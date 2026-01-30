Paris Hilton halagó a María Becerra: “La amo, tiene una voz increíble, con ella probé por primera vez el mate”

Paris Hilton habló con Javier Ponzo de su colaboración con María Becerra y contó que aprendió a tomar mate

El encuentro entre Paris Hilton y María Becerra inauguró un capítulo relevante en la carrera de la artista estadounidense. Hilton, figura destacada en el documental y álbum “Infinity Icon: A Visual Memoir”, resaltó el talento de la cantante argentina y recordó la grabación de la colaboración musical “Without Love” como una experiencia “divertida y cálida”. “Su voz es increíble. Es tan dulce, encantadora y muy amable. Nos divertimos mucho en el rodaje del video musical”, expresó Hilton, quien además compartió un detalle inédito, su primera experiencia con en tomar mate durante la filmación: “Fue mi primera vez probando el mate. Estuvo muy bueno. Si tuviera ahora, lo estaría tomando”, le contó al periodista Javier Ponzo.

Al abordar cómo eligió a Becerra para la colaboración, Hilton detalló: “Empecé a pensar en artistas con quienes quería hacer esa canción y pensé en ella de inmediato. Simplemente pensé que era perfecta para esto. Y realmente encarna la letra y el sentimiento de la canción”.

Maria Becerra y París Hilton cantaron juntas con el tema Without Love, y además grabaron un videoclip

En cuanto a la memoria visual que compone su nuevo proyecto, la artista expuso: “Esta película realmente lo muestra todo. Sabes, el detrás de cámaras de mi vida, contando mi historia, todo lo que pasé desde que era una niña”.

Hilton subrayó que su objetivo es inspirar al público: “Realmente quiero inspirar a otros al ver esta película para que sepan que tienen el poder de tomar el control de su narrativa, de su propia felicidad, dar esperanza a la gente y hacerles saber que no están solos”.

La decisión de compartir su historia, según Hilton, llega tras una etapa de madurez y autoconocimiento: “He estado en esta industria durante mucho tiempo. Y por tanto tiempo, estuve interpretando un personaje. Pasaba por muchas cosas internamente y creo que no estaba lista en ese momento de mi vida”.

París Hilton con el periodista Javi Ponzo, en un mano a mano

La artista confesó sentirse “emocionada” de mostrar su recorrido en este nuevo filme y admitió que la creación de la memoria la conmovió en diversas ocasiones. “Especialmente mirando mis archivos, y viendo cómo los medios eran tan crueles conmigo y con otras mujeres jóvenes. Destruir a las mujeres en los años 2000 era entretenimiento para la gente. Realmente me hizo ver cuánto sobreviví y lo fuerte y resiliente que soy”.

Sobre su imagen pública y el concepto de “ícono”, Hilton mencionó: “Nunca pensé realmente en ser un ícono hasta que muchos fans lo empezaron a decir. Eso es lo que siempre me han llamado mis fans”. Para Hilton, lo verdaderamente “icónico” es ayudar a otros y utilizar su voz para causas justas.

Reconoció que gran parte de su carrera fue interpretada desde afuera, influida por personajes como el de “The Simple Life”, lo que provocó malentendidos. “Toda mi carrera definitivamente he sido malinterpretada y subestimada. Pienso que el mundo me conoció por The Simple Life, y no se dieron cuenta de que era solo un personaje. Los medios han contado mi historia durante tanto tiempo y nunca supieron la verdad completa. Así que se siente increíble, especialmente con esta película, retomar el control de esa narrativa”.

Paris Hilton y María Becerra estrenaron la colaboración musical “Without Love” y compartieron su amistad en el set del videoclip

Respecto a su presente, Hilton señaló que ahora se siente más entendida por quienes la siguen. “Me siento más comprendida que nunca. Estos últimos años, desde que he estado compartiendo mi verdad y siendo vulnerable y real, ha sido la experiencia más sanadora de mi vida”.

La artista remarcó la importancia de la conexión y la sanación al hablar genuinamente sobre la vida: “Todos en la vida pasan por cosas y creo que es importante cuando la gente puede hablar de ello, porque eso sanará a personas en todo el mundo”.

Sobre el impacto de la fama, Hilton describió la experiencia como “una montaña rusa”, especialmente al enfrentarla desde muy joven: “Ha sido como una montaña rusa, especialmente experimentar ese nivel de fama a una edad tan joven. Puede ser traumático. Paparazzi esperando fuera de la casa, persiguiéndome todo el tiempo. Gente juzgándote siempre. He pasado por todo, pero eso me ha hecho tan fuerte que siento que puedo superar cualquier cosa”.

‘Infinity Icon’ ofrece un recorrido de superación personal y madurez tras décadas de exposición mediática y críticas a Paris Hilton

Al mirar al pasado, Hilton cree que su versión de juventud admiraría la mujer en la que se ha convertido: “La Paris joven estaría muy orgullosa de la mujer que soy hoy. Mi niña interior está muy sanada al ver que todos mis sueños y todo lo que manifesté se hizo realidad. Con mi esposo, mi hermosa familia, mis bebés lo son todo para mí”.

En el ámbito musical, Hilton evocó el impacto de la canción “Stars Are Blind”: “Supe de inmediato que había algo increíblemente especial en Stars Are Blind. Cuando la grabé, solo podía sentir esa energía y pensé, ‘Sé que esto será atemporal’. Pero no tenía idea de que a la gente le encantaría tanto y por tanto tiempo”.

El nuevo álbum, como parte del proyecto Infinity Icon, representa para Hilton tanto una celebración de su recorrido como una declaración de amor a sus seguidores: “Definitivamente es una celebración de todo. Es una celebración y una carta de amor a mis fans que han estado conmigo en todo, a quienes amo y adoro tanto”. Consultada sobre la emoción fundamental de su trabajo más reciente, definió dos conceptos: “Sanación y amor”, se sincera con Javier Ponzo.

Paris Hilton attends a premiere for the documentary "Infinite Icon: A Visual Memoir" in Los Angeles, California, U.S., January 20, 2026. REUTERS/Mario Anzuoni

Hilton añadió que prepara próximos conciertos y un tercer álbum: “Ahora mismo estoy en el estudio, a punto de terminar mi tercer álbum también. Hay shows y conciertos planeados, así que pronto llegarán a todo el mundo. Me encanta actuar en vivo”.

El momento mediático de Paris Hilton y Nicole Richie, cuando hacía el reality de sus vidas

Resaltó que los momentos más auténticos suceden en su hogar, junto a sus hijos: “Cuando la gente puede verme en casa con mis bebés, solo la Paris real, sentada en ropa deportiva, sin maquillaje, el cabello en un moño, pasando tiempo juntos. Esa soy yo realmente”.

Entre sus motivaciones para ver la memoria visual, Hilton fue enfática: “Deberían ver Infinity Icon porque es la película más icónica jamás hecha. Se siente como si estuvieras en el concierto. Sientes que puedes ver toda mi vida y escuchar cosas que nunca he contado antes, ver muchas imágenes y grabaciones inéditas”. Describió el estreno en Los Ángeles como una velada llena de apoyo y reacciones “increíbles”.