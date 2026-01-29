La Justicia ya investiga la amenaza a Karina Mazzocco: “Te voy a matar, ya sé donde vive tu hijo”

La conductora abrió su programa expresando su preocupación por mensajes y fotos intimidatorios que recibieron en el ciclo (Video: A la tarde/ América TV)

Karina Mazzocco comenzó este martes su programa A la tarde (América TV) denunciando que fue amenazada de muerte. La gravedad de los hechos derivó en una denuncia de las autoridades legales del canal, por lo que la Policía de la Ciudad se hizo presente en los estudios y el expediente ya lo investiga una fiscalía porteña.

La causa, según explicaron fuentes del caso a Infobae, ya está en manos de la Fiscalia Penal, Contravencional y de Faltas N°8 del Ministerio Público Fiscal porteño, a cargo de Maximiliano Vence. Se instruye por el delito de “amenazas”.

Durante el programa, Mazzocco compartió con la audiencia los mensajes intimidatorios que recibió a través del número de WhatsApp de la producción, el lugar por el que comúnmente el público envía historias personales. Los mensajes, exhibidos en pantalla, contenían amenazas explícitas: “Karina, te voy a matar. Ya sé dónde vive tu hijo, dónde se mudó”.

Junto a estas palabras, el remitente anónimo adjuntó la imagen de un hombre que fue tapada empuñando dos armas, así como la fotografía de una pistola cargada, acompañada del mensaje: “Te la voy a descargar, vas a ver, en la cabeza”.

En un intento por comunicarse directamente con la conductora, esta persona también realizó una llamada telefónica y expresó otro mensaje: “Dejá de meterlo a Axel Caniggia”. Unos días antes el programa había abordado un tema vinculado con la familia del ex delantero de la Selección.

La producción de A la Tarde informó que estos mensajes llegaron horas después de una emisión en la que se entrevistó a Gonzalo Nannis, hermano de Mariana Nannis y tío de Alex y Charlotte Caniggia, además de Axel, el más grande de los hermanos; y quien siempre tuvo un perfil bajo a diferencia de sus mediáticos hermanos.

Durante ese segmento, Gonzalo Nannis relató conflictos familiares entre su hermana y Claudio Paul Caniggia, así como detalles que involucran a su sobrino Axel. Ante la ola de intimidaciones, Mazzocco subrayó en vivo no comprender el motivo de la reacción: “Ayer no se mencionó a esta persona de ninguna manera descalificatoria, sino en el contexto de una historia. Yo no dije que Axel Caniggia es un delincuente ni nada”, afirmó la conductora.

La identidad del autor de las amenazas es uno de los puntos que investiga ahora el fiscal del caso. Más allá de que en las imágenes intimidatorias aprece un hombre armado a quien se le ocultó el rostro: “Tenemos que proteger la identidad de este señor, que no sabemos si es realmente quien dejó el mensaje o si es un menor de edad, por lo tanto hay que taparle la carita”, explicó Mazzoco.

Según contó al aire la conductora, la denuncia formal fue radicada el mismo día de los hechos y uno de los avances en la investigación fue determinar el origen del número telefónico implicado y su localización, que fue ubicado en la zona de Glew.

“Esto nunca me pasó en la vida, es una sensación indescriptible, muy fea, muy incómoda. Evidentemente, algo del contenido que compartimos ayer molestó, y mucho”, expresó la conductora en su programa, mientras reiteraba que las menciones a Axel Caniggia carecieron de intencionalidad ofensiva y deslizaba que las amenazas podrían tratarse de excusas por otras temáticas que abordan en el programa, como los testimonios de mujeres que piden justicia por casos de violencia de género.

Para el final, Karina Mazzocco subrayó el desconcierto y la inquietud que la situación le generó: “Ya fue hecha la denuncia. Hay gente que está investigando. Pero esto es un desastre. Es una cosa muy fea”.