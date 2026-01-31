Teleshow

La reflexión de Chano antes de empezar la gira de Tan Biónica: “¿Por qué dejar de hacer lo que amamos?”

El músico compartió un sentido mensaje durante sus vacaciones, mientras se prepara para volver a los escenarios con el nuevo disco de su grupo

Chano Moreno Charpentier antes de
Chano Moreno Charpentier antes de culminar sus vacaciones y enfocarse en el regreso de Tan Biónica (Instagram)

La playa se convierte en un espacio de introspección para Chano Moreno Charpentier, líder de Tan Biónica, para reflexionar sobre el período de ocio y cierta buena prensa que se propone poner en discusión. “Siempre me complica parar la cabeza” dice el cantante sobre las dificultades que se le presentan a la hora de intentar dejar de lado su rutina creativa. A días de iniciar la gira nacional a bordo del álbum El Regreso, el músico explora el conflicto entre su pasión por lo que hace y lo complejo que le resulta la desconexión.

En un mensaje publicado en sus redes sociales y acompañando por fotos en la inmensa soledad de una playa desierta, el frontman agradece el respaldo de su público y atribuye a los seguidores la posibilidad de dedicarse a lo que más disfruta. “Solo gracias a ustedes tengo el trabajo que tengo y que tanto amo”, afirma el cantante, y plantea el dilema que le generan las vacaciones: “¿Por qué dejar de hacer las actividades que uno ama para no hacer nada?”. El artista reconoce que existen diversos motivos para frenar, aunque admite que no siempre encuentra una razón propia para suspender lo que le apasiona.

La reflexión se orienta hacia el valor de compartir el tiempo con otros y el sentido de hacer una pausa por quienes lo rodean. “Uno de los motivos más importantes es hacerlo por el otro, que tal vez lo necesita. Es ahí cuando me doy cuenta que esa no es la mejor de las razones. Es la única. El amor”, sostiene Chano, y refuerza ese concepto como motor de vida para transformarlo en el eje central de su mirada sobre el descanso y el trabajo.

La reflexión de Chano con
La reflexión de Chano con el mar de fondo

El cantante profundiza en la complejidad de los sentimientos y la dificultad de expresarlos. “Si fue Dios quien creó el universo supongo que habrá querido eso. Que eso sea lo que nos mueva y así nosotros mover al universo. Supongo que de todo lo que inventó, habrá querido que el amor sea su mejor creación. Y si es así, ¿por qué nos cuesta tanto a veces decirle al otro ‘Sos lo más importante?’”. El planteo, en este punto, conecta el proceso creativo, las relaciones personales y la búsqueda de sentido.

En la antesala de la nueva etapa de la banda, Chano Moreno Charpentier revela su inquietud ante el descanso y da cuenta de su obstinación artística. “Voy no entendiendo mientras hago el camino, mientras repito la palabra: Destino. Me traigo y me imagino lo demás”, concluye el músico, en una frase que sintetiza el movimiento constante y la dificultad para detenerse por completo.

Tan Biónica en el escenario:
Tan Biónica en el escenario: el 27 de marzo comenzará la serie de conciertos para presenar el álbum El Regreso

La expectativa por el regreso de Tan Biónica se refleja en la serie de recitales que comenzarán en marzo, con tres funciones en Buenos Aires en el estadio de Vélez los días 27, 28 y 29, y continuarán en Tucumán el 4 de abril, en Santa Fe el 11 de abril y en Mendoza el 18 de abril. Cada presentación forma parte de la gira nacional tras una década sin editar nuevo material y a tres años de su retorno en el escenario de Lollapalooza Argentina.

Grabado en Buenos Aires y Miami, bajo la producción de Nicolás Cotton y el propio Chano, El Regreso cuenta con la participación de figuras reconocidas de la escena musical argentina. Nicki Nicole se suma en el tema “Boquitas Pintadas”, Andrés Calamaro colabora en “Mi vida” y el grupo Airbag aparece en “Tus cosas”. Estas colaboraciones aportan nuevos matices al sonido de Tan Biónica y refuerzan el carácter renovado del proyecto. Así, y luego del parate autoimpuesto y de los vaivenes de su líder, Tan Biónica se posiciona de nuevo en el centro de la escena musical argentina, con una propuesta que conjuga la impronta del grupo y una apuesta por la renovación artística.

