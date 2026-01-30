Teleshow

Cecilia Roth sufrió un accidente durante las grabaciones de la serie de Moria Casán: “La tuvieron que coser”

En medio de rumores sobre la relación de la protagonista con parte del equipo, La One dio a conocer un detalle inédito

La actriz sufrió un fuerte golpe en la cara que tuvo que recibir puntos (Video: La mañana con Moria-El Trece)

Las grabaciones de la biopic sobre la vida de Moria Casán llegaron a su fin tras varios meses de trabajo y en medio de rumores acerca de supuestas tensiones entre la producción y Cecilia Roth, la actriz encargada de interpretar los últimos años de La One. Después de la ola de versiones y especulaciones, fue la propia Moria quien, al aire de su programa La Mañana con Moria (El Trece), contó detalles inéditos del proceso y confesó que Roth sufrió un accidente durante el rodaje.

Ante la pregunta de Gustavo Méndez de como fue la conversación de Moria con Griselda Siciliani y Cecilia Roth tras la finalización del rodaje, la One dijo: “Hablamos de la felicidad que teníamos en poder haber concluido todas sin que haya pasado nada, porque no pasó nada en cuatro meses, salvo dimes y diretes. Todas aquí llegamos sanas, nadie se enfermó, tuvo un pequeño accidente Cecilia”.

María Fernanda Callejón, quien también forma parte de la serie, aportó: “Sí, yo creo que ahí se confundió todo”. Moria aclaró: “Sí, y recién ahora lo podemos decir. Tuvo un accidente que se cayó de cara, se hizo un tajo en la frente que no te explico. No sé si fue en la filmación o en la casa”. Callejón remarcó la gravedad del golpe: “En el rostro, mi amor”.

Cecilia en la piel de
Cecilia en la piel de Moria Casán para la serie (Cr. Alina Schwarcz / Netflix ©2025)

Moria profundizó: “En el rostro. Que estás filmando y todo, te caigas y tenés un agujero. Se tuvo que coser y un golpe en la cara es terrible”. Callejón explicó el desafío extra que implicó en medio del rodaje: “Y aparte se tenía que makeupear y montar como Moria. Y esto, hasta que no se te cicatrice, tiene un tiempo.” La icónica diva reveló por qué no se conoció el tema antes: “Se guardó por respeto y todo, pero... Se pegó un golpazo que mamma mia, pobre”.

Así, entre anécdotas y confesiones, Moria Casán explicó que el rodaje pudo completarse sin mayores inconvenientes y que el accidente de Roth fue manejado con reserva y profesionalismo, priorizando el respeto y el cuidado de la actriz. De este modo, se despejaron rumores y se puso en valor el compromiso y la superación personal que atravesó la filmación de la serie biográfica.

En medio de versiones que apuntaban a un supuesto conflicto en el set, Roth negó de manera enfática que existieran problemas con el equipo o el elenco. “Yo nunca tuve mal rollo con nadie”, sostuvo la artista al ser consultada por la prensa que aguardaba la llegada del elenco a un bar para celebrar la culminación del rodaje.

Cecilia Roth enfrentó a la prensa tras comentarios en su contra (Video: Puro Show-El Trece)

Molesta por la insistencia de los medios, Cecilia defendió su profesionalismo y desmintió cualquier versión sobre conflictos internos o irresponsabilidad. “No me gusta hablar en este tono. No es mi estilo. Yo nunca tuve mal rollo con nadie. Yo hablo cuando trabajo, de lo que trabajo y de las cosas que hago”, expresó ante los cronistas.

En diálogo directo con uno de los periodistas presentes, Roth recordó un episodio previo: “Lo que pasa es que vos me dijiste, en un momento, con carita de actor, ‘hoy llegaste dos horas tarde’. Eso me dijiste. Mentiste. No fue así, para nada. Informate antes”. Su incomodidad frente a la situación era evidente, pero insistió en que los comentarios negativos carecían de fundamento: “No quiero saber dónde empezaron los rumores”.

Pese a las reiteradas preguntas sobre la veracidad de las versiones, la actriz se mantuvo firme: “No me molestó nada, estoy feliz de la vida”. Cuando el notero volvió a consultar sobre la supuesta conflictividad, respondió con contundencia: “¿Cuántas veces me lo vas a preguntar? ¿Por qué no le preguntas a tus fuentes?”.

