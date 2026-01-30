Iván Noble posteó una foto con su novia y estallaron sus seguidores: “Hay que cerrar el estadio”

Iván Noble junto a Martina, su novia

El cantante Iván Noble sorprendió a sus seguidores al publicar en sus redes sociales una imagen en blanco y negro junto a su pareja, Martina. La fotografía, tomada sobre la arena de una playa, muestra a ambos usando gafas de sol y trajes de baño, en un ambiente relajado. Sobre la imagen se ven un corazón rojo y dos copas de champagne como emojis, junto al título de la canción que acompaña el momento: “I Don’t Want to Miss A Thing”.

El posteo llamó especialmente la atención porque Iván Noble, líder de Los Caballeros de la Quema, que aunció dos conciertos en plan solista el 20 y 21 de marzo en La Trastienda, suele mantener su vida personal en privado. Esta excepción, poco habitual en el perfil del músico, fue celebrada con entusiasmo y humor por quienes lo siguen.

Martina, emprendedora textil de Tandil, mantiene la relación desde hace varios años y ambos han optado por la discreción, evitando exposición mediática y apariciones públicas conjuntas. Por este motivo, la publicación se convirtió en un suceso ampliamente comentado en el entorno digital.

En la foto, Noble rodea con ambos brazos la cintura de su novia y sonríe. Ella corresponde al gesto con una expresión alegre y la mano alzada cerca de la cabeza. El diseño geométrico del bikini de Martina y la combinación de atuendos informales refuerzan la naturalidad del instante, mientras la elección de una canción romántica subraya el carácter íntimo del momento.

Iván, con Martina en una imagen de 2019

Las reacciones de los seguidores fueron inmediatas y variadas. Muchos felicitaron a la pareja, enviando corazones y buenos deseos. Entre los comentarios destacados, se leyeron frases como “se casó el número uno” y “no podía ser un poeta de tal calibre sin reina”. Con guiños de humor futbolero, otros usuarios sumaron: “hay que cerrar el estadio” y “arranca por la derecha el genio del fútbol mundial”.

El ambiente lúdico marcó la interacción en redes. Fue evidente la simpatía de los usuarios con la pareja y el aprecio por esta faceta menos conocida del músico.

En 2022, Martina Talamona apareció en una versión periodística que, sin fundamentos y rápidamente desmentida, la señalaba como tercera en discordia en la separación mediática entre María Fernanda Callejón y Ricky Diotto. Aquella polémica quedó sin recorrido, lo que reafirmó la decisión de la pareja de proteger su intimidad y evitar los rumores.

En el plano profesional, Iván Noble vivió un año de intensa actividad. Retomó los escenarios con Los Caballeros de la Quema en conciertos de regreso y debutó como escritor, publicando un libro inspirado en su padre. Así, alterna entre la música y la literatura como formas de expresión personal.

El doctor Álvarez contra los All Blacks, que así se llama, es un libro que camina entre la novela contemporánea, la biografía y la elegía, pero es, sobre todo, un acto de amor al padre, una exploración sincera de la vida familiar y ese lazo invisible que a veces ahoga y otras reconforta, pero siempre permanece. El cantante comenzó a escribirlo durante la enfermedad de su papá, cuando cada día implicaba convivir con la posibilidad de la despedida. De esos días brotó una historia atravesada por la melancolía, pero también por la curiosidad y el humor.

Entre las escenas de infancia que navegan en el libro, una brilla especialmente: aquella tarde en que padre e hijo fueron juntos al Luna Park a ver Titanes en el Ring. Con una sonrisa que es alivio y nostalgia al mismo tiempo, evocó el combate soñado: “Era La Momia Blanca contra La Momia Negra”, dijo, y enseguida tradujo la magnitud del recuerdo: “Es como si hoy fuera ver Superman contra Batman”.

Hubo una extraña circularidad en ese mismo escenario. Décadas más tarde, cuando Caballeros de la Quema llenó el Luna Park, el cantante, entre luces, gritos y la electricidad del show, buscó sin descanso el lugar exacto donde había visto el espectáculo de Martín Karadagián. “Cuando estaba en medio del escenario, entre el show y la adrenalina, buscaba a ver si recordaba el lugar donde estaba sentado”, compartió. Al ser consultado si en ese intento de memoria había encontrado también a su padre, después de un silencio, en el que flotaban todas las ausencias, admitió con ternura: “Lo encuentro seguido”.

La foto que compartió Noble reflejó no solo una faceta íntima, sino también el vínculo especial con sus seguidores, quienes celebran estos gestos espontáneos y encuentran, en cada imagen y cada canción, una manera de sostener recuerdos y afectos más allá del tiempo.