El video de Fito Páez y Sofía Gala a pura complicidad que reavivó los rumores de romance

Desde la casa del cantante en Uruguay se mostraron juntos (Video: Instagram)

En medio de los rumores de romance entre Fito Páez y Sofía Gala Castiglione, la hija de Moria Casán, un nuevo video en redes sociales volvió a avivar la versión de un vínculo que primero soprendió a todos y ahora parece extenderse más allá de la amistad.

En esta oportuinidad, Sofía subió a sus historias de Instagram un video promocionando el show de Fea, la banda que integra. “No voy a decir quién va a venir a tocar con Fea el 5 de febrero, con nosotros la semana que viene. ¡No lo voy a decir! ¡No lo voy a decir ¡No lo voy a decir! ¡No lo digo!”, se la escucha decir a la actriz en el video, entre risas y gestos de complicidad con Páez, para anunciar el show que se avecina de la banda.

Pero lo más llamativo no fue el misterio sobre el invitado, que quedó claro desde el momento en el que el rosarino lo posteo en su feed, sino lo que ocurre en segundo plano: mientras Sofía habla a cámara, Fito aparece detrás y, en medio del discurso de la actriz, se inclina y le da un beso en el cachete. El gesto, espontáneo y natural, fue suficiente para que los rumores de romance sumaran una nueva pista y se multiplicaran en redes sociales.

El momento en el que Fito se acerca para besar en el cachete a Sofía

Cabe recordar que la dupla se encuentra en la casa de Páez en Uruguay, donde Sofía decidió pasar unos días y, de hecho, evitó asistir a la fiesta de fin de rodaje de la biopic de Moria Casán. “Sofía se fue al Uruguay. Está en la casa de Fito Páez. Se fue con César González, un amigo de ella, con su coche, se lo llevó en barco y se fueron a pasar unos días con Rodolfo, que ayer estuve hablando con ellos”, dijo La One al pasar en su programa, La Mañana con Moria (El Trece).

Así, la complicidad y los guiños públicos entre el músico y la actriz siguen alimentando las especulaciones, mientras ambos eligen el enigma y el juego en redes como respuesta a la curiosidad mediática.

Todo esto comenzó el 24 de enero pasado, con el saludo de cumpleaños del músico a través de Instagram desató cientos de comentarios. El rosarino acompañó una foto con la actriz, donde ambos posan sonrientes en un avión, con la dedicatoria: “¡Feliz cumpleaños, Sofi Gala Castiglione! ¡El mundo es un mundo mejor con vos! ¡Te amo!”. La respuesta de la hija de Moria Casán no tardó en llegar y sumó aún más intensidad emocional al intercambio: “¡Te lo digo de nuevo! ¿Podés dejar de hacerme bien? Te amo hasta el cielo”, le escribió la actriz en la misma red social.

La actriz se refirió en el ciclo de Ángel de Brito a las especulaciones sobre su vinculo con el músico (Video: LAM, América TV)

Este ida y vuelta, cargado de afecto, fue suficiente para que seguidores y usuarios multiplicaran los mensajes y las teorías sobre la relación entre ambos. Capturas de pantalla y hashtags con sus nombres circularon velozmente, alimentando la tendencia del tema durante varias horas.

En LAM (América TV), la actriz optó por aclarar los rumores de manera directa: “No, no es cierto”, afirmó, y profundizó sobre el tipo de lazo que los une: “Tenemos un vínculo muy profundo. No entiendo los códigos de otro tipo de vínculos ni nada. Tenemos nuestro vínculo, que es nuestro y particular y personal”.

Cuando la producción le consultó por la posibilidad de una relación amorosa, fue contundente: “Si querés saber si estamos en pareja o no, no estamos en pareja, somos familia, aparte de una misma tribu”, sentenció. Hasta el momento el cantante de “Mariposa Tecknicolor” no hizo referencia a esta relación ni al vínculo que lo une con Sofía, evitando acrecentar la situación que comenzó días atrás.