El emotivo gesto de Wanda Nara con Eugenia Tobal en MasterChef Celebrity: “¿Te puedo dar un abrazo?”

Luego de hablar de su plato al jurado y emocionarse, Wanda Nara se acercó a Eugenia Tobal y compartieron un abrazo (Masterchef Celebrity – Telefe)

La competencia en Masterchef Celebrity (Telefe) encendió no solo las hornallas, sino también las emociones dentro y fuera de la pantalla. Lejos de ser solo una lucha de recetas y tensiones por impresionar al jurado, el certamen mostró su costado más humano y dejó una escena cargada de sensibilidad cuando Eugenia Tobal presentó su plato y terminó fundiéndose en un abrazo con la conductora, Wanda Nara, en un momento que traspasó el estudio y conmovió a los televidentes.

La emotividad se desató durante la devolución de los chefs tras uno de los platos más personales que la actriz preparó en el programa: bondiola marinada con puré de papa con merken, acompañada de una ensalada de tomates cherry y palta. La primera impresión la dio Germán Martitegui, quien le señaló: “Quizás la hubiera hecho más espesa, pero me gustó”. Luego, Damián Betular puso el foco en la guarnición: “El puré está bárbaro. Bárbaro es bárbaro. Está picante, pero es como un golpe y queda genial”. Las palabras elogiosas desarmaron a Eugenia, que no pudo contener las lágrimas al recordar de dónde viene esa receta y lo que significa para ella cocinar.

Al percibir su emoción, Martitegui preguntó el motivo detrás de su reacción. “¿Llorás porque te relajás?”, abriendo el espacio para que Tobal pudiera explicar lo que pasaba. Entre lágrimas y con la voz entrecortada, la actriz confesó: “No, porque lo hacía mi mamá así. Con manteca y leche, no sé”. La pantalla se llenó de silencio, emoción y un clima auténtico que trajo, por segundos, la memoria de la cocina de la infancia al centro de la televisión de prime time.

La emoción de Eugenia al hablar del significado detrás de su plato (Captura de Masterchef Celebrity)

En medio de esa catarsis, Wanda tomó el protagonismo y rompió la barrera del rol de conductora para mostrarse empática y cercana. Acercándose a Tobal, le preguntó: “¿Te puedo dar un abrazo?”. Sin dudarlo, se fundieron en un abrazo sentido, ante la mirada del jurado y de los otros concursantes. El gesto fue celebrado por todos, especialmente cuando Eugenia logró compartir el verdadero trasfondo del plato: “Mi mamá es muy importante para mí. De la cocina aprendí de ella todo lo que puedo saber. No sé mucho, pero la vi cocinar siempre con amor y eso me emociona”, alcanzó a decir mientras se secaba las lágrimas.

Donato De Santis, visiblemente tocado por la historia y por el momento, añadió: “Una buena cocina hace el hogar. Vos brindaste eso, así que te felicito”. El reconocimiento redobló la sensibilidad de Eugenia, y el estudio se llenó de aplausos.

Wanda compartió el momento en que abrazó a la actriz en pleno certamen (Instagram)

Lejos de quedar puertas adentro, el momento siguió su curso en las redes sociales. Wanda compartió el video del abrazo en sus historias de Instagram, arrobando a Eugenia y sumando un corazón rojo. La publicación no pasó desapercibida y la cuenta oficial del programa se colmó de comentarios que mezclaban ternura y euforia, pero también un nuevo ingrediente: la referencia a la China Suárez, con quien tanto Wanda como Eugenia compartieron, en su pasado amoroso, el rótulo de “enemiga pública” debido a infidelidades mediáticas en exparejas. Por un lado, Nara a raíz del affaire de la exCasi Ángeles con Mauro Icardi y Tobal con Nicolás Cabré.

Los comentarios de los televidentes no tardaron en sumar color: “Amo, unidas por el odio a la China”, “Wanda abrazando a otra enemiga de la China. Todo pensado”, “Ellas son todo lo que está bien”, “El crossover más esperado”. Así, la televisión y las redes tejieron otra capa, llevando el momento de emoción a la cultura pop y convirtiéndolo en tendencia durante varias horas.

Lejos de los condimentos, la competencia y las polémicas, Masterchef Celebrity demostró una vez más que el verdadero sabor del show muchas veces está en lo humano: en los recuerdos, en la memoria afectiva y en esos instantes donde la fragilidad encuentra reconocimiento y respaldo. Eugenia, abrazada por Wanda y celebrada por su plato y por su historia, se convirtió en la protagonista de una noche donde la televisión argentina recordó que la cocina puede ser, sencillamente, un puente de amor y homenaje.