El amigo argentino de Paris Hilton: “Pidió conocerme porque me tatué su nombre y enseguida me hizo de su círculo VIP”

"Mostrá el tatuaje", le pide Paris Hilton a Carlos Velásquez en un video que subió a su redes sociales. Se conocieron en Paraguay, país al que ella viajó en 2015 para tocar como DJ en un boliche

Carlos Velásquez vivía en Tierra del Fuego cuando se hizo fanático de Paris Hilton, en 2008. Haciendo zapping, descubrió el reality show “The Simple Life”, que la celebrity protagonizaba junto a Nicole Richie, la hija del cantante Lionel Richie. En ese programa, las dos jóvenes millonarias se enfrentaban a trabajos y situaciones comunes para cualquier persona, menos para ellas. “Sabía que era la heredera de los hoteles Hilton, pero nada más”, recordó.

Él tenía apenas 12 años y la veía todas las semanas, religiosamente, al volver de la escuela. En la TV, Paris se mostraba despreocupada, carismática y auténtica. Y Carlos se sintió identificado. En 2009 se hizo una cuenta en Twitter y empezó a seguirla. No esperaba una respuesta. Pero un día, Paris le contestó. Fue cuando entendió que había una forma de llamar su atención. “Paris tenía una debilidad por los videos que le hacían sus fans: compilaciones de imágenes suyas con música que le gustaba. Así que empecé a editar clips, los subía a YouTube, los compartía en Twitter y la etiquetaba”, contó.

El primer encuentro entre Carlos y Paris Hilton fue registrado por la TV paraguaya. Ella lo presentó como su "fan argentino" en una entrevista que le brindó a Fashion TV

Ella no solo los veía, sino que le respondía y los retuiteaba. Entonces, aprovechó ese acercamiento para contarle más sobre él: “Le decía que era argentino, que era fan de ella, que tenía muchas ganas de conocerla”

La relación virtual se consolidó. Paris no solo lo seguía en su cuenta de fan, sino también en su cuenta personal. Y para su cumpleaños de ese mismo año, sin que él le pidiera nada, lo saludó en Twitter. “Escribí que era mi cumpleaños y de la nada me contestó ‘Happy Birthday’. No lo podía creer”, relató.

A medida que su fanatismo por ella fue aumentando, decidió tatuarse su nombre en el antebrazo izquierdo, y le mandó una foto. El tatuaje marcó un punto de inflexión. Paris lo retuiteó y su cuenta se llenó de comentarios. Algunos lo admiraban, otros lo llamaban loco. Pero la conexión con ella se hizo más fuerte.

Cuando lo conoció personalmente, Paris le regaló a Carlos un perfume y ropa de su marca

Pasaron los años, Carlos terminó la secundaria, empezó a estudiar Relaciones Públicas en Chaco, pero Paris siempre estuvo ahí. Hasta que en noviembre de 2015 se enteró de que iba a tocar como DJ en Paraguay, en un evento de una marca importante de cerveza y no dudó en escribirle un mensaje privado. “No solo me leyó, sino que me invitó al evento y me dio un acceso VIP para mí y un amigo. Paris Hilton quería conocerme personalmente”, remarcó.

Cuando Carlos llegó a Asunción, pasó a retirar las entradas por un shopping, tal como le había indicado Paris. Se compró ropa, volvió al hotel y empezó a contar en Twitter cada paso que daba: “Escribí que ya estaba listo para verla y me retuiteaba”.

Cuando bajó al lobby para ir a la fiesta, se encontró con algo inesperado. El lobby estaba lleno de periodistas. “‘Estamos esperando a Paris Hilton’, respondieron ante mi pregunta. Sin saberlo, me había hospedado en el mismo hotel que ella”, se sorprendió.

Estos son los mensajes por Twitter que Carlos intercambió con Paris Hilton para concretar el primer encuentro en Asunción del Paraguay. "Nos vemos pronto", le escribió la celebrity

Le escribió otro mensaje privado para contarle de esa coincidencia y Paris reaccionó al instante: “'¿En serio, Carlos? Buenísimo'. Te va a contactar mi relacionista pública de Paraguay, llamada Karina, que te va a avisar cuando tengas que subir a mi habitación”.

Cuando la mujer lo llamó, Carlos todavía estaba en shock. “Me dijo ‘Subí ahora. Paris quiere que este momento quede registrado porque hace mucho que ustedes hablan y estaba esperando este encuentro’. Lo que jamás me imaginé fue lo que sucedería después”, admitió.

No se trataba solo de una reunión privada: el encuentro iba a quedar filmado para la televisión paraguaya. Las cámaras de Fashion TV estaban listas cuando Carlos entró a la suite. Hilton lo abrazó y le dijo cuánto lo apreciaba. “Ella contó en la TV que hacía 6 años que chateábamos, que soy su fan argentino y que había viajado para verla”.

Apenas conoció al joven argentino, Paris Hilton lo hizo de su círculo más íntimo: le dio pases VIP a recitales y lo invitó a fiestas privadas

Cuando Carlos exhibió su tatuaje ante los flashes, Paris se emocionó; y para compensar ese gesto de admiración le regaló su último perfume y varias remeras de su marca. “Me dio una que decía ‘Yo estuve de fiesta con Paris Hilton’, y también un acceso al sector VIP del evento”, recordó el joven argentino, quien pudo disfrutar del backstage, tomar tragos con ella, sacarse fotos y filmar videos juntos.

El encuentro en Paraguay no fue el único. Carlos la volvió a ver tres veces más, en tres países distintos. “En 2019 me invitó a Cancún, a una pool party. Recuerdo que la fiesta se suspendió pero Paris organizó un evento privado en un hotel”, dijo Carlos, quien por ese entonces trabajaba en Estados Unidos, y justo coincidió con el receso del Spring Break y pudo viajar a México sin inconvenientes.

Ese mismo año, Carlos se mudó a Ibiza y dio la casualidad de que Paris había sido contratada como DJ de la disco Ushuaia, una de las más famosas de España. “La vi en la prueba de sonido, me presentó a su novio de ese momento y hasta me hizo mostrarle el tatuaje. Paris se reía, no podía creer que nos volvíamos a ver, apenas meses después”, señaló.

Carlos junto a Paris Hilton en la disco Ushuaia, de Ibiza, donde ella tocó como DJ en 2019

El último encuentro se produjo en 2021, en Aspen, Estados Unidos. Carlos trabajaba en un centro de esquí cuando Paris apareció sin avisar en otro centro cercano. “Justo estaba en mi día descanso y dije: ‘Voy a buscarla’. Cuando la encontré, estaba haciendo la fila para subir a la aerosilla. Fue una casualidad total. Y ella, siempre muy copada, dejó que me acercara para saludarla”, enfatizó Carlos, quien aprovechó esa ocasión para contarle que se había lanzado como DJ y productor musical.

“Mi primer sencillo se llamó ‘Party with Paris’. Se lo hice escuchar ese mismo momento y le encantó. Hasta grabó videos bailando mi tema mientras esperaba en la fila. Me dio su bendición para la carrera”, aseguró Carlos, que continuó creando temas inspirados en Hollywood, Ibiza y la vida nocturna.

Actualmente, Carlos tiene 33 años y vive en El Calafate con su esposo argentino. Juntos fundaron una empresa de turismo VIP que ofrece servicios exclusivos para famosos, con camionetas de alta gama, hoteles de lujo y jets privados. Pero su sueño más grande sigue siendo la música.

Carlos y Paris Hilton se vieron por últimas en 2021, en un centro de esquí de Aspen, Estados Unidos

Recientemente, lanzó su álbum "The Symptoms of Fame“, donde cuenta toda su historia. “Siento que algún día me va a llegar mi momento y me voy a convertir en el nuevo Bizarrap”, sentenció.

Sus ganas de trascender y convertirse en una celebridad, como Paris Hilton, lo llevó a presentarse 22 veces en el casting de Gran Hermano. Sin embargo, nunca lo llamaron.

“No ven lo que puedo aportar. Yo soy el único argentino que puede hacer que Paris Hilton entre a la casa de GH. Tengo muchas anécdotas para contar. Estoy convencido de que si entro en la casa, Paris vendría a la Argentina por mí. Sería un boom mediático”, dijo Carlos completamente convencido de lo que podría aportar dentro de ese reality.

"Quiero que Paris Hilton vengo a la Argentina", aseguró Carlos, quien sueña con ingresar a la casa de Gran Hermano y convertirse en famoso, como ella

Más allá de que no se ve con Paris desde hace cuatro años, siguen en permanente contacto. “El año pasado, para mi cumpleaños, me comentó una foto en Instagram y me puso ‘Happy Birthday’. La relación sigue intacta”, aseguró.

De hecho, en las últimas conversaciones que tuvieron, le contó que el día que pueda tener un hijo por vientre subrogado le gustaría que sea una nena así le pone de nombre “Paris”, como ella.