María Becerra se sinceró sobre su relación con otros artistas: “Hay gente que nunca me cayó bien”

María Becerra habló de su relación con otros artistas: "Hay gente que nunca me cayó bien"

Consolidada como una figura internacional, celebrando su colaboración con Paris Hilton y a punto de afrontar su gira por Europa, María Becerra vive uno de los mejores momentos de su carrera. Sin embargo, este ascenso no estuvo ausente de polémicas. La ausencia de músicos invitados en sus presentaciones y la falta de colaboraciones recientes con artistas locales despertaron especulaciones en las redes sociales, donde miles de fans debatieron posibles conflictos con sus colegas de la industria. En ese marco, la artista decidió sincerarse y contar su vínculo con otros artistas.

“Hay artistas con los que no me llevo bien. Hay con quienes antes me llevaba bien y de repente, no. También hay gente que nunca me cayó bien”, expresó Becerra, en una charla en el podcast Entre el cielo y las nubes, al ser consultada luego de que en sus presentaciones en el estadio River Plate no contara con músicos invitados.

Al reflexionar sobre su vínculo con otros artistas, la joven detalló que incluso dio de baja colaboraciones al conocer la verdadera personalidad de algunos colegas: “Hay gente con la que he hecho canciones y estando en el videoclip me di cuenta que eran una ver...de gente y me fui. O sea, a ese nivel o me le bajé de la canción”, aseguró.

María Becerra reveló por qué no quiere colaboraciones

Con el objetivo de explicar su decisión, Becerra destacó que lo más sencillo sería actuar como si nada pasara, sin embargo, no se sentiría cómoda con esa elección: “Creo que es muy fácil fingir demencia y decir: ‘Ah, pero está re pegado’ o ‘es un remix de una canción re pegada. Y bueno, uno finge demencia, y chau’. Pero no me va, porque si sos una persona de mie…no comparto valores con vos, y menos música con vos. Las canciones son como mis hijos, yo no ando desperdiciando hijos por ahí con cualquiera”.

Días atrás, La Nena de Argentina había explicado por qué decidió no tener invitados durante sus shows en el estadio Monumental. “Me da mucha paja que eso sea mal visto”, señaló la intérprete de “Automático” al responder por qué optó por no invitar a otros cantantes a sus conciertos. “Me ha pasado que un artista me diga: ‘Voy a hacer mi Movistar Arena’, y yo ofrecerme a cantar, y me respondan: ‘No, creo que lo voy a hacer solo’. Y está perfecto. Cada uno está en su camino y en su experiencia. Cuando uno empieza a sentir obligaciones por compromisos o por miedo a que el otro se enoje, pierde la esencia”.

Con una mezcla de serenidad y firmeza, explicó que su show fue concebido como una obra integral, una experiencia narrativa con bloques, actuaciones, visuales e interacciones que exigían una coherencia conceptual. “Es mi espectáculo, y una lo monta como quiere. No te podés enojar porque no te invité a cantar. Tal vez tenía ganas de emprender este camino sola, mi pequeña gran obra de teatro. Y así fue. Hubo mucha gente que se lo tomó mal, pero allá ellos. Jamás hubo mala intención ni ganas de faltarle el respeto a nadie. De hecho, de esto se habló antes”, cerró.

María también destacó la importancia de la comunicación y el respeto en estas decisiones, aunque reconoce que las interpretaciones ajenas pueden desviar el foco: “Que cualquiera lo quiera interpretar como lo interprete, pero la comunicación y el respeto están”.