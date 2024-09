París Hilton lanzó una canción con María Becerra y las redes enloquecieron por su colaboración: “Es una joya electropop”

La colaboración de María Becerra y Paris Hilton

A medida que pasa el tiempo, la carrera musical de María Becerra supera nuevos límites y lentamente se va convirtiendo en una artista de nivel internacional en prestigiosas colaboraciones con Enrique Iglesias, Camila Cabello, Jason Derulo, entre otros artistas reconocidos mundialmente. En las últimas horas, sorprendió a todos sus seguidores con una colaboración inesperada: la cantante lanzó un nuevo tema junto a nada más y nada menos que París Hilton.

La mediática estadounidense es una persona multifacética. Cansada de ser considerada solo por su famoso apellido, comenzó a formarse su propio camino en la industria de la música lanzando un álbum en el año 2006. Tras casi dos décadas de dejar este proyecto, anunció su nuevo disco llamado “Infinite Icon” y eligió a la Nena de Argentina como colaboradora para el undécimo tema.

Se trata de una canción llamada “Without Love” donde la joven proveniente de la localidad de Quilmes tiene una participación de menos de un minuto, pero en ese corto tiempo logró impresionar a todos con su talento y con su nivel de inglés, ya que hace una mezcla entre los dos idiomas.

Esta pieza musical fue producida por Sia, la reconocida artista estadounidense, y relata la historia de un primer amor. Este tema es la mezcla perfecta entre pop y electrónica: “Me encanta sentir tu calor, no puedo vivir sin tu amor, porque morí cuando me miraste así. Estaba tan ciega que en tus ojos yo me vi, ya no hay nadie más, nunca te vayas lejos de mí. Don’t wanna live without love, everything about love, don’t wanna live without love”, canta la novia de J Rei, quien anunció con tristeza la pérdida de un embarazo que estaban transitando.

"Without Lov", el tema electropop que lanzó París Hilton junto a María Becerra (Foto: Instagram)

Si bien no se trata de la primera colaboración de Becerra, pero si se trata de una de las pocas ocasiones en la cuales se puede escuchar a la artista cantando en inglés, revelando la nueva faceta artística y representando al territorio nacional de la mejor manera posible. Esto fue una gran sorpresa para los fanáticos de la argentina, ya que en sus redes sociales no había anunciado nada, por lo que no tardaron en usar sus respectivas cuentas para hacerle llegar el apoyo a la cantante.

“María Becerra ft Paris Hilton no puede ser tan bueno”; “Che, poco se habla que ayer María Becerra sacó una canción junto a Paris Hilton, producido por Sia. Algún día vamos a dimensionar el alcance que tiene”; “¿¡María Becerra hizo un ft. con Paris Hilton!? ¿Por qué recién me entero?”; “El temón que sacaron María Becerra y Paris Hilton”; “La joya electropop que sacaron Paris Hilton y María Becerra”; “Una colaboración entre Paris Hilton y María Becerra era lo que menos le podía esperar este viernes”; “La canción de Paris Hilton con María Becerra que produjo Sia. Byeee. Mi país”; “Chicos, tremendo temazo que han sacado María Becerra y Paris Hilton”; “¡Chicas, Maria Becerra Paris Hilton y Sia! Qué es esta obra de arte”; entre otros mensajes fueron algunas de las reacciones de alegría que generó el tema.

El triste presente de María Becerra y J Rei

Becerra y Rei compartieron el dolor con sus seguidores (Fuente: Instagram)

En las últimas horas, la cantante y el músico dieron a conocer en sus redes sociales el doloroso momento que están atravesando luego tras la perdida del un embarazo. “Ayer tuve que realizarme una intervención debido a que estaba cursando un embarazo ectópico”, confesó en un extenso posteo en sus redes, junto a una fotografía de la dupla en la clínica.

Acerca de este difícil momento escribió: “Fue un momento inesperado, sentí dolores muy fuertes en el abdomen luego de terminar el ensayo de ayer y fuimos a la guardia donde los dos nos enteramos de que el embarazo era ectópico y con hemorragia. Fue muy duro emocionalmente todo lo que vivimos, ya que nosotros ansiábamos ser padres y tener un bebé (lo cual sigue estando en nuestros planes a futuro porque nos sobra amor y todo una vida por delante)”.