Teleshow

El demoledor dato que dio Ángel de Brito sobre la actitud de la China Suárez con Eugenial Tobal antes de salir con Nicolás Cabré

El conductor fue lapidario con la actual pareja de Mauro Icardi y recordó un particular gesto con Tobal que estremeció al panel

Guardar
El lapidario dato que arrojó Ángel de Brito sobre la relación que tenía la China Suárez con Eugenia Tobal antes de salir con Nicolás Cabré

El reciente comentario de Ángel De Brito sobre la relación entre Eugenia “La China” Suárez y Eugenia Tobal reavivó uno de los episodios más recordados de la crónica de espectáculos en Argentina. Durante una charla en el programa Bondi, en el que se mostró una tapa de la revista Gente del verano de 2012, el conductor recordó detalles del vínculo entre ambas actrices y la reacción social generada en torno a la figura de Suárez.

“Le tocaba la panza cuando estaba embarazada”, expresó De Brito en referencia a la actitud de la China Suárez hacia Tobal durante las grabaciones de la tira Los Únicos. Esta declaración sacudió al panel y generó debate inmediato. “La China era su compañera e iba y le tocaba la panza”, reiteró De Brito. Sabrina Rojas reaccionó con incredulidad: “¿Sí?”, mientras el resto del equipo fue rememorando el clima de la época y lo que significó para Tobal.

Según las crónicas de la época, este episodio tuvo un fuerte impacto emocional en Tobal. En la tapa de la revista Gente que mostraron, bajo el título de “El drama de Eugenia Tobal” se describía a la actriz “demacrada, con seis kilos menos, tomó la ruptura de Nacho Viale y la China Suárez como la confirmación de que Nico la engañaba con la ex Teen Angels. Sin trabajo y sumida en una gran depresión, planea radicarse en Nueva York para olvidar el peor año de su vida”.

La tapa de la revista
La tapa de la revista Gente de enero de 2012 donde se la ve a Eugenia Tobal muy demacrada luego de perder un embarazo y confirmar el romance entre Nicolás Cabré con la China Suárez

“En esa tapa de Gente, ya se la ve totalmente desmejorada”, señaló Rojas. De Brito sostuvo: “Pero es que quedó liquidada”. Popochi y Romina Scalora también coincidieron en la gravedad del momento para Tobal.

La relación profesional entre Tobal y la China Suárez surgió en el set de Los Únicos. De Brito subrayó que ambas compartieron rodaje y que Suárez fue ganando notoriedad con el paso de los meses. Añadió sobre Tobal: “Un día nos podría contar la historia entera, pero no la ha contado todavía”. Rojas completó: “Y del lado de la China... No, no la contó”. En el panel se reconoció que ninguna nunca ofreció su versión completa sobre lo vivido durante el embarazo de Tobal y el inicio de la relación entre la China y Nicolás Cabré.

Cabré y "La China" Suárez
Cabré y "La China" Suárez

La separación entre Tobal y Cabré ocurrió siete meses después de su boda y tras la pérdida de un embarazo. De Brito describió aquel momento como un quiebre para ambas mujeres. “Fue el inicio de su carrera”, dijo con ironía, en referencia a la oportunidad mediática de la China Suárez. Rojas agregó, con el mismo sarcasmo: “Y fue la primera de la China. O sea, fue la... No sabíamos que la China se iba a poner repetitiva”. La referencia fue a otros sonados episodios con la China Suárez como protagonista, como el inicio de su romance con Benjamín Vicuña en el famoso motorhome cuando el actor chileno aún estaba con Pampita Ardohain, y con Mauro Icardi en París, cuando aún estaba casado con Wanda Nara.

Tras la separación y luego de negar cualquier vínculo durante meses, en abril de ese año Suárez decidió “blanquear su noviazgo con el galán”. En palabras de la propia actriz: “Gusto bastante de él y él también de mí. Estamos enamorados”. Esta confirmación pública permitió reconstruir la cronología que marcó la distancia entre Cabré y Tobal y el surgimiento de la nueva pareja.

Eugenia Tobal y su novio,
Eugenia Tobal y su novio, Francisco García Ibar

El panel de Bondi coincidió en que el impacto emocional y físico de la crisis fue profundo, algo perceptible en las imágenes y testimonios del período.

En el análisis del panel, Scalora fue enfática sobre el efecto de la exposición pública en la imagen de la China Suárez: “Por eso, el hate que tiene la China no es gratuito”. De Brito secundó: “Se lo buscó”. Rojas sumó: “No sabíamos que la China se iba a poner repetitiva”, aludiendo a la frecuencia con que la actriz fue asociada a nuevas controversias sentimentales.

Actualmente, Eugenia Tobal y Nicolás Cabré han reconstruido sus vidas de forma separada. Tobal está en pareja con Francisco García Ibar, mientras Cabré desempeña su papel de padre y recientemente se casó con la bailarina y productora cordobesa Rocío Pardo. Por su parte, la China Suárez, que continúa junto a Mauro Icardi, sigue en el centro del debate mediático y social argentino, con su figura marcada por el recuerdo de historias previas.

La particular frase del buzo que lució Eugenia Tobal luego del escándalo de la China Suárez

En julio del año pasado, Tobal publicó un video donde explicaba como “enganchar” gente en las publicaciones de Instagram. Pero lo que realmente dio que hablar no fue solo el video en sí, sino el particular buzo que eligió para la ocasión. Tobal lució uno blanco con letras rojas que decían “Good Karma”, aunque la frase se leía en espejo. Y si no pasó desapercibido fue porque justo se dio en medio de varios escándalos mediáticos en los que está involucrada La China Suárez, quien justo en ese momento no había podido viajar a Turquía junto a sus hijos. Muchas personas interpretaron el detalle del buzo como una indirecta o mensaje dirigido a Suárez, sobre todo por el ríspido pasado que comparten las dos actrices.

Temas Relacionados

China SuárezEugenia TobalNicolás CabréEscándalos en el espectáculoHostigamiento públicoLos ÚnicosBenjamín Vicuña

Últimas Noticias

Mónica Farro recordó su breve affaire con Juan Román Riquelme: “Me traía flores y bombones”

La exvedette habló de la relación que mantuvo con el presidente de Boca Juniors

Mónica Farro recordó su breve

Simona Guatieri anunció su separación de Keita Baldé tras el affaire con Wanda Nara: “El amor no es suficiente sin respeto”

La modelo publicó un comunicado donde explica los motivos de la terminante decisión que tomó con el futbolista: “Es el momento en que elijo no aceptar menos de lo que merezco”

Simona Guatieri anunció su separación

Así llegó la China Suárez al estadio del Galatasaray: look militar y de la mano de sus hijos

La actriz estuvo presente en el partido del Galatasaray contra el Atlético de Madrid en el marco de la Champions League y le mostró su apoyo a Mauro Icardi, quien fue suplente los 90 minutos

Así llegó la China Suárez

Sabrina Rojas habló de su postura ante la polémica de Griselda Siciliani y Luciano Castro: “Yo opino con la verdad”

Entre las consultas reiteradas y la demanda de los medios, la actriz explicó por qué decide responder siempre desde su experiencia

Sabrina Rojas habló de su

Wanda Nara contó por qué borró la historia en contra de Mauro Icardi: “Ya está, soltá”

La conductora de MasterChef Celebrity explicó las razones por las que eliminó el posteo de sus redes sociales y detalló la conversación que tuvo con el delantero del Galatasaray

Wanda Nara contó por qué
DEPORTES
El Liverpool de Alexis Mac

El Liverpool de Alexis Mac Allister venció 3-0 al Marsella y quedó a un paso de los octavos en la Champions: los goles de la jornada

Boca mejoró la oferta por Alexis Cuello: el ultimátum que le envió a San Lorenzo

El exótico destino que tendría Maher Carrizo, la joya de Vélez que quisieron fichar River, Boca y Manchester City

La figura del fútbol argentino que firmó un contrato en la playa hace un mes, pero pidió ir a San Lorenzo: “Estoy para jugar mañana”

Naseem “El Príncipe” Hamed recordó su mejor momento en el boxeo: “Sentía que podía acabar la carrera de cualquier rival”

TELESHOW
Mónica Farro recordó su breve

Mónica Farro recordó su breve affaire con Juan Román Riquelme: “Me traía flores y bombones”

Simona Guatieri anunció su separación de Keita Baldé tras el affaire con Wanda Nara: “El amor no es suficiente sin respeto”

Así llegó la China Suárez al estadio del Galatasaray: look militar y de la mano de sus hijos

Sabrina Rojas habló de su postura ante la polémica de Griselda Siciliani y Luciano Castro: “Yo opino con la verdad”

Wanda Nara contó por qué borró la historia en contra de Mauro Icardi: “Ya está, soltá”

INFOBAE AMÉRICA

Tras el anuncio de Donald

Tras el anuncio de Donald Trump, la OTAN afirmó que “el objetivo es garantizar que Rusia y China nunca se afiancen en Groenlandia”

El ciclón Harry causó una muerte en Grecia y obligó a evacuar a cientos de personas en el sur de Italia

Panamá realiza su último entrenamiento antes de enfrentar a México en amistoso internacional

“La propiedad intelectual protege el futuro del Perú”: universidad peruana alcanza récord de solicitudes de patentes ante Indecopi

Un ensayo de la socióloga española Cristina Monge sobre el futuro de la democracia obtiene el Premio Paidós