un costado lúdico y divertido de su relación que terminó de conquistar al público. Y también a sus familiares.

Cabe destacar que hace sólo unos días, Gloria Carrá, madre de Ángela, habló con Teleshow en Mar del Plata y dejó en claro cuál es su opinión sobre la pareja. “Me encanta Marcos, me parece un chico divino. Ya nos vimos porque él la acompaña mucho a Angela, eso me gusta. Aparte, cuando la teloneó a Shakira estuvimos ahí tomando mate. Yo lo que sé es que me gusta esa pareja, me parecen divinos”.

Gloria Carrá opinó sobre el romance de su hija Ángela Torres y Marcos Giles

En el mismo sentido la actriz opinó ante la consulta de Puro Show(El Trece). Y además de la buena impresión inicial, la actriz agregó un detalle que terminó de “aprobar” la relación ante el panel y los seguidores: “Me parece muy amoroso y es un chico de barrio, eso me gusta mucho”.

La confirmación llegó sin comunicado ni publicación en redes: todo ocurrió en vivo y de manera espontánea, reforzando la autenticidad que caracteriza al ciclo y a sus protagonistas. El cierre del verano 2026 en Luzu TV quedará asociado para muchos con el nacimiento público de una pareja que ya era favorita entre los seguidores del streaming.