La palabra de Karina Mazzocco tras las amenazas de muerte que recibió: “Estoy atravesando un momento especial”

La conductora se refirió en A la tarde a los días que vive luego de radicar la denuncia en la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N°8 del Ministerio Público Fiscal porteño. Su palabra (Video: A la tarde/ América TV)

Karina Mazzocco tuvo que modificar el desarrollo de su programa A la Tarde (América TV), tras recibir amenazas de muerte de un desconocido el último martes. Luego de hacer público el delicado episodio, se dirigió nuevamente a los televidentes, buscando transmitir serenidad, especialmente a su entorno personal y a su público, y reconoció que está “atravesando un momento especial” por el impacto de lo ocurrido.

La conductora detalló en su ciclo que las advertencias le llegaron a través del teléfono que el programa habilita para recibir denuncias y relatos personales de la audiencia. Explicó que la denuncia ya fue realizada y, según sus palabras, “hay gente que está investigando, pero esto es un desastre”.

La conductora expresó palabras a quienes la apoyaron en las horas posteriores: “Quiero agradecer a toda la gente que se comunicó conmigo, gestos de cariño y solidaridad por este momento especial que estoy atravesando. Les agradezco de todo corazón”, manifestó.

También pronunció su gratitud hacia los medios que difundieron la información y hacia las autoridades intervinientes: “Le agradezco a todos los programas que hicieron eco de esta situación, a los portales que subieron la noticia y a la comisaría 14 B y A y a la Fiscalía Penal y Contravencional de Buenos Aires”, dijo.

También Mazzocco aclaró que debido al asesoramiento recibido, evitará dar más declaraciones públicas sobre el hecho: “Las personas que me asesoran me han pedido puntualmente que no me refiera a las amenazas. Por eso no amplié ningún tipo de información al respecto. Gracias por el interés”.

La conductora de América TV remarcó la gravedad de la situación y la reacción inmediata tanto del canal como de la producción del programa, que filtra todas las comunicaciones recibidas en el número abierto al público. Concluyó su aparición exponiendo la sorpresa y el temor por el episodio, algo que confesó jamás haber experimentado en su carrera.

El avance de la investigación por las amenazas recibidas por Karina Mazzocco generó un movimiento inmediato en las autoridades del canal y en la justicia porteña. La conductora de A la tarde fue notificada de mensajes y fotografías de tono intimidatorio, situación que la llevó a manifestar su inquietud públicamente al comienzo de la emisión de su programa.

Según explicaron las fuentes del caso a Infobae, la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N°8 del Ministerio Público Fiscal porteño, encabezada por Maximiliano Vence, tomó intervención en el expediente. El caso se encuentra caratulado como “amenazas”, luego de la denuncia formal presentada por los responsables legales del canal.

La Policía de la Ciudad acudió de inmediato a los estudios de televisión tras la denuncia, con el objetivo de brindar resguardo y recabar información. Desde la producción del ciclo, se compartieron los detalles de los mensajes y las imágenes recibidas, que incluían datos personales sensibles, como la dirección vinculada al hijo de la conductora.

El remitente anónimo adjuntó la imagen de un hombre empuñando dos armas

Las actuaciones judiciales continúan mientras el entorno de Mazzocco aguarda avances en la identificación del responsable de los mensajes. La investigación se centra en el origen de las amenazas y en la protección de la integridad de la conductora y su familia.

En los mensajes exhibidos al aire en el ciclo de la conductora, el remitente anónimo advirtió: “Karina, te voy a matar. Ya sé dónde vive tu hijo, dónde se mudó”. Junto a estas palabras se mostró la imagen de un hombre con el rostro cubierto, empuñando dos armas, y una fotografía de una pistola cargada.

Otra amenaza se sumó con un mensaje adicional: “Te la voy a descargar, vas a ver, en la cabeza”. La persona detrás de las intimidaciones no se limitó a los textos: intentó comunicarse telefónicamente con la conductora y lanzó una exigencia directa: “Dejá de meterlo a Axel Caniggia”.

Estos hechos se produjeron después de que el programa A la Tarde entrevistara a Gonzalo Nannis, hermano de Mariana Nannis y tío de los hermanos Caniggia, incluido Axel, quien suele mantener un perfil bajo en comparación con sus familiares mediáticos.