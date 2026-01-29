Crimen y Justicia

La Justicia ya investiga la amenaza a Karina Mazzocco: “Te voy a matar, ya sé donde vive tu hijo”

Una fiscalía porteña está al frente del caso luego de que autoridades del canal hicieran la denuncia. La conductora de “A la tarde” expresó su preocupación por los mensajes y fotos intimidatorias que recibió la producción

Guardar
La conductora abrió su programa expresando su preocupación por mensajes y fotos intimidatorios que recibieron en el ciclo (Video: A la tarde/ América TV)

Karina Mazzocco comenzó este martes su programa A la tarde (América TV) denunciando que fue amenazada de muerte. La gravedad de los hechos derivó en una denuncia de las autoridades legales del canal, por lo que la Policía de la Ciudad se hizo presente en los estudios y el expediente ya lo investiga una fiscalía porteña.

La causa, según explicaron fuentes del caso a Infobae, ya está en manos de la Fiscalia Penal, Contravencional y de Faltas N°8 del Ministerio Público Fiscal porteño, a cargo de Maximiliano Vence. Se instruye por el delito de “amenazas”.

Durante el programa, Mazzocco compartió con la audiencia los mensajes intimidatorios que recibió a través del número de WhatsApp de la producción, el lugar por el que comúnmente el público envía historias personales. Los mensajes, exhibidos en pantalla, contenían amenazas explícitas: “Karina, te voy a matar. Ya sé dónde vive tu hijo, dónde se mudó”.

Junto a estas palabras, el remitente anónimo adjuntó la imagen de un hombre que fue tapada empuñando dos armas, así como la fotografía de una pistola cargada, acompañada del mensaje: “Te la voy a descargar, vas a ver, en la cabeza”.

Los mensajes, exhibidos en pantalla,
Los mensajes, exhibidos en pantalla, contenían amenazas explícitas

En un intento por comunicarse directamente con la conductora, esta persona también realizó una llamada telefónica y expresó otro mensaje: “Dejá de meterlo a Axel Caniggia”. Unos días antes el programa había abordado un tema vinculado con la familia del ex delantero de la Selección.

La producción de A la Tarde informó que estos mensajes llegaron horas después de una emisión en la que se entrevistó a Gonzalo Nannis, hermano de Mariana Nannis y tío de Alex y Charlotte Caniggia, además de Axel, el más grande de los hermanos; y quien siempre tuvo un perfil bajo a diferencia de sus mediáticos hermanos.

Durante ese segmento, Gonzalo Nannis relató conflictos familiares entre su hermana y Claudio Paul Caniggia, así como detalles que involucran a su sobrino Axel. Ante la ola de intimidaciones, Mazzocco subrayó en vivo no comprender el motivo de la reacción: “Ayer no se mencionó a esta persona de ninguna manera descalificatoria, sino en el contexto de una historia. Yo no dije que Axel Caniggia es un delincuente ni nada”, afirmó la conductora.

El remitente anónimo adjuntó la
El remitente anónimo adjuntó la imagen de un hombre empuñando dos armas

La identidad del autor de las amenazas es uno de los puntos que investiga ahora el fiscal del caso. Más allá de que en las imágenes intimidatorias aprece un hombre armado a quien se le ocultó el rostro: “Tenemos que proteger la identidad de este señor, que no sabemos si es realmente quien dejó el mensaje o si es un menor de edad, por lo tanto hay que taparle la carita”, explicó Mazzoco.

Según contó al aire la conductora, la denuncia formal fue radicada el mismo día de los hechos y uno de los avances en la investigación fue determinar el origen del número telefónico implicado y su localización, que fue ubicado en la zona de Glew.

“Esto nunca me pasó en la vida, es una sensación indescriptible, muy fea, muy incómoda. Evidentemente, algo del contenido que compartimos ayer molestó, y mucho”, expresó la conductora en su programa, mientras reiteraba que las menciones a Axel Caniggia carecieron de intencionalidad ofensiva y deslizaba que las amenazas podrían tratarse de excusas por otras temáticas que abordan en el programa, como los testimonios de mujeres que piden justicia por casos de violencia de género.

Para el final, Karina Mazzocco subrayó el desconcierto y la inquietud que la situación le generó: “Ya fue hecha la denuncia. Hay gente que está investigando. Pero esto es un desastre. Es una cosa muy fea”.

Temas Relacionados

Karina MazzoccoA la tardeAmenazasúltimas noticias

Últimas Noticias

Una mujer murió tras caer desde un segundo piso durante una violenta discusión de pareja: detuvieron al novio

Ocurrió en La Plata. El sospechoso fue acusado de homicidio agravado por violencia de género

Una mujer murió tras caer

El ex de Lourdes Fernández va a juicio por violencia de género: podría enfrentar una pena de 28 años de cárcel

Leandro García Gómez está detenido desde el pasado 23 de octubre por lesiones leves, privación ilegítima de la libertad y amenazas coactivas, todas agravadas. Se espera que a mediados de febrero se conozca la fecha del debate

El ex de Lourdes Fernández

El angustiante audio que Narela Barreto le envió a un pastor evangélico a un año de mudarse a Los Ángeles

La joven de 27 años fue hallada muerta este jueves en Estados Unidos. En septiembre le había mandado un mensaje al evangelista Emanuel Picone, de La Matanza

El angustiante audio que Narela

El crimen de Jeremías Monzón: quedó presa como partícipe necesaria la madre de la adolescente detenida

La mujer fue imputada este jueves y se le dictó la prisión preventiva. “Existió una promesa previa de ayuda por parte de la sospechosa”, dijo el fiscal del caso

El crimen de Jeremías Monzón:

Balcarce: detuvieron a un hombre acusado de drogar con cocaína a su beba y a sus otros cinco hijos menores

El caso salió a la luz tras una denuncia por violencia de género radicada por la madre de los chicos. Todos fueron sometidos a análisis toxicológicos que dieron positivo de la sustancia

Balcarce: detuvieron a un hombre
DEPORTES
Riestra recibe a Defensa y

Riestra recibe a Defensa y Justicia en el cierre de la segunda fecha del Torneo Apertura: la agenda completa

La revolución que generó en la F1 la primera aparición del Aston Martin, la creación “extrema” de Adrian Newey

Una travesía de casi dos días: los detalles del extenso viaje del equipo argentino de Copa Davis rumbo a Corea del Sur

Solana Sierra avanzó a semis en Filipinas y tendrá un examen de riesgo rumbo a la final

El “ridículo” gol en contra de un arquero que eliminó a su equipo en la última jugada y da la vuelta al mundo

TELESHOW
El ex de Lourdes Fernández

El ex de Lourdes Fernández va a juicio por violencia de género: podría enfrentar una pena de 28 años de cárcel

En medio de rumores, la China Suárez se mostró junto a Icardi y dejó un mensaje silencioso

El inesperado video de la expareja de Ian Lucas que encendió las redes contra el youtuber: “Si yo hablara”

Globos, peluches y regalos: así fue el cumpleaños sorpresa de Daniela Celis y Thiago Medina a sus gemelas

Quién es la famosa actriz que podría regresar a la tevé en Gran Hermano Generación Dorada: “Una megaestrella”

INFOBAE AMÉRICA

La Policía de Brasil detuvo

La Policía de Brasil detuvo a un sospechoso vinculado al Estado Islámico que preparaba un atentado suicida cerca de San Pablo

Moscú sufrió la mayor nevada en más de dos siglos y acumula nieve de hasta 65 centímetros

Israel entregó 15 cadáveres palestinos tras recuperar el último rehén muerto en Gaza

“América Latina puede sumarse a la próxima revolución tecnológica sin grandes recursos”, afirma Michio Kaku

La Unión Europea designó como organización terrorista a la Guardia Revolucionaria del régimen iraní