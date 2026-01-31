Campi hizo emocionar a todos: el día que fabricó una prótesis de nariz para un hombre que la había perdido por un cáncer

Campi contó el día que le hizo una prótesis de nariz a un hombre que la había perdido por un cáncer

El actor Martín Campilongo, más conocido como Campi, emocionó al público durante su visita al programa Ángel Responde, de Bondi, al compartir junto a Ángel de Brito una historia de profundo carácter solidario vinculada a su oficio artesanal. Apenas comenzó a relatar su experiencia, la atmósfera en el estudio cambió y, con la voz entrecortada, detalló cómo el talento que emplea para crear máscaras y utilería para sus personajes en el taller que tiene en su casa lo llevó, de manera inesperada, a ayudar a una persona que había atravesado una dura enfermedad.

Campi contó que su afición por fabricar pelucas y demás accesorios surgió por necesidad, ya que no podía adquirirlos por falta de recursos. “A mí me gusta armar el personaje. Lo que pasa es que no tenía plata para comprar una peluca. Entonces, tuve que hacerla yo con el pelo del perro”, explicó, provocando risas. Describió el proceso de modo sencillo: “Yo me agarraba la cinta esta de embalaje y le cortaba el pelo al perro y me armaba una peluca”.

Entre otros, mencionó cómo llegó al personaje de Domingo Cavallo para la serie Menem, o la caracterización que hizo de “Mamá Cora”, de Antonio Gasalla, o la de Tato Bores y todos los personajes que creó en ShowMatch, como el gaucho sobre un avestruz o el bebé que inventó en su cochecito a partir de un carrito de supermercado.

La historia central que expuso en el programa se activó por la intervención de Denise Dumas, su esposa, quien le contó a De Brito lo sucedido, que comenzó con una situación muy particular a través de las redes sociales.

El caso llegó a Campi gracias a los hijos del hombre, quienes recurrieron a él cuando su padre, afectado por cáncer, debió ser sometido a una cirugía que lo dejó sin nariz. Ángel de Brito resumió: “Este señor con cáncer había perdido su nariz y que los hijos o la hija te habían mandado la fotografía de cómo era antes el papá y vos le construiste su nariz para que se sienta bien”.

Y Campi completó: “Me conectó alguien por Instagram, que al papá, por un cáncer, le habían sacado la nariz. No tenía plata para pagar una prótesis, y si yo podía... Y, claro, le hice un montón. Y después, a otra gente”, relató Campi. Obvio, gran humorista, reconoció entre bromas el papel que tuvo Denise para difundir la anécdota: “Denise, yo no cuento esto, qué bocona”.

Campi remarcó la dimensión humana de la solicitud. “Hacía años que no salía de su casa y su familia no tenía una foto reciente de él porque no… Pobrecito, era…”, expresó con la emoción plasmada en sus ojos. La ausencia de imágenes recientes y el aislamiento del hombre reflejaban la gravedad de su situación.

Para crear la prótesis de nariz, Campi utilizó las fotos antiguas enviadas por la familia. El proceso fue completamente artesanal y realizado con los materiales disponibles en su taller, sin recurrir a procedimientos complejos. “Le hice un montón”, reiteró, en referencia tanto a esa persona como a otros casos que le llegaron después.

El momento de mayor carga emotiva se produjo cuando la familia de la persona beneficiada le envió la primera fotografía de Navidad en la que este aparecía usando la prótesis. “Me mandan la primera foto de Navidad de él. Con la nariz. Fue tremendo, una alegría”, recordó Campi conmovido, mientras el público y el equipo del programa compartían la emoción del instante.

El acto de Campi, surgido en un espacio doméstico y con recursos sencillos, se convirtió en una anécdota solidaria que trascendió su labor habitual en el espectáculo. Su gesto, motivado por la empatía y la creatividad, dejó una huella tanto en la persona que recibió la prótesis como en quienes conocieron la historia.