El demoledor dato que dio Ángel de Brito sobre la actitud de la China Suárez con Eugenial Tobal antes de salir con Nicolás Cabré

El lapidario dato que arrojó Ángel de Brito sobre la relación que tenía la China Suárez con Eugenia Tobal antes de salir con Nicolás Cabré

El reciente comentario de Ángel De Brito sobre la relación entre Eugenia “La China” Suárez y Eugenia Tobal reavivó uno de los episodios más recordados de la crónica de espectáculos en Argentina. Durante una charla en el programa Bondi, en el que se mostró una tapa de la revista Gente del verano de 2012, el conductor recordó detalles del vínculo entre ambas actrices y la reacción social generada en torno a la figura de Suárez.

“Le tocaba la panza cuando estaba embarazada”, expresó De Brito en referencia a la actitud de la China Suárez hacia Tobal durante las grabaciones de la tira Los Únicos. Esta declaración sacudió al panel y generó debate inmediato. “La China era su compañera e iba y le tocaba la panza”, reiteró De Brito. Sabrina Rojas reaccionó con incredulidad: “¿Sí?”, mientras el resto del equipo fue rememorando el clima de la época y lo que significó para Tobal.

Según las crónicas de la época, este episodio tuvo un fuerte impacto emocional en Tobal. En la tapa de la revista Gente que mostraron, bajo el título de “El drama de Eugenia Tobal” se describía a la actriz “demacrada, con seis kilos menos, tomó la ruptura de Nacho Viale y la China Suárez como la confirmación de que Nico la engañaba con la ex Teen Angels. Sin trabajo y sumida en una gran depresión, planea radicarse en Nueva York para olvidar el peor año de su vida”.

La tapa de la revista Gente de enero de 2012 donde se la ve a Eugenia Tobal muy demacrada luego de perder un embarazo y confirmar el romance entre Nicolás Cabré con la China Suárez

“En esa tapa de Gente, ya se la ve totalmente desmejorada”, señaló Rojas. De Brito sostuvo: “Pero es que quedó liquidada”. Popochi y Romina Scalora también coincidieron en la gravedad del momento para Tobal.

La relación profesional entre Tobal y la China Suárez surgió en el set de Los Únicos. De Brito subrayó que ambas compartieron rodaje y que Suárez fue ganando notoriedad con el paso de los meses. Añadió sobre Tobal: “Un día nos podría contar la historia entera, pero no la ha contado todavía”. Rojas completó: “Y del lado de la China... No, no la contó”. En el panel se reconoció que ninguna nunca ofreció su versión completa sobre lo vivido durante el embarazo de Tobal y el inicio de la relación entre la China y Nicolás Cabré.

Cabré y "La China" Suárez

La separación entre Tobal y Cabré ocurrió siete meses después de su boda y tras la pérdida de un embarazo. De Brito describió aquel momento como un quiebre para ambas mujeres. “Fue el inicio de su carrera”, dijo con ironía, en referencia a la oportunidad mediática de la China Suárez. Rojas agregó, con el mismo sarcasmo: “Y fue la primera de la China. O sea, fue la... No sabíamos que la China se iba a poner repetitiva”. La referencia fue a otros sonados episodios con la China Suárez como protagonista, como el inicio de su romance con Benjamín Vicuña en el famoso motorhome cuando el actor chileno aún estaba con Pampita Ardohain, y con Mauro Icardi en París, cuando aún estaba casado con Wanda Nara.

Tras la separación y luego de negar cualquier vínculo durante meses, en abril de ese año Suárez decidió “blanquear su noviazgo con el galán”. En palabras de la propia actriz: “Gusto bastante de él y él también de mí. Estamos enamorados”. Esta confirmación pública permitió reconstruir la cronología que marcó la distancia entre Cabré y Tobal y el surgimiento de la nueva pareja.

Eugenia Tobal y su novio, Francisco García Ibar

El panel de Bondi coincidió en que el impacto emocional y físico de la crisis fue profundo, algo perceptible en las imágenes y testimonios del período.

En el análisis del panel, Scalora fue enfática sobre el efecto de la exposición pública en la imagen de la China Suárez: “Por eso, el hate que tiene la China no es gratuito”. De Brito secundó: “Se lo buscó”. Rojas sumó: “No sabíamos que la China se iba a poner repetitiva”, aludiendo a la frecuencia con que la actriz fue asociada a nuevas controversias sentimentales.

Actualmente, Eugenia Tobal y Nicolás Cabré han reconstruido sus vidas de forma separada. Tobal está en pareja con Francisco García Ibar, mientras Cabré desempeña su papel de padre y recientemente se casó con la bailarina y productora cordobesa Rocío Pardo. Por su parte, la China Suárez, que continúa junto a Mauro Icardi, sigue en el centro del debate mediático y social argentino, con su figura marcada por el recuerdo de historias previas.

La particular frase del buzo que lució Eugenia Tobal luego del escándalo de la China Suárez

En julio del año pasado, Tobal publicó un video donde explicaba como “enganchar” gente en las publicaciones de Instagram. Pero lo que realmente dio que hablar no fue solo el video en sí, sino el particular buzo que eligió para la ocasión. Tobal lució uno blanco con letras rojas que decían “Good Karma”, aunque la frase se leía en espejo. Y si no pasó desapercibido fue porque justo se dio en medio de varios escándalos mediáticos en los que está involucrada La China Suárez, quien justo en ese momento no había podido viajar a Turquía junto a sus hijos. Muchas personas interpretaron el detalle del buzo como una indirecta o mensaje dirigido a Suárez, sobre todo por el ríspido pasado que comparten las dos actrices.