El inesperado elogio de Wanda Nara a Eugenia Tobal que revive su enfrentamiento con la China Suárez

Wanda Nara, Eugenia Tobal y la China Suárez

Una publicación de Wanda Nara sobre Eugenia Tobal reavivó la atención sobre una trama de antiguas rivalidades en el mundo del espectáculo argentino. El mensaje de la empresaria sobre el libro de la actriz, difundido en sus historias de Instagram, se interpretó de inmediato como una señal con múltiples lecturas posibles: un respaldo a Tobal, y un escrito marcado por la ambigüedad entre el dolor por la muerte de su madre y la felicidad por el nacimiento de su primera hija, Ema. Y a la vez, una referencia indirecta a la China Suárez, con quien mantiene un extenso historial de enfrentamientos personales.

En su cuenta oficial, Wanda Nara compartió una imagen del libro Esa nueva piel y escribió: “Que hermosa sos Eugenia Tobal. Terminé de leer tu libro y es una belleza, se los recomiendo”, escribió junto a un corazón. La conductora eligió resaltar públicamente la obra de Tobal, con quien recientemente compartió programa en MasterChef Celebrity, y quien a lo largo de la última década atravesó una situación personal atravesada por el dolor y la exposición mediática.

La propia Eugenia Tobal explicó los motivos que dieron origen a su libro. “Dos meses después del nacimiento de Ema, mi madre murió, así que mi soñada y flamante maternidad coincidió con un duelo que hoy presiento eterno. Sin embargo, qué mejor homenaje puedo brindarles a mi madre y a mi hija que reunirlas en Esa nueva piel, prolongando el encuentro entre las tres, escribiendo nuestro linaje con palabras que van a perdurar en el tiempo”, expresó la actriz en la presentación oficial con un posteo en su cuenta de Instagram. Además, detalló que escribir el texto la ayudó a sanar la pérdida y conectarse con la crianza de esa hija que tanto había esperado.

La importancia del apoyo de Wanda Nara no puede comprenderse sin el trasfondo que une a Tobal y la China Suárez, que se origina cuando esta última compartía elenco con Nicolás Cabré, por entonces pareja de Tobal en la tira Los únicos. Según relató Ángel de Brito en su programa Ángel responde (Bondi Live), la China Suárez tenía gestos de acercamiento con Tobal en los sets de grabación, incluso le tocaba la panza mientras aún estaba embarazada, antes de comenzar su relación sentimental con Cabré.

“Eso fue muy fuerte para Eugenia, que después atravesó una crisis y la pérdida del embarazo”, detalló el conductor. El vínculo entre Cabré y la China Suárez se formalizó poco tiempo después, provocando la separación de Tobal y dejando al descubierto una herida que permaneció latente en la escena pública. Tuvieron a su hija Rufina y enfocados en el bienestar de la niña lograron construir una relación respetuosa y afectiva luego de su separación.

Pasó el tiempo y cada protagonista de este triángulo reconstruyó su vida a su manera. Tobal está en pareja con Francisco García Ibar, mientras Cabré desempeña su papel de padre y recientemente se casó con la bailarina y productora cordobesa Rocío Pardo y, del otro lado del mundo, la China Suárez vive su historia de amor con Icardi. Pero las esquirlas del escándalo cada tanto impactan en tiempo presente, y pocas personas en el espectáculo como Wanda Nara para ponerlas en el centro de la escena.

Quienes siguen el minuto a minuto de sus actos destacan que este reciente apoyo a Tobal encierra algo más que un gesto genuino por una historia que llega al corazón. Es, al mismo tiempo, cuestionar a su archienemiga mediática.