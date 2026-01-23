Facundo Arana y María Susini: del salto en paracaídas que selló su amor a un presente atravesado por los rumores

Facundo Arana y María Susini se conocieron en 2007 y se casaron en 2012 (Teleshow)

Los rumores de distanciamiento de la pareja compuesta por Facundo Arana y María Susini conmovieron al mundo del espectáculo. Después de 19 años juntos, la pareja que construyó una familia y protagoniza una de las historias de amor más recordadas del ambiente enfrenta versiones de separación. En diálogo con Teleshow, el actor habló de “idas y vueltas”, de “altos y bajos”, sin ponerle un rótulo ni aventurar un título rimbombante. Mientras tanto, el foco se sitúa en el recorrido de una relación marcada por momentos de intensidad, aventura y un compromiso inquebrantable, hasta llegar a un presente cargado de dudas.

La relación entre Facundo Arana y María Susini comenzó en 2007, en una etapa bisagra para ambos. El actor, que venía de una larga relación con Isabel Macedo, atravesaba un periodo de cambios personales. El destino hizo que dos amigos distintos, en momentos diferentes, intentaran presentarle a Susini, convencidos de que era la persona indicada para él.

La primera oportunidad no prosperó. Arana viajó especialmente desde Mar del Plata hasta Pinamar para conocerla, pero cuando llegó, María ya se había marchado. Ese primer desencuentro no impidió que el universo les diera una segunda chance. Finalmente, en un asado al mediodía, ella apareció más de dos horas tarde y con la mano herida a raíz de una caída mientras patinaba. El actor, acostumbrado a los deportes extremos y la adrenalina, no dudó en ayudarla, retirándole astillas que se habían clavado en su mano.

Ese gesto, aparentemente simple, marcó el inicio de todo. Según recordó Arana: “Me sorprendió porque no gritó. Cuando la miré, le caía una lágrima con una sonrisa y me enamoré”. Impulsivo y transparente, el actor le confesó en ese instante: “Quiero vivir el resto de mi vida con vos, quiero que tengamos hijos y morirme al lado tuyo”. Ella le respondió con naturalidad: “Bueno, yo te voy a dar una familia”.

La intensidad que caracterizó el inicio de su vínculo no se detuvo. Para la primera cita, María propuso una experiencia fuera de lo convencional: invitó a Arana a tirarse juntos en paracaídas. El actor aceptó sin dudarlo, marcando así el tono de una relación atravesada por la aventura y la complicidad.

Poco después, decidieron mudarse juntos. En mayo de 2008 nació su primera hija, India, y en octubre del año siguiente, la familia se agrandó con la llegada de los mellizos Yaco y Moro. El nacimiento de los tres hijos consolidó el proyecto familiar que ambos habían soñado desde el primer día. La pareja priorizó siempre la crianza y la vida en familia, manteniendo un bajo perfil público y evitando la sobreexposición mediática.

El espíritu aventurero de la pareja se vería reflejado años más tarde, cuando el actor planeó una propuesta de casamiento única. En 2012, emprendió un viaje al Monte Everest como parte de su campaña solidaria por la donación de sangre. Su objetivo secreto era llegar a la cima y, en ese escenario imponente, pedirle matrimonio a María. Preparó dos anillos y soñaba con registrar el momento en video, pero una complicación de salud —un pre-edema cerebro pulmonar— lo obligó a abandonar la expedición antes de llegar a la cima.

María viajó de urgencia a Nepal para acompañarlo en su recuperación. Una vez que Arana se estabilizó, consultó a los médicos si podía subir en helicóptero hasta un punto alto de la montaña. Con autorización y oxígeno, la pareja llegó a cinco mil metros de altura. Allí, en ese lugar simbólico y desafiante, se concretó la propuesta: “En el lugar más lindo del mundo, ¿te querés casar conmigo?”. María aceptó emocionada.

El 20 de diciembre de 2012 sellaron su amor con una ceremonia civil en Tigre, rodeados solo de sus tres hijos. Al día siguiente, celebraron una boda religiosa y, finalmente, organizaron un festejo íntimo, donde la modelo lució un vestido de princesa y el actor optó por un traje elegante, sin corbata y con collares de colmillos. Hubo detalles originales, como la aparición de una “sirena” en la laguna y la entrada con música de Aerosmith. La luna de miel quedó postergada por la temporada teatral de Arana, pero la pareja priorizó el sentido familiar de cada ceremonia. “A los 40 uno no se casa equivocado; yo lo decidí el primer día que la miré a los ojos”, aseguró el actor.

Tras las celebraciones, la vida de Arana y Susini continuó marcada por la búsqueda de equilibrio entre trabajo, naturaleza y familia. Durante años, lograron mantener una rutina que priorizaba el crecimiento de sus hijos y el contacto permanente con la naturaleza, lejos de los flashes y el ruido mediático.

En entrevistas, él expresaba su plenitud y satisfacción con el proyecto familiar: “No me puede pasar nada mejor que ver crecer a mis hijos”. El matrimonio se mantuvo alejado de los escándalos y priorizó siempre el bienestar de los menores, la poca exhibición y el contacto permanente con la naturaleza. Susini, por su parte, retomó su carrera en los medios tras varios años dedicados a la maternidad, mostrando siempre una actitud reservada y discreta respecto de su vida privada.

Con el paso del tiempo, la pareja enfrentó rumores de crisis y trascendidos sobre posibles separaciones. En 2025, circuló con fuerza la versión de un distanciamiento, pero Facundo salió a desmentirlo públicamente. Sin embargo, las versiones persistieron y, finalmente, el 22 de enero de 2026, el programa LAM (América TV) anunció la supuesta separación de la pareja.

La noticia sorprendió al público y a varios colegas del ambiente, ya que ambos habían construido una imagen de estabilidad y bajo perfil. Según relató el panelista Pepe Ochoa, el motivo principal de la ruptura sería que “se había terminado el amor”, una frase breve que resume una decisión tomada tras casi dos décadas compartidas.

En medio del revuelo mediático, llamó la atención que ambos continuaran coincidiendo en actividades públicas, como la reciente aparición conjunta en Mar del Plata. Esto generó especulaciones sobre el verdadero estado del vínculo, aunque desde el entorno de María se aseguró que la decisión de separarse ya estaba tomada.

En las últimas horas, en charla con Teleshow, Arana explicó cómo enfrenta las especulaciones y los desafíos cotidianos en su entorno familiar, al destacar que los altibajos forman parte de la rutina para él y su círculo cercano, una forma de normalizar estas situaciones. Pasa en las mejores familias, reza el dicho popular que puede sintetizar este momento.

“Ayer estuvimos juntos en un evento... y hoy estoy en Tandil con mis funciones...”, agregó el actor de Padre Coraje, reflejando su rutina. Esta referencia directa a la convivencia compartida contradijo las versiones que sugerían un distanciamiento inmediato, mientras el propio actor subrayó los matices en los vínculos personales: “Altos y bajos... Como todos”, suena a mantra ya.

Un signo de pregunta se posa sobre casi dos décadas de un amor de película. Facundo Arana y María Susini supieron construir una familia, compartir aventuras inolvidables y dejar una huella luminosa en la memoria colectiva. Y solo ellos saben cómo seguirá el guion de su historia personal.