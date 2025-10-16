Teleshow

El emotivo gesto de Wanda Nara con Eugenia Tobal en MasterChef Celebrity: “¿Te puedo dar un abrazo?”

La actriz recibió las devoluciones del jurado al presentar un plato especial y la conductora no dudó en contenerla en vivo. La reacción se viralizó en las redes sociales, con mensajes de apoyo y alusiones a la China Suárez

Martina Cortés

Por Martina Cortés

Guardar
Luego de hablar de su plato al jurado y emocionarse, Wanda Nara se acercó a Eugenia Tobal y compartieron un abrazo (Masterchef Celebrity – Telefe)

La competencia en Masterchef Celebrity (Telefe) encendió no solo las hornallas, sino también las emociones dentro y fuera de la pantalla. Lejos de ser solo una lucha de recetas y tensiones por impresionar al jurado, el certamen mostró su costado más humano y dejó una escena cargada de sensibilidad cuando Eugenia Tobal presentó su plato y terminó fundiéndose en un abrazo con la conductora, Wanda Nara, en un momento que traspasó el estudio y conmovió a los televidentes.

La emotividad se desató durante la devolución de los chefs tras uno de los platos más personales que la actriz preparó en el programa: bondiola marinada con puré de papa con merken, acompañada de una ensalada de tomates cherry y palta. La primera impresión la dio Germán Martitegui, quien le señaló: “Quizás la hubiera hecho más espesa, pero me gustó”. Luego, Damián Betular puso el foco en la guarnición: “El puré está bárbaro. Bárbaro es bárbaro. Está picante, pero es como un golpe y queda genial”. Las palabras elogiosas desarmaron a Eugenia, que no pudo contener las lágrimas al recordar de dónde viene esa receta y lo que significa para ella cocinar.

Al percibir su emoción, Martitegui preguntó el motivo detrás de su reacción. “¿Llorás porque te relajás?”, abriendo el espacio para que Tobal pudiera explicar lo que pasaba. Entre lágrimas y con la voz entrecortada, la actriz confesó: “No, porque lo hacía mi mamá así. Con manteca y leche, no sé”. La pantalla se llenó de silencio, emoción y un clima auténtico que trajo, por segundos, la memoria de la cocina de la infancia al centro de la televisión de prime time.

La emoción de Eugenia al
La emoción de Eugenia al hablar del significado detrás de su plato (Captura de Masterchef Celebrity)

En medio de esa catarsis, Wanda tomó el protagonismo y rompió la barrera del rol de conductora para mostrarse empática y cercana. Acercándose a Tobal, le preguntó: “¿Te puedo dar un abrazo?”. Sin dudarlo, se fundieron en un abrazo sentido, ante la mirada del jurado y de los otros concursantes. El gesto fue celebrado por todos, especialmente cuando Eugenia logró compartir el verdadero trasfondo del plato: “Mi mamá es muy importante para mí. De la cocina aprendí de ella todo lo que puedo saber. No sé mucho, pero la vi cocinar siempre con amor y eso me emociona”, alcanzó a decir mientras se secaba las lágrimas.

Donato De Santis, visiblemente tocado por la historia y por el momento, añadió: “Una buena cocina hace el hogar. Vos brindaste eso, así que te felicito”. El reconocimiento redobló la sensibilidad de Eugenia, y el estudio se llenó de aplausos.

Wanda compartió el momento en
Wanda compartió el momento en que abrazó a la actriz en pleno certamen (Instagram)

Lejos de quedar puertas adentro, el momento siguió su curso en las redes sociales. Wanda compartió el video del abrazo en sus historias de Instagram, arrobando a Eugenia y sumando un corazón rojo. La publicación no pasó desapercibida y la cuenta oficial del programa se colmó de comentarios que mezclaban ternura y euforia, pero también un nuevo ingrediente: la referencia a la China Suárez, con quien tanto Wanda como Eugenia compartieron, en su pasado amoroso, el rótulo de “enemiga pública” debido a infidelidades mediáticas en exparejas. Por un lado, Nara a raíz del affaire de la exCasi Ángeles con Mauro Icardi y Tobal con Nicolás Cabré.

Los comentarios de los televidentes no tardaron en sumar color: “Amo, unidas por el odio a la China”, “Wanda abrazando a otra enemiga de la China. Todo pensado”, “Ellas son todo lo que está bien”, “El crossover más esperado”. Así, la televisión y las redes tejieron otra capa, llevando el momento de emoción a la cultura pop y convirtiéndolo en tendencia durante varias horas.

Lejos de los condimentos, la competencia y las polémicas, Masterchef Celebrity demostró una vez más que el verdadero sabor del show muchas veces está en lo humano: en los recuerdos, en la memoria afectiva y en esos instantes donde la fragilidad encuentra reconocimiento y respaldo. Eugenia, abrazada por Wanda y celebrada por su plato y por su historia, se convirtió en la protagonista de una noche donde la televisión argentina recordó que la cocina puede ser, sencillamente, un puente de amor y homenaje.

Temas Relacionados

Wanda NaraEugenia TobalMasterchef CelebrityGermán MartiteguiDamián BetularDonato de SantisChina Suárez

Últimas Noticias

”Solo quiero volver a mi vida”: el pedido desesperado de Agustina Peñalva en vivo por el acoso que sufre hace meses

Conmovida hasta las lágrimas, la periodista de C5N relató detalles de la persecución que vive y cómo su rutina se vio alterada por la presencia constante de custodios y la dependencia de un botón antipánico

”Solo quiero volver a mi

Detuvieron al ex Gran Hermano Joel Ojeda por promocionar juegos de azar ilegales

El participante de la edición 2023 fue apresado en el partido de San Miguel y hallaron dinero y computadoras en su domicilio. Los detalles

Detuvieron al ex Gran Hermano

El debate entre Juana Viale y Fede Bal sobre psicología: “¿Vos hacés terapia para no ser infiel?"

La conductora y el actor expusieron sus puntos de vista sobre las diferentes técnicas para afrontar el bienestar emocional

El debate entre Juana Viale

El insólito consejo de Guillermo Coppola a Rusherking en su nuevo videoclip: “Con las mujeres hay algo que modificar”

Imágenes inéditas y un diálogo a corazón abierto anticipan el clip más íntimo del cantante con la inesperada participación del empresario futbolístico

El insólito consejo de Guillermo

Yanina Latorre anunció su salida de LAM después de 10 años: “Es lógico, no puedo seguir”

Tras confirmar que 2025 será el último en el programa de Ángel de Brito, la panelista explicó las razones laborales y personales detrás de su decisión

Yanina Latorre anunció su salida
ÚLTIMAS NOTICIAS
Un camión se prendió fuego

Un camión se prendió fuego en la Ruta 6 y el chofer saltó con el vehículo en movimiento

Cayó en Córdoba el “Maestro Lucidor Flores”: lideraba una secta en la que abusaba de sus seguidoras

Elecciones 2025, en vivo: las últimas noticias de los comicios nacionales este jueves 16 de octubre

Horror en Neuquén: confirmaron la identidad de una mujer trans hallada muerta y envuelta en plástico en un canal

Kristalina Georgieva, directora gerente del FMI: “Considerando la sólida posición económica de Argentina, es positivo apoyar al país”

INFOBAE AMÉRICA
Un nuevo apagón en Brasil

Un nuevo apagón en Brasil pone de manifiesto la vulnerabilidad del sistema eléctrico

Encalló un buque de desembarco de la Armada de Venezuela durante ejercicios de defensa ante una supuesta invasión

Escasez de combustible en Bolivia: YPFB opera “al límite” y solo tiene tres días de autonomía de gasolina

Netanyahu homenajeó a los soldados israelíes caídos en Gaza y aseguró: “Vamos a conseguir todos los objetivos de la guerra”

Trump aseguró que Modi se ha comprometido a que India dejará de comprar petróleo ruso

TELESHOW
”Solo quiero volver a mi

”Solo quiero volver a mi vida”: el pedido desesperado de Agustina Peñalva en vivo por el acoso que sufre hace meses

Detuvieron al ex Gran Hermano Joel Ojeda por promocionar juegos de azar ilegales

El debate entre Juana Viale y Fede Bal sobre psicología: “¿Vos hacés terapia para no ser infiel?"

El insólito consejo de Guillermo Coppola a Rusherking en su nuevo videoclip: “Con las mujeres hay algo que modificar”

Yanina Latorre anunció su salida de LAM después de 10 años: “Es lógico, no puedo seguir”